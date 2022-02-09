نجوم «كولدبلاي»: انتظرونا في إكسبو 15 فبراير

المصدر: البيان

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تستعد فرقة الروك العالمية "كولدبلاي" لإحياء حفل مميز في إكسبو 2020 دبي يوم 15 فبراير، حيث تقدم تجربة موسيقية رائعة تدعم برنامج الإنسان وكوكب الأرض الذي ينظمه الحدث الدولي، وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وفيما تفخر فرقة "كولدبلاي" بالتزامها ومسؤوليتها تجاه البيئة، وتسعى جاهدة لخفض الانبعاثات الناجمة عن عروضها إلى أدنى حد ممكن، فقد حظيت الإمارات، بوصفها أول دولة في المنطقة تعلن عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، بتقدير عالمي لالتزامها بالوصول إلى عالم منخفض الانبعاثات الكربونية، وتنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام - وهو نهج من شأنه أن يكسب زخما عالميا، في ضوء استعداد الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أبوظبي عام 2023.



وإكسبو 2020 دبي، بصفته مدينة المستقبل القائمة على أسس الاستدامة، وبالتعاون مع 192 دولة من جميع أنحاء العالم، يمثل شريكا مناسبا لفرقة "كولدبلاي"، فهو يبحث عن حلول لبعض أكبر التحديات العالمية، بما في ذلك الحفاظ على كوكب الأرض من أجل الأجيال المُقبلة. ويحشد الحدث الدولي، عبر برنامج الإنسان وكوكب الأرض، أصواتا عالمية متنوعة، ويولّد أفكارا جديدة بين أوساط صانعي السياسات والشركات والأفراد معا، لرسم درب واضح للتقدم نحو التحرك الفوري.



ويعمل الحفل في ساحة الوصل، ضمن سلسلة أمسيات خالدة في إكسبو 2020، على توحيد الأهداف المشتركة بين فرقة "كولدبلاي" ودولة الإمارات، وتقديم نموذج يُحتذى به لإلهام الوعي المناخي، وقيادة التحرك للحفاظ على كوكبنا، من خلال حفل موسيقي ساحر، مجاني لزوار إكسبو، ويُبث عبر الإنترنت في جميع أرجاء العالم.



وقالت فرقة "كولدبلاي": "تحاول فرقتنا الموسيقية أن تضع التآزر والاستدامة في صميم كل شيء نفعله. ويشرّفنا أن نُدعى لتقديم حفل موسيقي ضمن سلسلة أمسيات خالدة في إكسبو 2020 دبي بمناسبة الاحتفال الخاص بهذين الموضوعين."



ومن جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: "توضح هذه المبادرة الطريقة التي يمكن أن تساهم بها شتى القطاعات في الوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات، وتتماشى مع نهج دولة الإمارات الشامل لتنفيذ مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وفي ضوء سعي 90 في المئة من الاقتصادات العالمية إلى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، تتطلع دولة الإمارات إلى التعاون مع كافة الشركاء الراغبين في التمهيد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المُنعقدة في مصر، والدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهما ستمثلان فرصة حاسمة لقياس التقدم المناخي بالتماشي مع اتفاقية باريس. يسرّني جدا أن فرقة ’كولدبلاي‘ اختارت استغلال شهرتها الكبيرة للتفاعل مع قاعدتها الجماهيرية الهائلة في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر إشراقا وأقل تلوثا بالانبعاثات الكربونية."



اتفاقية باريس ميثاق دولي يتمحور حول تغير المناخ، جرى اعتماده في الدورة الحادية والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015، ويهدف لحد الاحتباس الحراري في 1.5 درجة مئوية.



وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "يتبوأ إكسبو 2020 دبي مكانة فريدة باعتباره أكبر تجمع عالمي في عصره، حيث يستعرض أفضل ما لدى البشرية في سعيها وراء التقدم وإتاحة الفرصة للجميع. إنه يمثل ما يمكن تحقيقه عندما تتحد الدول والمنظمات من أجل الناس وكوكب الأرض."



وأضافت معاليها: "أرحّب بشدة بسعي فرقة ’كولدبلاي‘ لتعزيز الوعي وتحفيز العمل وإظهار قدرتنا جميعا على إحداث فرق. وهذا ينطبق على الحكومات والشركات والأفراد، وبين الـ11 مليون زائر الذين خاضوا تجربة إكسبو 2020 حتى الآن، لمسنا رغبة جماعية في السعي نحو عالم أنظف وأكثر أمانا وصحة للجميع."



وفي مارس 2022، تعتزم الفرقة الموسيقية المكونة من أربعة أعضاء، هم المغني وعازف البيانو كريس مارت؛ وعازف الغيتار جوني باكلاند، وعازف البيس غاي بيريمان؛ وعازف الطبول ويل تشامبيون، القيام بجولة عالمية للترويج لألبومها "ميوزيك أوف ذا سفيرز". استغرقت الجولة عامين من التخطيط، حيث عملت فرقة كولدبلاي مع مجموعة من الخبراء البيئيين لتبني مبادرات تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 50 في المئة، مقارنة بالجولات السابقة للفرقة.



والحفل الموسيقي الذي تحييه "كولدبلاي" في إكسبو 2020 هو خطوة مشوقة أولى نحو تعاون أوسع بين الفرقة البريطانية ودولة الإمارات، وبداية علاقة هادفة طويلة الأمد لدفع عجلة العمل نحو صنع عالم أنظف وأكثر صحة للجميع.



وفي هذا الصدد، قالت فرقة "كولدبلاي": "نود العودة إلى دولة الإمارات في إطار جولتنا العالمية ’ميوزيك أوف ذا سفيرز‘. وطموحنا هو عقد شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لتزويد عرضنا كاملا بمصادر محلية للطاقة المتجددة، وتطوير مبادرات هادفة أخرى تدعم الاستدامة في ما يخص الحفل الموسيقي."



ستُحيي فرقة "كولدبلاي" حفلها في ساحة الوصل في تمام الساعة 21:00 بحسب توقيت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير. ويرجى من الراغبين بحضور الحفل حجز التذاكر، التي ستتوفر مجانا بدءا من الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات من يوم 12 فبراير. التذاكر مطلوبة لدخول الحفل، ولمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة: https://www.expo2020dubai.com/ar/calendar/events/02-feb-2022/infinite-nights-coldplay-live-at-expo-2020-dubai.



سيُبث الحفل الموسيقي مباشرة وعلى مستوى العالم عبر الموقع الإلكتروني: www.virtualexpodubai.com، كما ستتاح مشاهدته عبر قنوات عدة، بما في ذلك حسابات إكسبو عبر "يوتيوب" و"فيس بوك" و"تيك توك"، و"أوكيولوس في آر"، والعديد من المحطات التلفزيونية ستبث الحفل أيضا*.





