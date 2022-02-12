تجربة على القمر.. فعاليات ممتعة بانتظاركم في إكسبو.. تابعوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والترفيهية والثقافية والرياضية الممتعة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لساموا

-10:15، ساحة الوصل



القمة العالمية للتجارة بالتجزئة والشبكة المتعددة القنوات

-تهدف القمة إلى ابتكار نوع جديد من التجارة الإلكترونية، وتوفر منصة متعددة الشبكات توحّد جميع الشركات في جميع أنحاء العالم، وتُمكِّن رواد الأعمال من بيع منتجاتهم بسهولة

- 09:00- 18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة (1C) جنوب



الافتتاح الرسمي للمعرض الروسي الوطني

- الافتتاح الرسمي للمعرض الروسي الوطني للمجمّع الزراعي والصناعي

- على مدار اليوم، جناح روسيا



المنتدى الاقتصادي لغينيا

-تركيز خاص على فرص الاستثمار في التعدين والزراعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية مع عروض تقديمية من القطاعين العام والخاص. التسجيل مجاني ومفتوح عبر الموقع الإلكتروني الخاص (www.guineainvestmentforum.com).

- 12 فبراير في مركز دبي للمعارض، القاعة (2A) جنوب

-13 فبراير في مركز تواصل الأعمال، قاعة أبوظبي

-14 فبراير في مركز تواصل الأعمال، قاعة أبوظبي



نيجيريا: مباراة خماسية لبعض أساطير كرة القدم

-تستضيف نيجيريا مباراة خماسية وديّة، يتنافس فيها بعض أساطير كرة القدم في نيجيريا، مع بعض أفضل نجوم كرة القدم من دولة الإمارات وغيرها من الدول المشاركة

- 13:00-14:00، الحديقة الأسترالية "أوسي بارك"



عرض سان مارينو "فلاغ ويفرز"

- في اليوم السابق لليوم الوطني لسان مارينو، دعوة لمشاهدة العرض الفني لاتحاد سان مارينو (كروسبو) للرجال، وستحيي الفرقة هذه الذكرى التاريخية، بأزيائها التقليدية من القرون الوسطى.

- عدة مواعيد للعروض:

-ساحة الوصول، 11:00-11:30

-ساحة الأرض، بوابة الاستدامة، 12:30-13:00

-ساحة البحر، بوابة التنقل، 14:00-14:30

-ساحة الشمس، بوابة الفرص، 15:30-16:00



الاحتفال بحائزي الميداليات الأولمبية في سان مارينو

-دعوة لحضور عرض تقديمي والاحتفال بالدولة التي فازت بأكبر عدد من الميداليات في تخصصات الرماية والقتال في الألعاب الأولمبية مقارنة بنسبة تعدادها السكاني، إضافة إلى تذّوق المنتجات التقليدية والشهية من جمهورية سان مارينو

-مقابلة مع اثنين من حائزي الميداليات:

- أليساندرا بيريلي، التي فازت بالميدالية البرونزية، أول ميدالية أولمبية في البلاد

-غيان ماركو بيرتي، الذي تسابق في منافسات الرجال وفعاليات الفريق المخلتط أيضا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

-16:30، جناح سان مارينو

- يُرجى تأكيد الحضور عبر الرابط التالي:

media@sanmarinoexpo2020.com



عرض الفنون الفيتنامية "نيو سيفين ووندرز" | فيتنام

-دعوة للاحتفال بالفنون والثقافة الغنية التي تتمتع بها هذه الدولة الآسرة، واستعراض الكثير من فنونها التقليدية والمنتجات الحرفية التي تفتخر بإنتاجها. وسُقدَّم الموسيقى التقليدية لفيتنام أثناء هذه الفعالية.

-16:30- 19:00، منصة اليوبيل



فرقة باليه الفلامنكو الأندلسية | إسبانيا

-الأندلس هي مهد لأعظم فنانو الفلامنكو، في الغناء والأداء والرقص، وتعد فرقة الباليه الأندلسية واحدة من الفرق الرئيسية في الفلامنكو، والتي تبتكر عروضا لفن الفلامنكو منذ 25 عاما، قدمت خلالها أكثر من 1500 أداء في خمس قارات

- 18:30، جناح أسبانيا



الحفل الموسيقي لأرمان مالك

-يحيي المغني وكاتب الأغاني والممثل الهندي أرمان مالك، الملقب بأمير الرومانسية، حفلا موسيقيا حيا

