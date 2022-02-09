محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الخمسين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل تخريج الخمسين، الذي شهد تخريج 706 من الطلاب والطالبات من كلٍّ من كلية الشرطة بأبوظبي، وأكاديمية شرطة دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك في "ساحة الوصل" في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور أولياء الأمور والزوار من داخل وخارج الدولة.

وفي هذه المناسبة، هنّأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخريجين على ما حققوه من تميز في مجال دراستهم الأكاديمية وإنهائها بنجاح للانخراط في السلك الشُّرطيّ لمواصلة أدوارهم في خدمة الوطن بكل أمانة وإخلاص في ضوء القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، منوهاً سموه بالدور الرائد والمشرِّف الذي تضطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وما تحققه الوزارة من خلال كوادرها الشابة والمبدعة من إنجازات تصون على دولة الإمارات مكتسباتها وتحفظ لها استقرارها وترسّخ مكانتها كواحة للأمن والأمان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مخاطباً الخريجين والخريجات: "أنتم العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم والزائر، بسواعدكم وجهودكم تكتمل مسيرة النماء نحو نصف قرن جديد من العطاء والتميز، وبعقولكم وأفكاركم نؤكد مكانة الإمارات نموذجاً ملهماً للمجتمع الآمن المُطمَئِن، نبارك خطواتكم وتفوقكم، ونرجو لكم مزيداً من التوفيق في أداء رسالتكم الوطنية السامية".

حضر الحفل إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي.

حفل كبير

وأقيم الحفل الكبير تحت مظلة وزارة الداخلية بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، وشمل تقديم أول عرضٍ عسكري للمرشحات من الشرطة النسائية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التشكيلات العسكرية، والعروض التقنية، وعروض الإضاءات المبهرة. كما تمت الاستعانة بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر ضمن تجربة غير مسبوقة تعكس ملامح مستقبل واعدٍ لجيلٍ لا يعرف المستحيل.

ويحمل حفل التخريج شعار "حفل تخريج الخمسين"، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وشمل الحفل تخريج 706 طالباً وطالبةً، منهم 422 خريجاً من كلية الشرطة بأبوظبي، إلى جانب 256 خريجاً من أكاديمية شرطة دبي، وكذلك 28 خريجاً ومرشحاً من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

كما بلغ عدد الخريجات من العنصر النسائي 76 خريجة هذا العام، وتضم هذه الكوكبة خريجين من أكثر من سبع دولة شقيقة وصديقة هي: السعودية، والبحرين، وعمان، والأردن، وفلسطين، وجزر القمر، والبوسنة والهرسك.

تكريم

وخلال حفل "تخريج الخمسين" كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أوائل الخريجين من كليات وأكاديميات الشرطة على مستوى الدولة، والحاصلين على سيف الشرف، وهم: الطالب مرشح سعيد سلطان راشد الكعبي، من كلية الشرطة في أبوظبي – دولة الإمارات، كما كرم سموه أوائل المرشحين من طلبة اكاديمية شرطة دبي وهم: الطالب مرشح معتز جهاد يمك - فلسطين، والطالب مرشح عمر يونس المعايطة- الأردن، والطالب مرشح محمد سيف بن بدر العليلي- دولة الإمارات، والطالبة المرشحة مريم برهان الهاشمي، دولة الإمارات، والطالبة المرشحة نور محمد على الزياني، دولة الإمارات، ومن أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة الطالب مرشح على سالم الجروان، دولة الإمارات، وقائد الطابور والمراسم الشيخ راشد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تفقَّد سيارة غياث التابعة لشرطة دبي، ثم سلم سموه وسام الطيران للملازم ثاني طيار دانه المازمي من شرطة دبي، والملازم ثاني طيار مهره بن حماد.

والتقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع ضباط شرطة دبي، كما التقطت لسموه صورة تذكارية أخرى مع ضباط شرطة أبوظبي والشارقة.

تعزيز الأمن والأمان

وفي هذه المناسبة، رفع معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما هنّأ معالي الفريق المري الطلبة الخريجين والخريجات من المؤسسات الثلاث، وتوجه معاليه أيضا بالتهنئة إلى أولياء الأمور بهذا الإنجاز المميز الذي يتزامن مع الاحتفالية الوطنية بمرور 50 عاماً على قيام الاتحاد.

وأكّد معاليه أهمية العنصر البشري في تحقيق الإنجازات الكبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها المباركة، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، منوهاً بدور وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز هذا الجانب من خلال العمل على تنمية الكوادر العسكرية المؤهلة، وتمكين المرأة والشباب، وهو ما يُعَد كذلك محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاجتماعية، وتعزيز الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار في المجتمع، ضمن مسيرة الخمسين عاماً القادمة التي انطلقت برسم خارطة جديدة لمستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً، وذلك من خلال تكثيف العمل على صقل المهارات، وفتح آفاقٍ جديدة للطاقات الشبابية بدعم من قيادتنا الرشيدة.

