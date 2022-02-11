"إكسبو في أسبوع": الأيام الوطنية تتصدر المشهد.. وتصاعد مستمر بأعداد الزوار

المصدر: وام

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شكلت الاحتفالات بالأيام الوطنية لعدد من دول العالم التي شهدها إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الجاري حدثا استثنائيا في حياة زائريه الذين وجدوا أنفسهم أمام فرصة قلما تتكرر للتعرف عن كثب على ثقافات الشعوب وتقاليدها، في الوقت الذي واصل فيه عدد الزيارات للحدث العالمي نسقه التصاعدي مسجلا 12.4 مليون زيارة خلال 130 يوما منذ انطلاقه.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقرير "إكسبو في أسبوع" أبرز الفعاليات والمناسبات التي شهدها الحدث العالمي في أسبوعه التاسع عشر.

- الأيام الوطنية..

طغت الأجواء الاحتفالية بالأعياد الوطنية لعدد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي على مشهد الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، حيث شهد الحدث العالمي احتفال المملكة المتحدة بيومها الوطني الذي تضمن توقيع اتفاق لتوسيع التجارة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وزيارة الأمير ويليام دوق كامبريدج لموقع إكسبو 2020 دبي في إطار رحلته الرسمية الأولى إلى الإمارات.

وتضمنت الاحتفالات زيارة أطفال المدارس البريطانية لموقع إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن سلسلة من العروض الثقافية، واستعراض دورة ألعاب برمنغهام 2022 في موقع الحدث الدولي بمشاركة كوينز باتون ريلاي "تتابع باتون الملكة"، وهو تتابع حول العالم يقام قبل بداية ألعاب الكومنولث، ويحمل الباتون رسالة من رئيسة الكومنولث الملكة إليزابيث الثانية.

بدورها احتفلت جمهورية سلوفينيا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، مسلطة الضوء على اقتصادها الأخضر، وجهود التحول إلى نحو اقتصاد المعرفة في كل المجالات، إلى جانب تقديم لمحات عن تقاليدها الثقافية والفنية الغنية.

واستضاف إكسبو 2020 دبي فعاليات اليوم الوطني للفلبين التي تضمنت العديد من العروض الثقافية إضافة إلى مراسم حفل رفع العلم في جناح الفلبين وساحة الوصل احتفاء بالمناسبة، كذلك احتفلت جمهورية موزمبيق بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي بحضور معالي كارلوس أغوستينو دو روزاريو، رئيس وزراء موزمبيق والوفد الرسمي المرافق له حيث أقيمت مراسم رفع العلم الموزمبيقي في ساحة الوصل، إلى جانب فعاليات عكست ثقافة هذه الدولة الأفريقية العريقة.

- القيادات الإعلامية..

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي نظمه مركز الشباب العربي بمشاركة 50 شابا وشابة من المواهب الإعلامية العربية الواعدة من 17 دولة عربية.

وتشكل هذه النسخة الخاصة من البرنامج نسخة استثنائية بانطلاقها بالتزامن مع اكسبو 2020 دبي، حيث سيعمل البرنامج على تقديم أساليب وتقنيات جديدة في تخصصات العمل الإعلامي الاحترافي للمشاركين.

- "استثمر في السعودية"..

قدم منتدى "استثمر في السعودية" الذي عقد في إكسبو 2020 دبي، عرضاً موسعاً للفرص الاستثمارية في حزمة من القطاعات بالمملكة يشمل السياحة والرياضة والتعليم والثقافة والترفيه إلى جانب الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن جهات حكومية من مختلف الدول.

ويقوم جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي بتعريف العالم على المقومات المتنوعة التي تتمتع بها المملكة، حيث استضاف ما يزيد على 100 من كبار المسؤولين من العديد من الدول بما يصب في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية التي تطمح لها المملكة.

- بحث وقطاف..