- 20:00-23:30، ساحة مركز دبي للمعارض



إيطاليا: مورابيزا من توسكا

- ستجسد توسكا (تيدزيانا توسكا دوناتي)، وهي واحدة من ألمع المواهب الإيطالية، التعدد الثقافي على مسرح دبي ميلينيوم، حيث ستقدم بعضا من أعمالها الموسيقية، فيما تصدح الأجواء بالإيقاعات العراقية للموسيقي والملحن فرات قدوري

- 20:00 - 22:00، جناح إيطاليا



موسيقى دي جي سافيو

-دي جي سافيو، هو منسّق الأغاني الرسمي للأحداث الرياضية الكبرى، من بينها الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، والدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، ودوري المشاهير للكريكيت، وهو واحد من عمالقة عالم موسيقى الرقص الإلكترونية في ولاية كيرلا

- 20:00-21:00 و22:15-22:45، منصة اليوبيل



حفل موسيقي لفرقة ثايكودام بريدج

-فرقة "ثايكودام بريدج" هي فرقة موسيقية مقرها ولاية كيرلا، أسسها جوفيند فاسانثا وسيدهارث مينون، واشتهرت لأول مرة عندما استضافها برنامج "ميوزيك موجو"، ثم استمرت الفرقة في نجاحاتها، حتى حازت عدة جوائز، وأحيت حفلاتها في أكثر من 400 مكان، وأصدرت ألبومها الخاص

- 00:25-22:45، منصة اليوبيل



13 فبراير



اليوم الوطني لسان مارينو

- 16:15، ساحة الوصل



فرقة إم إس ڤي وفرقة جوستريميا في الحديقة

-ولدت هذه الفرقة الموسيقية المؤلفة من النساء فقط، من رحم قصة صداقة ربطت بين سبع موسيقيات يعزفن الموسيقى الكلاسيكية، وسيقدمن عرضا معا لأول مرة، يتضمن مجموعة كبيرة من الأنواع الموسيقية المختلفة وغير المنتشرة.

- 14:00-15:00، ساحة الوصل



فعاليات أخرى



حلقة نقاشيّة بشأن الاقتصاد الرقمي العربي

-دعوة للانضمام لجلسة نقاشيّة حيوية مدتها ثلاث ساعات، ترّكز على كيفية تحويل الاقتصاد في العالم العربي إلى اقتصاد رقمي. وستبحث الجلسة، سبل دفع المنطقة نحو مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولا لبناء مجتمع عربي متكامل ومبتكِر

-10:00-15:00، مدرّج تيرّا



"الإمارات تبتكر" – "تجربة على القمر"

-هل أنتم متحمسون لمعرفة المزيد عن الفضاء؟ ندعوكم للانضمام إلينا من أجل فرصة فريدة لتصبحوا جزءا من أول بعثة طلابية إلى القمر. حيث سترشدكم هذه الجلسة لمعرفة المزيد عن عملية المشاركة في المسابقة الطلابية "تجربة على القمر"

- 11:00-12:00، منتدى الفرص



جلسة حيّة للطهي مع أدريان ميلر

-عرض حي للطهي مع مؤلف كتب الطهي، الحائز على "جائزة مؤسسة جيمس بيرد"، وحكم الشواء المعتمد الشيف "أدريان ميلر"

- 13-14 فبراير، 12:00-14:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



زيارة رانبير كابور إلى إكسبو 2020 دبي

- سيحل رانبير كابور، أحد أشهر ممثلي بوليوود، ضيفا على إكسبو 2020، بغرض ابتكار محتوى إبداعي، ولإجراء مقابلة صحفية

-13:30-17:00، في أنحاء الموقع



القيادة العالمية: العمل والعائلة ومستقبلنا مع معالي ريم الهاشمي وإندرا نويي | مهرجان طيران الإمارات للآداب

- دعوة للانضمام إلى معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ وإندرا نويي، رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة بيبسيكو، في حديث حول ما يلهمهما لإحداث التغيير الإيجابي ويدفعهما إلى تحقيقه. كما ستشاركان أيضا الأمور التي تمنح حياتهما معنى، وكيف تستفدن من تأثيرهن العالمي في الدفاع عن حقوق المرأة