وطنٌ للعالم

من جانبه، قال اللواء الأستاذ محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي: "نبارك للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث العالمي والفريد من نوعه، ونُعرب عن فخرنا واعتزازنا للانتماء إلى دولة لا تعرف المستحيل. فللمرة الأولى في تاريخ الشرطة، يتم تخريج الطلاب من ثلاث أكاديميات مجتمعة خارج الحرم الأكاديمي، بالإضافة إلى تخريج الدفعتين الأولى والثانية من الشرطة النسائية على صعيد الدولة، وتقديم أول عرض عسكري للمرشحات من الشرطة النسائية في الشرق الأوسط. نحن اليوم محظوظون بالاحتفال بمناسبتين متزامنتين، وهما عام الخمسين ومعرض إكسبو 2020 الدولي، وهو المنصة الرائدة التي تجمع العالم، وتؤكد أن هذه الدولة وطن لجميع جنسيات العالم. كما نبارك لخريجينا وخريجاتنا مرة أخرى جهودهم وتفانيهم من أجل تحقيق هذا التفوق المتميز، ونبارك كذلك لأنفسنا كوننا جزءاً من هذه الإنجازات".

أفضل العلوم

ومن جهته، قال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي: "تحتفل الأكاديمية هذا العام بتخريج الدفعتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للطلبة المرشحين، والدفعة الأولى والثانية للطالبات المرشحات، البالغ عددهم 256 خريجاً من بينهم 63 مرشحة في المجالات الأمنية والقانونية وعلى مختلف المستويات العلمية، إذ يضم حفل تخريج هذا العام أوّل تخريج في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، تم إعدادهم وتأهيلهم وتسليحهم بأفضل العلوم والمعارف الشرطية، لينضموا إلى إخوانهم في ميادين العز والشرف، لخدمة وطنهم وتعزيز أمنه واستقراره، ويحتل حفل تخريج هذا العام مكانة مميزة، إذ يقام تحت شعار "حفل تخريج الخمسين"، كما يشكّل موقع إقامة حفل التخريج لهذا العام منصّة عالمية رائدة" في حدث تاريخي غير مسبوق.

وأضاف: "يؤكد الحفل المشترك قوة التلاحم وروح الوحدة وغرس قيم الانتماء والولاء للوطن التي تحرص عليها وتوجّه بها دائماً القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتي تشكل امتداداً لتاريخٍ عريق. كما تلهمنا جميعاً، رجالاً ونساءً، لأن نكون النموذج الذي يُحتذى به في التميز، والتناغم، والتنوع، واحترام السيادة، والقانون، وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي والالتفاف حول المصلحة الوطنية، بالإضافة إلى تضافر الجهود لمزيدٍ من التطور والتنمية والازدهار".

فخر واعتزاز

بدوره، قال العميد وليد سالم الشامسي مدير كلية الشرطة بأبوظبي: "نحن سعداء أن نكون جزءاً من هذا الحفل الضخم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم هذا الحفل الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما نفخر اليوم بتخريج كوكبة جديدة من ضباط الشرطة، والتي تضم 422 طالباً، من بينهم 245 مرشحاً للضباط و167 جامعياً و13جامعية، يتمتع جميعهم بأرقى مستويات الإعداد العلمي والمعرفي والتدريب لتحمّل أعباء ومسؤوليات العمل الشرطي في مختلف مجالاته، وخدمة وطننا الشامخ، وتعزيز استقرار وأمن المجتمع".

مواصلة الريادة

إلى ذلك، قال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة: "أتشرّف بتقديم خالص الشكر وعظيم الامتنان لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم السخي والاهتمام البالغ بالوطن وأمنه وازدهاره. وأهنئ الخريجين والخريجات بهذه المناسبة الغالية، وأتمنى لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم الشرطية. وأؤكد حرص وتطلع أكاديمية العلوم الشرطية على مواصلة الريادة في التعليم والبحث العلمي والتدريب الشرطي والأمني، عربياً وإقليمياً، وذلك ضمن رؤية العمل بفاعلية وكفاءة لتلبية الاحتياجات الأمنية والشرطية لإمارة الشارقة بشكلٍ خاص، ومجتمع دولة الإمارات عموماً، متسلحين بقيم العدالة، والعمل بروح الفريق، والتميز، والابتكار، وحسن التعامل، والنزاهة، والولاء، والمواطَنة الإيجابية".

وحظي حفل هذا العالم باهتمامٍ كبيرٍ من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لكونه يجمع عدداً كبيراً من الخريجين والخريجات على مستوى الدولة. وقد مثّل موقع الحفل في قلب ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، منصة رائدة تجمع العالم تحت مظلتها، فيما جسّد الحفل عمق التلاحم الوطني من خلال تخريج هذه الكوكبة من أبناء وبنات الإمارات، ليتم تتويجهم وتكريمهم بعد حصولهم على أفضل الشهادات العلمية في مجالات التدريب والبحث العلمي القانوني والأمني وفقاً لأفضل المعايير العالمية.