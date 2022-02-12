دروغبا.. أول تجربة تدريب في «إكسبو»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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خاض الإيفواري ديديه دروغبا نجم تشلسي السابق تجربة التدريب لأول مرة في حياته عندما قاد فريقاً مختلطاً من اللاعبين واللاعبات في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس، في مركز الرياضة واللياقة في إكسبو 2020 دبي، والتي نظمتها شركة «بيبسي كو» بصفتها شريكاً فخرياً لدوري أبطال أوروبا UEFA للرجال والسيدات، والشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة في إكسبو 2020 دبي، بهدف تسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة، مع التركيز على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الرياضي، والتأكيد على أن كرة القدم يجب أن تكون شاملة وخالية من التمييز، فيما قادت المدربة إقرأ إسماعيل مديرة كرة القدم للسيدات في نادي هيلتوب لكرة القدم للسيدات الفريق الآخر.

لقاء

وأجرى دروغبا لقاءً مفتوحاً مع الجماهير الغفيرة الذين حضروا لاستقباله ومتابعة المباراة، داعياً اللاعبين الصغار إلى الاستمتاع بلعب كرة القدم والتمسك بالحلم والثقة بالنفس، مشيراً إلى أنه عندما بدأ مسيرته الكروية في عمر 7 سنوات وضع هدفاً واحداً في حياته وهو أن يكون يوماً ما لاعباً كبيراً ولكن الطريق لم تكن سالكة أمامه بل بذل الكثير من الجهود والتضحيات.

وأضاف: يجب أن تثق في نفسك وفي قدراتك وتتمسك بالحلم، ولا تستسلم مهما واجهت من ظروف صعبة، وأن تستعد جيداً لكل مباراة، عندما تسجل هدفاً أو هدفين لا يعني أنك في راحة في المباراة التالية، يجب أن تسجل هدفاً ثالثاً ورابعاً وخامساً وتستمر على ذلك، وعندما تحقق إنجازاً ما يجب أن تبحث عن تحدٍ جديد.وتحدث دروغبا عن تتويجه مع تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012 ووصف تلك اللحظات بالاستثنائية في مسيرته والأفضل، وقال: عندما تفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لا تعرف ماذا ستفعل، فقط تتأمل الكأس وتلمسه لتدرك أنك أصبحت بطلاً لأوروبا.

وأضاف: المعركة العظيمة التي خضناها كانت أمام لاعبين كبار أمثال جيرار بيكيه وكارليس بويول وفيديتش، هذه من المباريات الرائعة لأنك تتحدى نفسك أمام أفضل اللاعبين، وتتعلم منها الدروس.