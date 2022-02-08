«الرابسودي السوري» ملحمة موسيقية لإنجاز إنساني عمره 3000 عام

المصدر: البيان

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بروح مفعمة بالتفاؤل والسعي لتقديم ما يليق بتاريخ وثقافة شعب سوريا العريق، حيث شهدت منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي مساء الاثنين العرض الأول للمشروع الموسيقي الضخم «الرابسودي السوري» من تأليف وتوزيع الموسيقار والملحن السوري الشهير إياد الريماوي.

ويحمل هذا العمل الضخم، المقدم من جناح سوريا في إكسبو 2020 دبي بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية، رسالة تختزل إنجازاً إنسانياً عمره 3000 عام، ليظهر في أكبر حدث عالمي من خلال معرض إكسبو 2020 دبي عبر العرض الأول للعمل الموسيقي الملحمي "الرابسودي السوري".

و«الرابسودي السوري» عبارة عن تأليف موسيقي أوركسترالي يتضمن غناء منفرداً وغناء جماعياً مصحوباً بعرض ضوئي وبصري، ويتكون العمل من ثلاثة فصول متميزة مع مقدمة قصيرة ونهاية ملحمية؛ حيث يحتضن كل فصل فترة معينة بتاريخ الموسيقى.

وتضمن عرض «الرابسودي السوري» مقطوعات موسيقية تعبر عن حكاية الموسيقى السورية، في فترات متتالية من أوغاريت إلى السريانية والإنشاد الصوفي وصولا إلى المعاصر وتتضمن كل حقبة فيها صراعات ودعاء أو ابتهالاً.

وتميز العرض بأنه قدم إرثاً ثقافياً موسيقياً بلغة أوركسترالية وموسيقى مبهرة شارك في أدائها أكثر من 100 موسيقي ومغن بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان، مضيئاً على فترات مهمة في تاريخ الموسيقى السورية.

كما تميز العمل بتقديم رؤية جديدة لأعرق تدوين موسيقي عرفه العالم وهو ترنيمة "نيكال" التي اكتشفت على لوح طيني يعود لأكثر من 1400 عام، قبل الميلاد في مدينة أوغاريت السورية ثم يأخذ الجمهور إلى عصر الترانيم السريانية التي تعد أقدم أشكال الغناء الجماعي الكنسي. ومنها ينتقل إلى تقاليد الإنشاد الصوفي ثم الموسيقى المعاصرة في انصهار موسيقي لم يسبق له مثيل.

ويهدف الحفل الموسيقي إلى التواصل بين الناس من خلال لغة الموسيقى التي يفهمها العالم كله.

ويعد المشروع من أهم الإنتاجات التي تتعلق بالتراث الموسيقي الإنساني العالمي؛ وقدمه المؤلف الموسيقي السوري إياد الريماوي، الذي عمل شهورا طويلة على تأليف الموسيقى وإعادة توزيع بعض النوتات التاريخية المتعلقة بهذا العمل الملحمي.

وتعد الملحمة أوّل عمل موسيقي مخصّص للاحتفال بتاريخ الغناء الجماعي في سورية، من تأليف وتوزيع الموسيقار والملحن السوري الشهير إياد الريماوي.

واستغرق الريماوي تسعة أشهر لإعداد هذا العمل الملحمي الذي يأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي ينظمه الجناح السوري بإكسبو دبي، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية.