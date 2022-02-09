لوحات إيقاعية مدهشة.. الجمباز البلغاري يبهر جمهور إكسبو

المصدر: البيان

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بلوحة إيقاعية مدهشة لفتيات بعمر الزهور، استهلت بطلات الجمباز الإيقاعي البلغاريات، عرضهن ساحة إكسبو الرياضية، بالتعاون مع جناح بلغاريا.

وقدمت لاعبات الفريق الوطني البلغاري للجمباز الإيقاعي، الفائزات بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان عروضاً رياضية مشوقة تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني لبلغاريا.

وبدأ الحفل بعرض لفتيات، تراوحت أعمارهن بين الخمس والست سنوات، تبعته عروض متنوعة شاركت فيها بطلات بلغاريا الأولمبيات، وأبرزهن سيمونا ديانكوفا، 27 عاما، وستيفاني كيرياكوفا، 21 عاما، وإريكا زافيروفا، 22 عاما، وسط حضور بارز للجالية البلغارية المقيمة في دبي.

وقالت العارضة والبطلة الأولمبية سيمونا ديانكوفا: "نشعر بالحماس لتقديم عروضنا في إكسبو 2020 دبي، حيث يجمع أداؤنا بين روتين الجمباز والرقص على أنغام الموسيقى الشعبية البلغارية."

من جانبها، قالت ستيفاني: " درسنا جميعنا الجمباز في سن السادسة. وعندما أصبحنا محترفات، كنا نتدرب ستة أيام في الأسبوع لمدة 12 ساعة يوميا، وكان لدينا جدول زمني صعب، لأن التكرار ضروري لإتقان روتين الجمباز."

وأردفت: " تقاعدنا بعد إحرازنا الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو عام 2020، وباتت لدينا حرية أكبر لفعل أي شيء، حيث كنا تحت ضغط التدريب والتحضير، والآن بوسعنا الاستمتاع ببعض الأنشطة الاجتماعية، بما في ذلك استغلال وجودنا في إكسبو 2020 دبي لزيارة عدد من أجنحة الدول المختلفة." واختُتمت الفعالية بعرض لافت لفتيات صغيرات من أحد نوادي الجمباز الإيقاعي في دبي، حيث قدمن عروضا شيقة باحترافية عالية.