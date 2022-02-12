تايلاند تبتسم لمليون زائر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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رحبت تايلاند التي تعرف بأرض الابتسامات بمليون زائر لجناحها في اكسبو 2020 دبي بحسب ما اعلنه الجناح اليوم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل الجناح التايلاندي رحلته في اكسبو دبي كأحد أشهر وأجمل الأجنحة في الحدث العالمي.

ونظراً للهويّة الفريدة لتايلاند بما في ذلك تقاليدها وفنونها وابتكاراتها ومأكولاتها، وتَوفّيرها لمجموعة برامج يوميّة وأسبوعيّة حافلة بالكثير من الأنشطة لإسعاد العائلات والأصدقاء من جميع الفئات العمريّة، يواصل آلاف العائلات والأصدقاء من جميع أنحاء العالم التدفق إلى جناح تايلاند لتجربة عروضه الثقافية المذهلة.

ويقع جناح تايلاند في منطقة التنقل على قطعة أرض تزيد مساحتها على 3600 متر مربع، ويعتبر أكبر الأجنحة الممثلة للدولة في التاريخ منذ 150 عاماً، حيث سيستمر في إبهار الزوّار بمرامج فنية وترفيهية متنوعة.

وتهدف تايلاند بمشاركتها هذه إلى تسليط الضوء على قصّتها المحفّزة، حيث تأخذ هذه المساحة الزائرين في رحلة ممتعة يتعرفون خلالها على «تايلاند الرقميّة» (ديجيتال تايلاند)، فضلاً عن رؤيتها الاقتصاديّة المدفوعة تقنيّاً.

وبالإضافة إلى ربط «أرض الابتسامات» ببقية العالم في معرض إكسبو 2020 دبي، يعمل الجناح على إظهار عجائب الثقافة التايلانديّة الأصيلة. وبما أن كامل مساحة الجناح مملوءة بالألوان والديكورات الرائعة، فقد سحر الجناح - الذي يحمل شعار «معجزة الابتسامات Miracle of Smiles» - بمساره ورحلته الراقية والمفيدة والمعبّرة عن الجوهر الحقيقي لتايلاند أكثر من مئة ألف زائر منذ افتتاحه أمام الجمهور.

وتدمج عروض «Thai Iconic» اليوميّة عادات تايلاند القديمة والحديثة بطريقة مذهلة. ويحتفل «Thai Fighting» بالقوة المذهلة للمواي تاي أو «البوكس تاي».

كما يستكشف الإيقاع التايلاندي جمال الفن والموسيقى والرقص، وتدعو فعاليّة «Thai Miracle» المتفرجين لمشاهدة رقصّة ملكيّة رائعة مؤثرة بعنوان «خون»، وهي مُدرجة الآن في قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما يساعد سفراء الجناح الذين يتمتعون بمواهب عدّة على ضمان حصول كل زائر على أقصى قدر ممكن من المتعة خلال تمضية وقته في الفضاء السحري للجناح، بينما يساعد كل من راك ومالي أيضاً على نشر الحب والفرح في جميع أنحاء موقع «إكسبو».