محمد بن راشد يزور جناحيّ الاستدامة وهولندا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، جناح الاستدامة وجناح مملكة هولندا في إكسبو 2020 دبي، وذلك في إطار حرص سموه على تفقد الأجنحة المشاركة في الحدث العالمي المقام تحت شعار" تواصل العقول وصنع المستقبل" بمشاركة 192 دولة وأهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

واستهل سموه الجولة بزيارة جناح الاستدامة أو "تيرّا"، الذي يسلط الضوء على الضرورة الملحّة للتصدي للتأثيرات البيئية السلبية لبعض الممارسات الخاطئة على البيئة والموارد الطبيعية، بما يوفره الجناح للزوار من تجربة فريدة تلهمهم لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، حيث يستعرض الجناح علاقة البشر بالطبيعة، وكيفية حثهم على تغيير نمط الحياة من أجل الحفاظ على البيئة.

ويقدم جناح الاستدامة عرضاً لتجربة دولة الإمارات بما لها من مكانة كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة، إذ تنسجم أجندة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي مع الأجندة الوطنية في هذا المجال، بما يستضيفه الجناح من فعاليات تثقيفية، وعروض علمية ذات صلة.

وتم تصميم الجناح بطريقة تبرز مفهومه وأهدافه الداعمة لفكرة الاستدامة، حيث يغطي مظلة تيرّا 4,912 لوحا شمسيا، ويبلغ عرضها 130 مترا، بينما يضم الجناح 18 من أشجار الطاقة التي تسهم في إنتاج 4 غيغاواط في الساعة من الطاقة البديلة، أي ما يكفي من الكهرباء لشحن أكثر من 900 ألف هاتف متحرك.. كما يستخدم الجناح تقنيات ري مبتكرة، بما فيها نظام لتدوير المياه الرمادية، بهدف تقليص استهلاك المياه في المساحات الخضراء بنسبة 75 في المائة.

- جناح هولندا .

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح مملكة هولندا المُقام في منطقة الاستدامة تحت شعار "تكامل المياه والطاقة والغذاء"، حيث أطلع سموه على ما تقدمه مملكة هولندا من حلول لضمان تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وتأمين وفرة المياه العذبة للزراعة والاستهلاك، وذلك من خلال تكامل قطاعات المياه والطاقة والغذاء.

ويمثل الجناح الهولندي وحدة بيولوجية متكاملة، حيث يعتمد على تقنية تبريد الهواء الساخن الذي يستخرج منه الماء؛ وتُستخدم تلك المياه لري المزرعة الرأسية التي يضمها الجناح، كما يتم تقديم تلك المياه الصالحة للشرب لزوار الجناح كجزء من تجربة الزائر، ويصل انتاج الجناح إلى 2000 لتر من المياه يوميا.

وتم الاعتماد في بناء الجناح الهولندي بنسبة 95 في المائة على مواد معاد تدويرها، حيث يحوي الجناح ستائر مصنوعة من نشا الذرة، وجدران حديدية مُعاد استخدامها كما سيتم استخدامها مستقبلا في أحد المشروعات الكبرى.. وتنتج المزرعة الرأسية في الجناح الكثير من النباتات، مثل الريحان والنعناع والهليون، والتي تُستخدم بشكل يومي في الجناح.