إكسبو دبي صوت النساء في العالم

المصدر: دبي- وائل نعيم

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أكدت الدكتورة شاميلا ناير بدويل مساعد المدير العام للعلوم في اليونسكو أن اكسبو 2020 دبي منصة عالمية لسماع صوت النساء في العالم، وتسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم تمكين المرأة والتواز بين الجنسين وتعزيز فرص عملها في مختلف مجالات الحياة وخاصة في مجالات الأبحاث العلمية وكل ما يتعلق بالتخصصات المرتبطة بالتكنولوجية، مشيرة إلى الوطن العربي حقق نقلة نوعية في تمكين المرأة، حيث المتوسط العالمي لعدد النساء في مجال البحث العلمي حوالي 33.3٪. وفي المنطقة العربية 42.6٪، ويرجع ذلك إلى الزيادات الكبيرة في الفرص التي يوفرها العالم العربي، وفي تونس بلغ عدد الباحثات 56٪ وهذا أمر استثنائي يستحق التقدير، مقدمة الشكر لبلدان المنطقة على الاستثمار في النساء في مجال العلوم.

جاء ذلك خلال مشاركتها عن بعد في الإحاطة الإعلامية في المركز الإعلامي في اكسبو بحضور محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

يوم دولي



وقالت الدكتورة شاميلا بديول إن اكسبو دبي سيحتفي يوم غد الجمعة باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم وإسهامات المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وإنجازاتها، مقدمة شكرها لدولة الامارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة على دعوة اليونسكو لتكون جزءاً من تلك المبادرات.



وقالت: إن السؤال اليوم هو: كيف سنتعامل مع تحديات العالم الهائلة، مثل تغير المناخ، أو فقدان التنوع البيولوجي، أو الوباء الفيروسي أو حتى التطور السريع للذكاء الاصطناعي أو الأمن للعالم؟ إذا كنا غير قادرين على استدعاء أفضل العقول في المجتمع، أينما كانوا، مشيرة إلى ضرورة سد الفجوة بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا، حيث أننا نحتاج إلى تشجيع المزيد من الفتيات اللائي انجذبن إلى المجال البحثي والنظر إلى البحث من منظور مختلف، لتعزيز الاقبال على الانخراط في البحث العلمي من النساء والفتيات.

فرصة ذهبية



وتابعت: يقدم اليوم الدولي للنساء والفتيات في مجال العلوم فرصة ذهبية للفت الانتباه إلى عدم المساواة المستمرة بين الجنسين في العلوم. ولإيصال الرسائل للفتيات والنساء، في العالم، أننا ملتزمون بتحفيزهم ودعمهم لتحقيق أحلامهم، وبالقضاء على الصور النمطية لسد الفجوة بين الجنسين.



وأشارت إلى أن إكسبو 2020دبي منصة عالمية، لطرح القضايا التي تتعلق بتمكين الفتيات والنساء على الطاولة، هذه المنصة تستعرض التقنيات من جميع أنحاء العالم، و هي التي سترفع صوت النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، ولا يمكننا تحمل عدم النظر في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة. ولذلك فإننا في منظمة اليونسكو نهنئ بحرارة جهود إمارة دبي على إبراز دور النساء والفتيات في العالم وحاجة النساء والفتيات في مجال العلوم.

التوازن بين الجنسين



وأوضحت أن النساء يشكلن نصف القوة العاملة. ومع ذلك فهذه فجوة كبيرة بين الجنسين في مجالات علوم التخطيط، ونحن نعلم اليوم أن العالم يمر بثورة هائلة ثورة صناعية رابعة، وهذا يعني أن العالم يتقدم في العلم والتكنولوجيا والابتكار، ونحن بحاجة لمواكبة هذا التقدم الذي يوفر فرصاً وتحديات كثيرة للنساء والفتيات والرجال. ومع ذلك، فقد وجد تقرير اليونسكو للعلوم 2021 أن الثورة الصناعية الرابعة يمكن أن يكون لها آثار اقتصادية سلبية على النساء، لأن النساء ما زلن أقلية في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات الرقمية، والرياضيات والفيزياء الحاسوبية والهندسة، وحدد الاتجاهان الواردان في تقرير اليونسكو للعلوم 2021 التحول إلى الاقتصادات الخضراء والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ويبقى السؤال كيف ننتقل إلى الثورة الصناعية الرابعة بدون المرأة؟. والحقيقة أن معرض إكسبو دبي مهم للغاية لجلب صوت المرأة، وكما نعلم لدينا جناح مخصص للنساء في المعرض، حيث تتم مناقشة القضايا التي يقدمونها لدعم وتعزيز الفتيات والنساء وتجسير الفجوة بين الجنسين.



