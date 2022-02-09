الأوركسترا الفيلهارمونية.. فعاليات مدهشة في إكسبو حتى 12 فبراير.. ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الفعاليات الدولية والرياضية والثقافية والترفيهية المدهشة خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لبلغاريا



-فريق الجمباز الإيقاعي البلغاري الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

-تستضيف ساحة إكسبو الرياضية عروض الجمباز الإيقاعي الآسرة التي يؤديها الفريق الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

- 19:00 – 20:00، ساحة إكسبو الرياضية



هذه بلغاريا

-لطالما كان الثنائي ناديجدا تسانوفا، على البيانو، وبيتار ماكدونسكي، على البوق، يعزفان معا لعدة سنوات، وحازا العديد من الجوائز

-21:30 – 20:00 مسرح دبي ميلينيوم





أنشطة أخرى



حفل "تخريج دفعة الخمسين" لكلية الشرطة

- يُقام حفل تخريج طلاب كلية شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

-19:00 – 19:30، ساحة الوصل





جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في مجال العلوم

-تُكَرِم لوريال واليونسكو في هذه الفعالية العالمات العربيات في مجالات العلوم الطبيعية وعلوم الحياة في حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم



ضيف خاص:

-معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء

-19:30 – 23:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



إثيوبيا: طعم الأصالة

-تسعى هذه الفعالية إلى الترويج لإثيوبيا، ومنح الزوار فرصة تجربة الطعم الأصلي للبن والمنتجات الزراعية الأخرى

-18:00 – 20:00، مدرج تيرّا



فرقة الأخوين عفيف وأصدقائهما

-دعوة للاستمتاع بواحدة من أشهر فرق الجاز في المنطقة، تنحدر من بيروت، لبنان

-18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



الحفل الموسيقي لطارق يمني

-طارق يمني، هو عازف بيانو وملحن، يستكشف السمات المشتركة بين الموسيقى الأمريكية الأفريقية "الأفروأمريكية" والموسيقى العربية، وقد ألَّف كتابين في الموسيقى، ونَشَرهما على مسئوليته الخاصة

-18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم





جلسات في إكسبو 2020 – آلاء الهندي ومطرف المطرف

-تدعو سلسلة جلسات الزوّار إلى مشاهدة مقدمة تعريفية مميزة عن التقاليد العربية، يُقدَم فيها كوكبة مميزة من 25 موسيقيا محليا، وينضم إليهم فنانين من مختلف الثقافات كضيوف



- 20:30 – 22:30، منصة اليوبيل



10 فبراير



اليوم الوطني للمملكة المتحدة

–استعراض العام الرئيسي للرياضة والثقافة في المملكة المتحدة

-من المقرر أن يتم الترويج للعام الحافل بالفعاليات الرياضية والثقافية في المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي في أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة

-في إطار استعراض دورة ألعاب برمنغهام 2022 في إكسبو، يحضر كوينز باتون ريلاي "تتابع باتون الملكة" فعاليات اليوم الوطني للمملكة المتحدة برفقة صاحب السمو الملكي، الأمير ويليام، دوق كامبريدج لجمع دول الكومنولث

-ابتداء من الساعة 10:00، جناح المملكة المتحدة، وأماكن متفرقة من إكسبو 2020. يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة

https://eu.eventscloud.com/website/4034/



عرض أسكتلندي راقص غامر بعنوان "ستريب ذا ويلو" l المملكة المتحدة

-دعوة للاستمتاع بروعة الموسيقى الأسكتلندية الفلكلورية والمعاصرة والتي تبهر فيها فرقة موسيقية وراقصون من اسكتلندا الجمهور برقصة "ستريب ذاو ويلو" الغامرة

-18:00 – 19:00، حديقة اليوبيل

داجو وبريتيش آندرغراوند l المملكة المتحدة

-تعاونت بريتيش آندرغراوند مع شركة داجو للاستشارات الإبداعية والتي تتخذ من لندن مقرا لها لاستعراض خمسة فنانين جدد من المملكة المتحدة يقدمون ألوانا مختلفة من موسيقى الآر آند بي إلى الأفرو فيوجن

