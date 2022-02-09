برعاية محمد بن راشد.. حفل «تخريج الخمسين» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، وتحت مظلّة وزارة الداخلية، تنطلق فعاليات حفل «تخريج الخمسين» اليوم، وذلك في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي. ويحمل حفل التخريج شعار «حفل تخريج الخمسين»، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، وسيتضمن تخريج 702 مرشح ومرشحة، من بينهم 425 من كلية الشرطة في أبوظبي، منهم 245 مرشحاً و167 جامعياً و13 جامعية، و248 مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، إلى جانب 29 خريجاً ومرشحاً من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

حفل

ويتميز الحدث بكونه أوّل تخريج موحد على مستوى العالم يشمل ثلاث كليات وأكاديميات شرطية، فضلاً عن كونه أوّل حفل تخريج للشرطة يقام خارج الحرم الأكاديمي.

ويشهد حفل هذا العام تخريج الدفعتين الأولى والثانية من الشرطة النسائية على صعيد الدولة، وتقديم أول عرض عسكري للمرشحات من العنصر النسائي في الشرق الأوسط.

ويحظى الحفل باهتمام كبير، نظراً للأهمية الخاصة له من حيث المكان والتوقيت، وكذلك من حيث عدد الطلبة المرشحين والمرشحات على مستوى الكليات الثلاث.

وسيشهد الحفل العديد من العروض التقنية والعسكرية، التي تم الإعداد لها على مستوى عالٍ من الحرفية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك من أجل إخراجه بالصورة المثلى التي ترتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.