- 17:30-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



"كيو تي لونغ" - معرض تصوير فوتوغرافي

-يحتفل "كيو تي لونغ" بالتراث الطبيعي والبشري عبر التصوير الفوتوغرافي، والذي يظهر جليا في الصور التي يقدمها. وقد سافر لونغ ضمن نطاق جغرافي هائل، من قمة أكثر الجبال برودة على الأرض إلى قاع البحار الاستوائية

-حتى 18 فبراير، جناح الولايات المتحدة



"رباعية باتش وورك الأمريكية" – أداء موسيقي

- استعراض للتنوع الديناميكي للثقافة المعاصرة عبر إعادة تصوّر الأغاني الخالدة في الذاكرة من التاريخ الأمريكي

- من 14- 16 فبراير، في تمام الساعة 20:00، جناح الولايات المتحدة الأمريكية



كوباتشي وسبتيتو سانتياغيرو | كوبا

-لدى كوباتشي صلة وثيقة بكوبا ورؤية لاستعراض موسيقاها الملونة وثقافتها. وسيقدمون عرضهم الموسيقي مع سبتيتو سانتياغيرو، الفرقة التي تشّكلت في عام 1995 في سانتياغو دي كوبا

-20:00-22:00، مسرح دبي ميلينيوم



وونتانارا: جولة ثقافية مختلطة في غينيا

-وونتانارا كلمة أفريقية تعني "نحن أصدقاء". تهدف هذه الفرقة لإنشاء مجتمعات متسامحة ومتعددة الثقافات، واحترام التنوع والتعليم العالمي، من خلال الرقص وعروض السيرك وآلات الإيقاع التقليدية والفنانين الغينيين المعاصرين/الحضريين.

-من 13- 14 فبراير، من الساعة 20:30-22:30، منصة اليوبيل



قرن من أساليب الرقص – أداء موسيقي

-استعراض لأكثر اللحظات تفردا وشهرة في تاريخ تطور الرقص، منذ عشرينات القرن الماضي ووصولا إلى العصر الحديث. كونوا مستعدين لخوض رحلة استكشافية لا تُنسى. وذلك لكون الرقصات المُتنوعة من العقود المنصرمة ستُرشدنا بينما نتقدم نحو المستقبل

-22:30-23:00، مسرح دبي ميلينيوم





14 فبراير



اليوم الوطني لكوبا

-10:15، ساحة الوصل



اليوم الوطني لسانت فنسنت وجزر غرينادين

-16:15، ساحة الوصل



فعاليات يوم الحب



كينيا توزع الورود في يوم الحب

-كينيا من أكبر أربع دول في العالم من حيث إنتاج الورود وتصديرها إلى 60 وجهة في أنحاء العالم

-على مدار اليوم، جناح كينيا



الاحتفال بيوم الحب في جناح لُكسمبرغ

-أعدّ الطاهي كيم كيفن دي دود قائمة أطعمة مميزة تتمحور حول موضوع الورود.

-12:00-23:00، جناح لُكسمبرغ



قصة حب كينية

-قصة سوبيرا، وهي فتاة كينية مستقلة من بلدة لامو، تناضل من أجل حلمها بالسباحة في المحيط، متحدية العادات المحلية، وزواجا مدبّرا برجل من الطبقة العليا. فرصة للاحتفال بقصة الحب هذه في يوم الحب

-19:00-21:00، مدرج تيرّا





فعاليات أخرى



حفل موسيقي حيّ \ أوكرانيا

-فرصة للاستمتاع بأداء أفضل مواهب الجيل المقبل من الموسيقيين والمطربين والراقصين الأوكرانيين، الذين اجتمعوا معا لإسعاد قلوب جميع ضيوف إكسبو، وكسبها.

-18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل للمغنية مويرا ديلا توري

-مويرا ديلا توري مغنية وكاتبة أغانٍ فلبينية اشتهرت بأدائها العديد من الأغاني، مثل أغنية "سوندو" لفرقة "إيماغو"، وأغنية "توريت" لفرقة "مون ستار 88"، وأغنية "تيتيبو تيبو" الفائزة بمسابقة "هيميغ هاندوغ".

-20:00-22:00، منصة اليوبيل



حفل موسيقي هندي

-دعوة للاستمتاع بالموسيقى الهندية، مع عرض ساحر لنخبة من فناني الهند إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة على الساحة الموسيقية الهندية الفريدة

- 20:00-22:00، ساحة مركز دبي للمعارض

