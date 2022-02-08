محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء موزمبيق في جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معالي كارلوس أغوستينو دوروساريو رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، في جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي.

وأشاد سموه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وما تشهده من تطور مستمر في ضوء تطابق الرؤى والحرص المتبادل على توسيع أطر التعاون لتشمل شتى القطاعات الحيوية.

واستعرض صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع معالي رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخلق مسارات جديدة لتبادل الخبرات والأفكار بما يدعم جهود التنمية ضمن القطاعات ذات الأولوية، والمجالات محل الاهتمام المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد رئيس وزراء جمهورية موزمبيق عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بحرص بلاده على تطويرها وأخذها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون العربي الأفريقي بوجه عام.

كما أشاد معالي كارلوس دوروساريو بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض "إكسبو 2020 دبي" الأكبر في تاريخه والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات لديها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها نقطة الانطلاق النموذجية للعالم نحو مستقبل مزدهر حافل بالابتكار والتقدم لما فيه خير الشعوب كافة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، المدير العام لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ، وسعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.