- 18:45 – 21:10، مسرح دبي ميلينيوم



عرض المملكة المتحدة الخاص

-ستقدم فرقة عسكرية أداءها لبدء الفعاليات، يليه أداء منفرد لعزف على البيانو من توم سيلز. سيرافق تقديم العرض الساحر الخاص كلا من النجمة كاثرين جنكينز ورباعية أوركسترا الفيلهارمونيك لاختتام الفعالية

-19:45 – 20:10، منصة الوصل



الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية – المملكة المتحدة

-ستؤدي الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية، التي تضم 78 موسيقيا ومطربا، عرضها الحي والمباشر لموسيقى الروك السمفونية على منصة اليوبيل

- 21:00 – 23:00، منصة اليوبيل



منسقة الأغاني "دي جاي" جامز سوبرنوفا l المملكة المتحدة

-تكشف الدي جاي جامز سوبرنوفا مشاهد وأصوات مستوحاة من المستقبل من شتى أنحاء العالم، بدءا من موسيقى الآر آند بي البديلة، والهيب هوب التجريبية إلى موسيقى الجاز وإلكترونيكا غير التقليدية

-21:55 – 23:00، مسرح دبي ميلينيوم



أنشطة أخرى



المجلس العالمي l توليفة السعادة: الصحة النفسية وعلم السعادة

-يناقش قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير ما يسهم بقدر كبير في الرفاهية النفسية والعاطفية، والدور الكامن الذي تلعبه التقنية في الحد من مشكلات الصحة النفسية

-16:00 – 18:00، جناح المملكة المتحدة



11 فبراير



اليوم الوطني للفلبين

-16:15، ساحة الوصل



الاحتفال باليوم الوطني للفلبين

- تأتي هذه الفعالية الاحتفالية في شكل استعراض تجريدي يمثل رحلة هذا البلد الساحر بدءا من التاريخ الجغرافي لأراضيه إلى تطوره الثقافي ومعتقدات شعبه وتقاليده وتطلعاته

- 19:00 – 20:15، منصة اليوبيل



بامبو l الفلبين

-يشتهر فرانسيسكو مانالاك بعذوبة صوته وأغانيه، التي تجمع بين موسيقى الروك والأسلوب السلس. وقد جعلت منه مواهبه الموسيقية والصوتية، إلى جانب صوت فرقته العذب، أيقونة موسيقى الروك في الفلبين

- 22:00 – 23:30، منصة الوصل



أنشطة أخرى



مُصمم الأسبوع في "منصة" - مايكل رايس

-يتخصص مايكل رايس، الفنان والمصمم الأيرلندي المقيم في دبي، في أعمال الخزف. وسيقدم ستة أعمال جديدة مستوحاة من اهتماماته المستمرة المتعلقة بالمذهب التصوري والتقنيات الجديدة المطورة أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد– 19

-18:00 – 20:00، منصة (الطابق الأرضي، روف إكسبو)





اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

- يحتفل هذا اليوم الدولي في إكسبو 2020 دبي بإسهامات المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وإنجازاتها، ويشجع الجيل القادم من الشابات والفتيات على الاشتغال بالعلوم كمسيرة مهنية

-تضم قائمة المتحدثين البارزين:

-معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء

-سيمونيتا دي بيبو، عالمة الفيزياء الفلكية الإيطالية والمديرة الحالية لمكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة (عن بُعد)

- زينب عظيم، المؤسس المشارك في مؤسسة غيف "المبادرة العالمية والرؤية للتعليم" وأصغر مرشدة/قدوة في برنامج "يو إن سبيس فور وومن" المقدم من مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة، وأصغر عضو في برنامج روّاد فضاء المستقبل التابع لمؤسسة فيرجن غالاكتيك

-كارين هالبيرغ، بروفيسورة، وباحثة، مركز باريلوش الذري ومعهد بالسيرو، باريلوش، الأرجنتين (عن بُعد)

- 14:00 – 18:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض



متحف الفن الزراعي (تنظمه وزارة الزراعة في الاتحاد الروسي والمركز الفيدرالي "أغرو اكسبورت")

- يستضيف جناح روسيا "متحف الفن الزراعي"، معرض الوسائط المتعددة الإبداعي. ويهدف إلى إظهار إمكانات الإنتاج والموارد والتقنيات والتصدير في القطاع الزراعي الصناعي المتنوع في روسيا

