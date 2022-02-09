تذكرة إكسبو الموسمية الختامية بـ50 درهماً فقط

المصدر: البيان

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يمكن للزوار الآن شراء التذكرة الموسمية الختامية لإكسبو 2020 دبي مع تبقي 50 يوماً فقط على ختام الحدث الدولي، وذلك مقابل 50 درهماً فقط.

إضافة إلى ذلك، تتيح الفترة بين 14 و18 فبراير، لحاملي التذاكر الموسمية إحضار صديق إلى إكسبو للاستفادة من تذكرة لمدة يوم واحد صالحة حتى 28 فبراير.

وتشمل قائمة أبرز الفعاليات المرتقبة احتفالات الأيام الوطنية، بما في ذلك اليوم الوطني للمملكة المتحدة، واليوم الوطني للولايات المتحدة، والأيام الوطنية لكل من الأرجنتين، وجامايكا، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا.

وستشهد الفترة المقبلة انعقاد أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش في إكسبو 2020 دبي، والاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واستضافة ضيوف من مجالات عدة، كالجمباز وكرة السلة والتنس وموياي تاي (الملاكمة التايلندية).

وستكون هذه التذكرة الموسمية الخاصة متاحة من العاشر من فبراير؛ ويتاح لحاملي التذكرة الدخول غير المحدود حتى ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي في 31 مارس 2022.