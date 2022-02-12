بث حي لعملية جراحية روبوتية في «إكسبو»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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بدأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس، برنامج أنشطتها خلال افتتاح معرض المشاريع الابتكارية، ضمن فعاليات شهر الابتكار في «إكسبو2020 دبي»، من خلال بث حي لعملية جراحية روبوتية تابعها الزوار، فيما تزخر خطط المؤسسة بالعديد من الفعاليات، بينها استعراض 16 مشروعاً مبتكراً.



استراتيجية شاملة



من جهتها قالت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة مركز التدريب والتطوير والرئيسة التنفيذية للابتكار في المؤسسة لـ«البيان»، إنهم وضعوا استراتيجية شاملة، تتضمن العديد من الأهداف والمحاور، حيث يحظى جانب الابتكار باهتمام كبير في المؤسسة، نظراً لإدراكها أهمية هذا الجانب، ودوره في تحقيق تطلعات المؤسسة بتطوير منظومة الخدمات الصحية، التي توفرها للمتعاملين، بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات الصحية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ويتسق مع اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للابتكار.



ابتكار



وأضافت: إنهم يشتركون في شهر الابتكار بالعديد من المبادرات الابتكارية، حيث تم افتتاح فعاليات المؤسسة لشهر الابتكار بمعرض المشاريع الابتكارية، الذي ينضوي تحت مظلته حزمة من المبادرات، التي تأتي استمراراً للمشاريع، التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، واشتملت على 16 مشروعاً مبتكراً، منها ما يعرض للمرة الأولى، مثل مشروع تقنية «التوثيق الإكلينيكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بالإضافة إلى مشروع برنامج «مهاراتي»،حيث إن المؤسسة تعتبر أول جهة صحية على مستوى العالم تحصل عليه، ويضم أكثر من 4000 مستخدم حالياً، بما فيهم القطاع الخاص، إلى جانب مبادرة التحول الرقمي للخدمات الصحية، وأيضاً مبادرة مركز القيادة، التي تتضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للأسرّة في الوقت الفعلي، فضلاً عن المبادرة الخاصة بتحقيق التميز في دعم القرار السريري وخطط الرعاية ومجموعات الطلبات.



ذكاء اصطناعي



وذكرت أنه لا شك في أن كل مشروع من المشاريع، التي تم إطلاقها يقود إلى تعزيز منظومة الخدمات، ويرفد المنظومة بتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، فمنها ما يسهم في تطوير قراءة البيانات السريرية، وبالتالي يسرع في توفير معلومات شاملة ودقيقة عن الحالة المرضية، ومنها ما يطور أدوات التدريب وإدارة المعرفة لجميع موظفيها، وأيضاً مبادرة التحول الرقمي للخدمات الصحية، التي تعزز تبادل البيانات مع مختلف الجهات في الدولة.



من ناحيتها بينت محبة سالم رئيسة مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو2020 دبي» يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل منجزاتنا التاريخية، باعتباره من أكبر الأحداث العالمية، نظراً لمخرجاته، التي تنعكس على مختلف القطاعات، فهو من ناحية اقتصادية مهم جداً للدولة المستضيفة، التي تستقبل ملايين الزوار، فضلاً عن كونه منصة عالمية تجمع أقطاب الأعمال الاقتصادية المتخصصة في المجالات المتنوعة، بما فيها مجتمع الصناعات الطبية والابتكارات الصحية، التي بلا شك ستثري قطاع الرعاية الصحية عموماً، وبالتالي تعزيز منظومة الخدمات النوعية التي توفرها.



فعاليات متنوعة



وأفادت أنه ستشهد الأيام المقبلة انعقاد وتنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية، والحلقات الشبابية، التي ينظمها مجلس شباب المؤسسة، وتشمل حلقة نقاشية تحت عنوان «مهارات اكتساب المرونة النفسية للشباب»، تستعرض مقدمة عن مفهوم المرونة النفسية وصفاتها وأنواعها، وتتضمن محاور عديدة، تشمل واقع المرونة النفسية لدى جيل الشباب، وما هي التحديات التي تواجه الشباب في تعزيز المرونة النفسية، بالإضافة إلى محور أفضل الممارسات والمهارات في اكتساب مهارات المرونة النفسية للشباب.



ولفتت إلى أن المؤسسة تحرص على دعم وتطوير مهارات كوادرها الشابة، من خلال «مجلس شباب المؤسسة» الذي يعمل وفق استراتيجية متكاملة، تستهدف تمكين الشباب، التي يسعون من خلالها إلى دعم مهارات المطورين والمبتكرين الشباب، عبر توفير بيئة عمل مواتية ومحفزة.