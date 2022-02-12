أزياء المالديف.. تصاميم من روح المياه الهادئة

المصدر: البيان

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على سجادته الحمراء الجميلة، استضاف الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، مساء أمس الجمعة، عرضاً مميزا للأزياء بعنوان "المياه الهادئة"، للمصممة المتألقة رايدا من جمهورية المالديف، تكريما للروابط الثقافية بين سويسرا والمالديف، إلى جانب الاحتفال بالموضة والجمال، في واحدة من أجمل أمسيات الحدث الدولي.



وتضمن العرض الفريد، الذي قدمته مصممة الأزياء المتألقة رايدا، وهي صاحبة العلامة التجارية للأزياء والموضة "رايدا مالديف"، تشكيلة من ملابس ربيع وصيف العام 2022، شملت تصاميم جديدة وراقية تمثل جمال المحيط الهندي لجزر المالديف وصفاء مياهه، وهي مستوحاة من المخلوقات البحرية الجميلة، وسائر مكونات الحياة البحرية الغنية والفريدة.



واستمتع الجمهور بمجموعة فريدة من الملابس، تميزت بالأناقة، والرقي، والألوان الهادئة التي تجسد الحياة البحرية، منها الأزرق الفاتح والفسفوري والأبيض والأحمر، واشتملت الملابس على أشكال لمخلوقات بحرية، كالأسماك وسلاحف البحر والشعاب المرجانية والأصداف وفرس البحر.



وتهدف العلامة التجارية "رايدا مالديف"، المتخصصة في الملابس النسائية، إلى تمكين المرأة، وتهتم بتقديم الملابس الجاهزة، بما فيها فساتين الحفلات.

وتعكس مجموعة الأزياء التي تقدمها العلامة المالديفية فلسفة التصميم الخاصة بها، التي تجمع بشكل فني بين تقديرها للتقليدية والكلاسيكية واحتياجات الموضة الحديثة للمرأة العصرية.