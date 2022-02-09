جناح ألمانيا في إكسبو.. التثقيف الترفيهي

المصدر: البيان، وام

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يعد جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي من أضخم الأجنحة الدولية المشاركة في هذه الدورة، واستلهم تصميمه من حرم جامعي، في تجسيد للأفكار التي يحتويها ويركز بصورة أساسية على العلم والمعرفة والتطور التكنولوجي والبيئة البحثية والابتكارية مع الاهتمام بتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتتمحور فكرة الجناح حول "التثقيف الترفيهي"، ويعرض الابتكارات والحلول المستدامة الألمانية.

وزارت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي حمل شعار "ملتقى ألمانيا".

وتجولت معالي نورة الكعبي في الأقسام المختلفة للجناح والتي تضم مختبرات للطاقة ومدينة المستقبل والتنوع البيولوجي، ويُعرض من خلالها العشرات من الابتكارات الألمانية التي تخدم في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا، ومن أبرزها الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة وتقنيات استدامة إنتاج الغذاء، فضلاً عن أفكار تتعلق بمدن المستقبل العملاقة، فيما يتميز الجناح بأنه جناح تفاعلي، حيث يعمل على إشراك زواره في تجارب تقربهم من فكرة الاستدامة عن طريق المعايشة العملية.