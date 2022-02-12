"دلسكو" تفتتح بوابات إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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افتتحت "دلسكو" ، مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو.. بوابات إكسبو 2020 دبي تأكيداً على المضي قدماً في تحقيق رؤية وأهداف إكسبو ودلسكو المشتركة لمستقبل مستدام، وذلك في إطار الاحتفال الرمزي اليومي بفتح بوابات المعرض العالمي من قبل أبرز الشركاء والشخصيات.

شارك في افتتاح البوابات ديفيد ستوكتون الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو إلى جانب عدد من المدراء في الشركة وفريق عمل دلسكو الذي عمل بجهد خلف الكواليس طوال الأشهر الماضية في إكسبو 2020 دبي.

جاء افتتاح البوابات عقب تدشين دلسكو لعدد من منشآتها التي تعمل في مجال معالجة النفايات وهي خطوة أخرى نحو إبعاد النفايات عن مكب النفايات والمساعدة في تمهيد الطريق لتحقيق أهداف الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.