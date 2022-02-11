«شجرة الحياة».. صلابة «الأرمن»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يقابل الزوار أثناء زيارتهم الجناح الأرمني في إكسبو 2020 دبي، ركناً في الجناح تم تخصيصه لشجرة ضخمة مضاءة «شجرة الحياة» التي ترمز إلى بقاء أرمينيا على مر القرون، وأن هذا الشعب سيبقى حياً لا يموت، وتعكس هذه الشجرة صلابة وقوة إرادة الأرمن المتشبثين بالحياة على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي مرت بها أرمينيا من حروب وتهجير فلا يزال أبناؤها متمسكين بهويتهم وحضارتهم، مستندين إلى إرث إنساني كبير وتراث ثقافي راسخ.



موطن الابتكار



وتُعد أرمينيا اليوم موطناً للمبتكرين المعاصرين، فعلى هذه الأرض المتنوعة تلتقي العوالم القديمة والحديثة لتُشكل مجتمعاً فريداً من نوعه، حيث يعكس جناح أرمينيا في المعرض العالمي هذا التنوع عبر عرض طيف نفيس من معالم هذا المجتمع المتنوع، ويشاهد زوار الجناح اندماجاً فريداً بين التراث الثقافي الراسخ وأحدث التقنيات والابتكارات الحديثة. ويستكشفون التاريخ الأرمني، ويستمتعون بنخبة من الأعمال الفنية الأرمنية الأصيلة.



تاريخ عريق



كما يشاهد زوار الجناح قطعاً أثرية تاريخية تروي جانباً من ماضي أرمينيا، ويتعرفون إلى شعب يتألق بعراقة تراثه وحداثة حاضره.



ويعرض متجر الجناح منتجات محلية كقطع تذكارية من أرمينيا، كالملابس والحقائب، والمنتجات المصنوعة يدوياً بواسطة الحرفيين الأرمن البارزين مثل البلاط المزجج، وأدوات المائدة الخزفية.



ويطلع الزوار على كتاب في الرياضيات الذي يعود للقرن الميلادي السابع «همرغوتيون»، ويشاهدون تمثالاً طائراً حديدياً صغيراً يعود إلى العصر البرونزي، وصحناً يعتبر نموذجاً رمزياً للمنظومة الشمسية تم صنعه بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل الميلاد، إلى جانب عرض كأس فضية وُجدت في قرية «كاراشامب» الأرمينية وتعود للقرن الثاني والعشرين قبل الميلاد.



وخلال جولة الزوار في الجناح يشاهدون تمثالاً برونزياً لثلاثة طيور تعود للقرن الخامس عشر قبل الميلاد، وكتاباً أرمنياً حول علم الفلك يعود للعام 1755، ومخطوطة يدوية تعود للقرن الثامن عشر.



تجارب افتراضية



ويستمتع الزوار بمشاهدة ماضي أرمينيا التاريخي الغني وواقعها الحديث، بصفتها واحدة من أكبر مزوّدي الموارد الفكرية ومنتجات التنمية التقنية، ويخوضون تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي.



وتلقي أرمينيا من خلال مشاركتها في إكسبو دبي الضوء على المساهمة الكبيرة للعلماء والمبتكرين الأرمن في تطوير العلوم والثقافة والتكنولوجيا في العالم، حيث قدموا ابتكارات كانت حاسمة لتقدم الإنسانية.