مبادرة

وأشارت إلى أن مبادرة اليونسكو لوريال التي بدأت عام 1998، تعتبر شراكة بين اليونسكو ومؤسسة لوريال، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إبراز العالمات البارزات من العالم لتشجيع الباحثات الشابات على متابعة البحوث والمؤسسات في الداخل أو في الخارج وإتاحة الفرصة للفتيات للنظر في المهن العلمية مع نماذج يحتذى بها. حتى الآن، تم تكريم 122 فائزاً و315 وعالماً مهنياً وحوالي 3900 عالم شاب لأكثر من 100 دولة من خلال العناصر الثلاثة للبرنامج.

وأضافت: أطلقت اليونسكو ومؤسسة Lauria مؤخراً منصة للتواصل الرقمي في يونيو 2021، والتي يسمى منصة المجتمع الوحيد. وستسمح هذه المنصة للشبكة غير العادية للنساء من جميع أنحاء العالم والعالم بالتواصل والتبادل والتعلم من بعضهن البعض، وتوفر مساحة عبر الإنترنت للتداول بشأن الفرص العلمية الناشئة لتعزيز هذا النوع من التوجيه والتواصل بين النساء الكبار والصغار العلماء، ومنذ إطلاق هذه المنصة انضم أكثر من 1850 شخصاً.



أولوية

وقالت: إن العلم هو في صميم عمل اليونسكو واعتماد المساواة بين الجنسين في المجتمع هو الأولوية الشاملة، ومنذ 75 عاماً، التزمت اليونسكو بتقديم مساهمة إيجابية ودائمة في تمكين المرأة في التعليم والعلوم والثقافة والاتصال. لذا يجب أن يتبع دعم المساواة بين الجنسين في العلوم أولاً وقبل كل شيء تعزيز الدعم للعلم من خلال التمويل العام والخاص، وأن 4 بلدان من 5 خمسة لا تزال تستثمر أقل من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في البحث العلمي. هذا هو أحدث تقرير عن قممنا ونشرناه في يونيو 2021.

وقالت: يجب أن نقضي على الصور النمطية للجنسين في كتيبات التعليم، والمناهج الدراسية، لتغيير العقد الاجتماعية، وتوجيه النساء العالمات كنماذج يحتذى بها، ونحن بحاجة إلى تنشيط المرأة ونحتاج إلى الدفاع عن المرأة على أعلى المستويات.

العلوم والتكنولوجيا



وتابعت: نعلم جميعاً أن مهارات القرن الحادي والعشرين وأمر العمل الجديد سيعتمدان على الوصول إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وستكون تكنولوجيا العلوم والهندسة وتعليم الرياضيات أمر بالغ الأهمية للعمل الجديد الذي يتم إنشاؤه وهذا جزء من الثورة الصناعية الرابعة. لذلك خلال إغلاق المدارس نتيجة الجائحة، استفاد 10 ملايين طالب من برنامج التوجيه الرقمي الفريد لليونسكو بدلاً من ذلك لإبقائهم على اتصال بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. كما طورنا أيضاً مهارات التدريب العملي على التجارب، ومجموعات العلوم الدقيقة التي توفرها اليونسكو للمدارس الريفية في جميع أنحاء العالم لحث الفتيات الصغيرات على تطوير علمنا وتشجيعهن على متابعة المجالات العلمية. ونحن ننتج الروبوتات التابعة لليونسكو، والتي تشجع الفتيات فعلياً على متابعة تعليم الفيزياء والرياضيات والهندسة في المدارس، حيث يتم تسليم الروبوتات المدرسية للمدارس ونمكن الموجهين المعلمين.



صالة جديدة



من جانبه قال محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تم تخصيص صالة جديدة في مركز دبي للمعراض في القاعة الشمالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أنواعها وتتسع حوالي 5- 6 آلاف شخص، ويتطلب حضور أي فعالية في الصالة الجديدة الحصول على تذاكر منفصلة خاصة بها، لافتا إلى أن الصالة الجيدة تشمل خد\مات متكاملة توفر للزائرين تجربة مثيرة وتعرض أخر ما توصلت اليه التكنولوجيا.