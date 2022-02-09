عرض استثنائي.. نجم جنوب إفريقيا «بلاك كوفي» في إكسبو 11 فبراير

المصدر: البيان

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سيكون جمهور إكسبو 2020 دبي، على موعد مع نجم جنوب إفريقيا "دي جي بلاك كوفي" يوم الجمعة 11 فبراير الجاري.

ويُعد منسق الأغاني والمنتج الموسيقى، "دي جي بلاك كوفي"، من أنجح فناني جنوب إفريقيا على مستوى الانتشار العالمي، ويستعد حالياً ليقدم عرضه الاستثنائي في إكسبو 2020 يوم الجمعة 11 فبراير الجاري وسط تشوق الجمهور للقائه في دبي.



وقد حققت موسيقاه أكثر من 77 مليون بث في 176 دولة على تطبيق "سبوتيفاي"، وشاهد الملايين مقاطع الفيديو الموسيقية التي أنتجها على "يوتيوب"، كما يبلغ عدد متابعيه على "انستغرام" 3.1 ملايين متابع، وقدم "بلاك كوفي" عروضه الرائعة في العديد من المنصات العالمية، بين نيويورك ولندن وإيبيزا، إلى جانب مشاركته في مهرجان "تومورولاند"، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الاستعراضية في العالم.



ويلتقي "بلاك كوفي" جمهوره في قاعة أرينا بمركز دبي للمعارض من الساعة 20:00 وحتى الساعة 03:00 بتوقيت الإمارات يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، بمشاركة منسقي الأغاني فريدريك ستون وبول سفينسون.