-طوال اليوم، جناح روسيا



أيام العلوم البيلاروسية

- يسلط هذا العرض التقديمي الضوء على الإمكانات العلمية التي تتمتع بها بيلاروسيا، إلى جانب إتاحة الفرص لبدء المناظرات وعقد المناقشات مع قادة الصناعة في بيلاروسيا

-10:00 – 13:00، جناح بيلاروسيا



المجلس العالمي | صانعات التغيير: تعزيز التنوع في عالم التقنية

-يجتمع قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير لمناقشة كيفية ضمان سعي عدد أكبر من الشابات الموهوبات للحصول على وظائف وأدوار قيادية في الصناعات الهندسية والتقنية

- 12:30 – 14:30، مدرج تيرّا



فعالية لعبة الأبطال (تستضيفها بيبسيكو)

-إلى جانب بيبسيكو، سيستضيف لاعب كرة القدم الإيفواري ديدييه دروغبا والمدربة إقرا إسماعيل (توتنهام هوتسبير فاونديشن) مباراة كرة قدم ودية مختلطة بين الجنسين: لعبة الأبطال. تأمل شركة بيبسي، بتنظيمها لهذه الفعالية، في إثارة النقاش الجاد حول المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتسليط الضوء على أن كرة القدم يجب أن تكون شاملة وخالية من التمييز. يشارك في تقديم هذه الفعالية بريتي مالك وكريس فيد من راديو فيرجين

- 15:50 – 17:30، مركز الرياضة



لماذا؟ المسرحية الموسيقية لشيخار كابور وإيه. آر. رحمان

-أنتم مدعوون لحضور ومشاهدة هذه المسرحية الغنائية الساحرة التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، وتلحين الموسيقار الحائز على جائزتي غرامي وأوسكار إيه. آر. رحمان

- 19:00 – 19:45، ساحة الوصل



دي جي بلاك كوفي

-ندعوكم للرقص طوال الليل على إيقاعات منسق الأغاني الجنوب أفريقي بلاك كوفي، وهو يمزج الأنماط الموسيقية المختلفة والإيقاعات والنغمات، ويشاركه فريدريك ستون وبول سفينسون

- 22:00 – 03:00، مركز دبي للمعارض



12 فبراير



اليوم الوطني لساموا

- 10:15، ساحة الوصل



القمة العالمية للتجارة بالتجزئة والشبكة المتعددة القنوات

-تهدف إلى إنشاء نوع جديد من التجارة الإلكترونية، يوفر منصة متعددة الشبكات توحد جميع الشركات في جميع أنحاء العالم، وتمكن رواد الأعمال من بيع منتجاتهم بسهولة

-09:00 – 18:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 1C جنوب



منتدى تجارة الاستثمارات في ملاوي

-يهدف المنتدى إلى استعراض فرص التجارة والاستثمار المتاحة في عالم الأعمال في ملاوي

- 09:00، مركز كونكت للأعمال



الافتتاح الرسمي للمعرض الروسي الوطني

- الافتتاح الرسمي للمعرض الروسي الوطني للمجمّع الزراعي الصناعي

-على مدار اليوم، جناح روسيا



نيجيرا: مباراة خماسية اللاعبين لبعض أساطير كرة القدم

- تستضيف نيجيرا مباراة خماسية ودية يلعب فيها بعض أساطير كرة القدم النيجيريين، ضد بعض أفضل نجوم كرة القدم من دولة الإمارات وغيرها من الدول المشاركة

- 13:00 – 14:00، الحديقة الأسترالية "أوسي بارك"



فيتنام: عرض الفنون الفيتنامية

-عرض فني فريد يجسد الثقافة والفنون التقليدية الفيتنامية الجميلة والنموذجية، عبر أعمال فنية جميلة يؤديها أشهر فناني الدولة

-17:30 – 19:30، منصة اليوبيل



إيطاليا: مورابيزا من توسكا

-توسكا (تيدزيانا توسكا دوناتي) هي واحدة من أفضل المواهب الإيطالية، وتبعث روحا من التعدد الثقافي في مسرح دبي ميلينيوم، فيما تؤدي البعض من أعمالها الموسيقية إلى جانب الألحان العراقية للموسيقي والملحن فرات قدوري

-20:00 – 22:00، جناح إيطاليا