دشن جناح الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» معرض «بحث وقطاف.. المعرفة الغذائية والتصوّر البيئي في الطبيعة الجغرافية الإماراتية» الذي يشارك فيه 11 فنانًا محلياً وعالمياً مقيمين في دولة الإمارات.

ويقدم المعرض مطبوعة خاصة عن الأبحاث التي أُجريت حول مواضيع المعرفة الغذائية والتصوّرات البيئية في الطبيعة الجغرافية الإماراتية التي ألهمت القائمين على تنظيم هذا المعرض.

- زيارات ..

سجل "إكسبو 2020 دبي" 12.401.497 زيارة في 130 يوماً منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى 7 فبراير الجاري، فيما بلغت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 110 ملايين زيارة مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة «لايف من إكسبو».

- "وام" والعالم .

واصلت وكالة أنباء الإمارات "وام" نسج خيوط الشراكة والتعاون مع كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم من موقع "إكسبو 2020 دبي" الذي كان خلال الأسبوع الماضي شاهدا على توقيع أربع اتفاقيات للتعاون الإعلامي والتبادل الإخباري بين "وام" وكلا من تلفزيون وراديو ارتير الأرجنتيني وتلفزيون كاراكول الكولومبي وشبكة "ميجا تي في" ومقرها تشيلي إضافة إلى مجموعة نوتيسياس SIN الإعلامية ومقرها الدومينكان.

- أسبوع الجزائر ..

انطلقت فعاليات الأسبوع السياحي الثقافي الجزائري، بجناح جمهورية الجزائر بمعرض اكسبو 2020 بدبي، بهدف عرض مختلف المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر من شمالها لجنوبها؛ خاصة السياحة الصحراوية والمحميات الطبيعية المعدنية، بمشاركة مسؤولين من وزارة السياحة الجزائرية، ومجمع فندقة السياحة الحكومي.

- الشاحن الأخضر ..

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن محطات الشاحن الأخضر التابعة لها والمنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي زوّدت مركبات زوار المعرض الكهربائية بـ 87772 كيلووات ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الثلاث الأولى من المعرض، وذلك من خلال 3681 عملية شحن أجراها زوار المعرض، مما مكنهم من قطع ما مجموعه 415000 كم باستخدام المركبات الصديقة للبيئة.

وتوفر الهيئة 19 محطة من محطات الشاحن الأخضر لشحن المركبات الكهربائية في مواقع متعددة من موقع إكسبو 2020 دبي، بمعدل خمس محطات شحن في كل من مواقف أجنحة المعرض الثلاث: جناح الفرص، الاستدامة، والتنقل؛ ومحطتي شحن في مكتب إكسبو، وكذلك محطتي شحن في محطة إينوك المستقبلية.

- ماليزيا ..

أطلقت ماليزيا فعاليات "أسبوع السلع الزراعية المستدامة"، في إكسبو 2020 دبي، الذي يركز على السلع الزراعية الغذائية الهامة في ماليزيا، مثل زيت النخيل والكاكاو والفلفل.

ويوفر مفهوم "السلع الزراعية المستدامة" منصة قوية لماليزيا في توسيع السوق العالمية لصادرات زيت النخيل، الذي يعتبر موضوع الترويج والتسويق الرئيسي لصناعة زيت النخيل على مدار الأسبوع.

- الباحثات الصاعدات..

أقامت جائزة «لوريال- اليونيسكو للمرأة في مجال العلوم»، الحفل التكريمي لبرنامج الباحثات الصاعدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، والذي يوافق 11 فبراير من كل عام.

ومنح الحفل الجائزة لـ 14 موهبة شابة /5 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و3 من مصر، و6 من بلاد الشام والعراق/، في فئتي الدكتوراه، والباحثين ما بعد الدكتوراه، وذلك تكريماً لأبحاثهن الرائدة في مجالات علوم الحياة والبيئة والعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الكمبيوتر، لدعم دورهن في حل التحديات التي تواجهها المجتمعات في العالم، إضافة إلى دورهن في إلهام جيل المستقبل من الإناث.