مساواة رياضية بين الجنسين.. مباراة ودية مختلطة في إكسبو

المصدر: البيان

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سيعيش عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم،لحظات مثيرة من خلال مباراة كرة قدم ودية مختلطة، بين مجموعة من اللاعبين واللاعبات، في إكسبو 2020 دبي.

وتنظم الحدث شركة "بيبسي كو" بصفتها شريكا فخريا لدوري أبطال أوروبا UEFA للرجال والسيدات، والشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة في إكسبو 2020 دبي، حيث عقدت الشركة شراكة مع نادي كرة القدم المحلي "ألاينس" لاستضافة مباراة كرة قدم ودية مختلطة، بين مجموعة من اللاعبين واللاعبات، في إكسبو 2020 دبي.

وستسلط "بيبسي كو" الضوء، عبر هذه المباراة، على المواهب المحلية الصاعدة، مع التركيز على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الرياضي، والتأكيد على أن كرة القدم يجب أن تكون شاملة وخالية من التمييز.

وكجزء من هذه المبادرة ستقوم "بيبسي كو" بدعوة أسطورة كرة القدم، ديدييه دروغبا، والمدربة الملهمة ومديرة كرة القدم للسيدات في نادي هيلتوب لكرة القدم للسيدات، اقرا اسماعيل، لتدريب الفريقين، بما يمتلكانه من سنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال، كما سيقابلان محبي كرة القدم في جناح بيبسي كو ولايز بلاس، الواقع في منطقة الفرص، بعد عرض كؤوس الرجال والسيدات في دوري أبطال أوروبا UEFA.

سيستضيف مركز الرياضة واللياقة البدنية والعافية في إكسبو 2020 دبي، المباراة يوم الجمعة 11 فبراير، الساعة 3:30 مساء، وستكون أولوية الدخول لمشاهدة المباراة بحسب أسبقية الحضور.