احتفالات الفلبين..ثقافة وتاريخ و«بامبو»

المصدر: دبي - البيان

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استمتع جمهور إكسبو 2020 دبي باستعراض جميل وشيق قدمته مجموعة من الراقصين الفلبينيين، بما عكس البعدين الثقافي والتاريخي لبلادهم.



وكان الاستعراض، الذي أقيم في منصة اليوبيل بالتعاون مع جناح الفلبين، احتفالاً باليوم الوطني للفلبين في إكسبو 2020 دبي، عبارة عن عرض تجريدي أدته كوكبة من شباب الفلبين وشاباتها بكل احترافية وتناسق، وبأسلوب شيق وحركات رشيقة.



ومثّل الاستعراض رحلة البلد الآسيوي الساحر، بطبيعته الخلابة وغاباته المطيرة وسهوله الخضراء على مدار العام، وحضره جمهور كبير غالبيته من الجالية الفلبينية المقيمة في دبي وفي الدولة، التي تجاوب أهلها كثيراً مع العرض الفني، الذي مثل شعب الفلبين بتاريخه ومعتقداته وثقافته وتقاليده وتطلعاته للمستقبل أيضاً.



تقنيات



واستخدم الحفل أحدث التقنيات وحيل الإنتاج ليولّد لحظات من شأنها أن تُنقش في أذهان الحاضرين وقلوبهم سنوات مقبلة، كما تميز بإبداع كبير من ناحية التصميم والعرض والأداء، وزادت من ألقه المؤثرات الصوتية التي رافقت العروض المقدمة على مدار ساعة وربع ساعة.



وعلى هامش الاحتفال الفلبيني، أقيم حفل غنائي متميز للنجم «بامبو»، كاتب الأغاني وأحد أشهر نجوم موسيقى روك في الفلبين، استضافته منصة اليوبيل، وشهد الحفل توافد الكثير من معجبي الفنان الموسيقي الشهير، سواء من أبناء الجالية الفلبينية وأبناء دول شرقي آسيا، أو غيرهم من زوار الحدث الدولي من الجنسيات والثقافات كافة.



يشتهر فرانسيسكو مانالاك المعروف بـ«بامبو»، بعذوبة صوته وأغانيه، ويعد أحد أكثر الأصوات الغنائية شهرة في الفلبين، وكان قد قام بزيارة جناح بلاده في زيارة سابقة له لموقع الحدث الدولي قبل شهرين تقريباً.



فنان



وفي حديث سابق قبل الحفل قال بامبو: «تأثرت بكل ألوان وأنواع الموسيقى، قد يصنفني الناس مغني روك أو جاز أو بوب، لكنني أعد نفسي فناناً فقط، وأعد الموسيقى رابطاً قوياً يربط بين الشعوب، لأنها تمثل جزءاً كبيراً من ثقافة كل شعب».



تفاعل بامبو مع الحضور بحيويته المعهودة، وطلب من الجمهور الكبير الذي حضر لحضور الحفل الغناء معه، ولبى الجمهور طلبه مردداً معه أغانيه التي ملأت أجواء إكسبو 2020 دبي بالفرح والسرور، وقدم بامبو في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته باللغتين الإنجليزية والفلبينية، وفي الوقت نفسه أشعل منصة اليوبيل بحركاته الحيوية، وقال لجمهوره: «أشعر بالفخر لوجودي هنا، شكراً لإكسبو 2020 دبي، شكراً لكم ولدعمكم، وشكراً للجمهور الذي حضر، فلنحتفل معاً».