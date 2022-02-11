«رسالة الإمارات للعالم» تنطلق من إكسبو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» الجمعة، مبادرة «رسالة الإمارات للعالم..العمل من أجل المناخ» للتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان استدامة البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي.



تم إطلاق المبادرة في مشتل «إكسبو 2020 دبي» الممتد على مساحة 220000 متر مربع، والذي يضم مئات أنواع النباتات والأشجار والشجيرات، بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولين من إكسبو 2020 دبي وممثلين عن أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي.



مشاركة



وشارك الحضور في زراعة شتلات من أشجار الغاف والسمر والسدر المحلية كرسالة من الإمارات إلى العالم بأهمية العمل من أجل المناخ.. شعار اليوم الوطني للبيئة هذا العام.



وقالت معالي الوزيرة: «نشكر الجميع على مشاركتهم في إطلاق مبادرة «رسالة الإمارات إلى العالم.. العمل من أجل المناخ»، لقد قمنا بتجميع ممثلي الأجنحة اليوم، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة الذي انطلق في 4 فبراير الجاري، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتستمر الفعاليات لمدة 4 أشهر تحت شعار «العمل من أجل المناخ».



وأضافت: «شاركنا ممثلون عن أجنحة الدول في زراعة شتلات من الأشجار المحلية منها الغاف والسمر والسدر، هدفنا من المبادرة هو التـأكيد على أهمية التعاون والتكاتف الدولي لتعزيز العمل من أجل المناخ وتحفيز كافة الفئات على المشاركة في جهود الحد من التغير المناخي والتكيف مع تداعياته وكل الشكر والتقدير لفرق العمل على جهودهم ولفريق إكسبو2020 دبي».



هدف سامٍ



من جهته أكد جوستين ماكغوان مفوض عام جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي أن حماية البيئة والتصدي لظاهرة التغير المناخي من الأهداف السامية التي تعمل على تحقيقها أستراليا، مثنياً على مبادرة الإمارات لتعزيز الجهود الدولية نحو مستقبل مستدام.



وقال عادل الزيتوني مدير الجناح التونسي إن تغير المناخ ظاهرة عالمية ولا بد من تضافر الجهود العالمية لإيجاد الحلول للتصدي لتداعيات المناخ، وأضاف: «نشكر وزارة التغير المناخي والبيئة وإدارة إكسبو2020 دبي على إطلاق هذه المبادرة، التي جاءت لتؤكد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام وأفضل للأجيال القادمة».



وأوضح المفوض العام لجناح جنوب السودان أن المبادرة تزيد الوعي بأهمية الحفاظ على كوكب الأرض والتصدي لظاهرة التغير المناخي وتوفير الأمن الغذائي لكل الشعوب والدول، وقال: «يجب أن نفكر في مستقبل أجيالنا، ونشكر الإمارات على جهودها الكبيرة في هذا المجال».