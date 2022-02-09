السحابة الهجينة وبلوك تشين.. منتدى الأعمال الآسيوي: الرقمنة مرتكز الاستدامة

المصدر: البيان

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ركزت جلسات "منتدى قيادة الأعمال الآسيوي" في إكسبو 2020 دبي، على تحديات وحلول الاستدامة والرقمنة التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في حياتنا وعملنا حالياً، حيث شارك قادة الأعمال في هذه النسخة الرابعة الهجينة المقامة في جناح دبي العطاء.



وتعقد جلسات "منتدى قيادة الأعمال الآسيوي" تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ودبي العطاء، حيث استقطبت كبار القادة الآسيويين لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المهمة، على مدار 17 شهراً الماضية، فيما تستمر حتى نهاية إكسبو 2020 دبي، الذي يغلق أبوابه يوم 31 مارس المقبل.



وقال عامر شيخ، رئيس ومدير عام بيبسيكو (الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو 2020 دبي) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، متحدثا في الجلسة النقاشية تحت عنوان "الطريق الطويل نحو الاستقرار الاقتصادي": "يجب أن نطبّق مفهوم الاستدامة في كل ما نقوم به. لم يعد الأمر يتعلق بشيء نفعله جانبياً، يجب أن يكون جوهر ما نقوم به. وقد قدمنا في إكسبو 2020، بعض الابتكارات المستدامة المذهلة، مثل العبوة القابلة لإعادة التدوير. ويُعد ذلك جزءاً صغيراً من تغيير إطار تفكيرنا، حيث انتقلنا من العبوات البلاستيكية إلى العبوات المعدنية، وأما منظورنا الأوسع نحو الاستدامة، فهو يشمل كل جانب من جوانب عملنا".



وقدم سعد توما، المدير العام لشركة (آي بي إم) في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورقة خلال الحلقة النقاشية "الأزمة.. حافز لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا"، تناولت استراتيجيات شركته لمساعدة المؤسسات في رحلتها الرقمية عبر الوباء. كما سلّط الضوء على أحدث التقنيات التي نشرتها (آي بي إم) والشركات الأخرى في هذا القطاع - بما في ذلك الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي - للتكيف مع البيئة التي لا تتوقف عن التغيير.



وقال سعد توما: "لقد شهدنا تسارعا هائلا في التحول الرقمي في الشركات، لا سيّما في فترة انتشار جائحة كوفيد-19 هذه. إن الأمر كله يتعلق بالحصول على المزيد من التطبيقات على أجهزة الـ (آي أو إس) الخاصة بنا، سواء كانت الهواتف المتحركة أو الآي باد أو الأجهزة الذكية الأخرى. لذلك يتعلق الأمر بالأتمتة، والحصول على المزيد من السحابة الهجينة، الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، والبيانات".



وقد اختتمت فعالية اليوم بجلسة نقاشية حول التحديات والفرص في رقمنة وسائل الإعلام. وشارك في الجلسة كل من محمد يوسف برهان، الرئيس التنفيذي لقناة "سي إن بي سي عربية"؛ وآلان غريفين، الرئيس التنفيذي لصحيفة الخليج تايمز؛ ومانوج ماثيو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان) لشبكة "زي نتورك"؛ وأوليفييه كريسبين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "زاند".

