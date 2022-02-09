سلوفينيا.. اقتصاد أخضر معرفي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمهورية سلوفينيا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، مسلطة الضوء على اقتصادها الأخضر، وجهود التحول إلى نحو اقتصاد المعرفة في كل المجالات، إلى جانب تقديم لمحات عن تقاليدها الثقافية والفنية الغنية.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بكل من زدرافكو بوزيفالسك، نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية سلوفينيا، وأنزي لوغار، وزير الخارجية في جمهورية سلوفينيا، وأوتو بونغارتنيك، سفير جمهورية سلوفينيا لدى الإمارات.

إرث ثقافي

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «يبرِز جناح سلوفينيا الثروة والتنوع اللذين يتفرد بهما الإرث الثقافي والطبيعي للدولة، ويروّج لابتكاراتها وإنجازاتها التقنية، وسياساتها الخضراء، واقتصادها القائم على المعرفة، فضلاً عن خيارات السياحة المستدامة الاستثنائية التي تتيحها». وأضاف: «من دواعي سرورنا في دولة الإمارات أن تجمعنا ودولة سلوفينيا علاقات ثنائية مزدهرة، ونتطلع إلى استكشاف فرص التعاون وتبادل المعارف في مجال الاستراتيجيات الخضراء، فضلاً عن مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، على غرار الذكاء الاصطناعي، وتقنية المعلومات، والسياحة».

وفي كلمته خلال الحفل، وصف زدرافكو بوزيفالسك سلوفينيا بالدولة الشابة القوية اقتصادياً، وقال: «المستقبل كما نفهمه في سلوفينيا سيكون رقمياً وبشرياً في الوقت نفسه، وسيكون صديقاً للبيئة ومتطوراً من الناحية التكنولوجية، وسيكون موفراً للطاقة وسريعاً، كذلك سيكون مسؤولاً عن البيئة والناس. هذا هو الاتجاه الذي سيختاره المزيد من البلدان، وستكون هذه الطاقة منارة أمل وجسر ثقة بين الشعوب والبلدان والثقافات». وأضاف: «إكسبو 2020 دبي هو منفذ إلى هذا الجزء من العالم، ومنصة ممتازة لتعزيز التكامل بين البلدان، وبناء صداقات جديدة قائمة على المساواة ورؤية مشتركة لعالم المستقبل».

وأوضح زدرافكو بوزيفالسك أن جناح سلوفينيا سيبقى بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيتم تعديله ليلائم احتياجات الشركات السلوفينية التي تريد أن تكون جزءاً من سوق الشرق الأوسط. واختتم الاحتفال باليوم الوطني في ساحة الوصل بعرض ثقافي نقل التراث الموسيقي والرقص الرائع لسلوفينيا، حيث تميّز البرنامج بالمجموعة الصوتية المؤلفة من ثلاثة أعضاء Jazva والحاصلة على لقب أفضل فرقة صوتية في أوروبا لعام 2019، وعروض غنائية وراقصة شعبية أخرى. وسلوفينيا تعد دولة قوية اقتصادياً رغم أن عدد سكانها يبلغ أكثر من مليوني نسمة بقليل. ويرسل جناح سلوفينيا رسالة «تجربة خضراء وذكية»، ويسلط الضوء على التزام الدولة بأن تكون وجهة سياحية خضراء رائدة تتميز بمصادر طبيعية استثنائية ومياه شرب عالية الجودة وغابات تغطي أكثر من 60 % من البلاد.