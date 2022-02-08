رحلة موسيقية من جبال الألب.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 11 فبراير..ترقبوها

المصدر: البيان

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يشهد إكسبو 2020 دبي، العديد من الفعاليات الدولية المهمة والبرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية الممتعة خلال الفترة من 8 ولغاية 11 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لسلوفينيا

-10:15، ساحة الوصل



عرض عازف الأكورديون السلوفيني ماركو هاتلاك

- ندعوكم للاستمتاع بما يقدمه ماركو هاتلاك من أنواع الموسيقى المختلفة في عرض واحد يتمتع فيه الجمهور بموسيقى التانغو، والإثنو، والباروك، والموسيقى المعاصرة، عبر الألحان والسرد القصصي الهادف لتكوين رابط حقيقي مع المستمعين

- 14:30-15:00، جناح سلوفينيا



رحلة موسيقية من جبال الألب إلى البحر الأبيض المتوسط | سلوفينيا

-احتفالا باليوم الوطني لسلوفينيا، انضموا إلينا في رحلة من جبال الألب إلى البحر الأبيض المتوسط. ندعوكم لاستكشاف ثراء التقاليد الموسيقية السلوفينية، ملخصا في ساعة واحدة من الاندماج الموسيقي الذي لا ينسى

- 16:00 – 17:00، منصة الوصل



أنشطة أخرى



سلسلة الاستثناءات | "بيرل كويست" من قبل مجلس سيدات أعمال الشارقة

-يستضيف مجلس سيدات أعمال الشارقة حدثا ترويجيا وتنافسيا بارزا، حيث تتاح لأعضاء المجلس فرصة طرح مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم بالإضافة إلى جهة تمويلية. وسيحصل المشروع الفائز على تمويل فوري

- 11:00 – 14:00، جناح المرأة



الفريق الوطني للجمباز الإيقاعي | بلغاريا

- سيكون الحاصلون على الميداليات الذهبية الأولمبية من فريق الجمباز البلغاري ضيوفا خاصين في إكسبو 2020 دبي، حيث سيبهرون الجمهور بأدائهم

-8-9 فبراير، 18:00 – 20:00، ساحة إكسبو الرياضية



مساهمات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" في الحفاظ على المخطوطات الإسلامية في تمبكتو

- ندعوكم لحضور مؤتمر وعرض تقديمي يستعرض مساهمات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) في الحفاظ على المخطوطات الإسلامية في تمبكتو

-حتى 10 فبراير، 19:00 – 21:30، جناح مبدعون في الخير من إكسبو لايف



يو// نيفرس |بولندا

- تعاون بين الفنان البولندي المعاصر، توماش أورجانيك، وهو موسيقي ومغن وكاتب أغاني؛ وعازف الغيتار والملحن الموسيقي المسرحي كميل باتر

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



داي فيكسر – حفل موسيقي حي

-فرصة لا تُفوت للاستمتاع بعرض هذه الفرقة رفيعة المستوى من ألمانيا

- 20:00-21:00، جناح ألمانيا

باليه الفلامنكو الأندلسي | إسبانيا

-فرصة للاستمتاع بالأداء الرائع للباليه "باليه فلامنكو الأندلسي" تقدمه شركة الرقص الرسمية في الأندلس، وهو عرض مُستوحى من أعمال الشاعر والكاتب الإسباني، فيديريكو غارسيا لوركا

-20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم

الفعاليات القادمة



9 فبراير



هذه بلغاريا

- لطالما كان الثنائي ناديجدا تسانوفا، على البيانو، وبيتار ماكدونسكي، على البوق، يعزفان معا لعدة سنوات، وحازا العديد من الجوائز، من ضمنها جائزة "موسيقيّ العام" في عام 2017

- 21:30 – 20:00 مسرح دبي ميلينيوم



أنشطة أخرى



فرقة الأخوين عفيف وأصدقائهما

-دعوة للاستمتاع بواحدة من أشهر فرق الجاز في المنطقة، تنحدر من بيروت، لبنان

- 18:00 – 17:00، مسرح دبي ميلينيوم



مُصمم الأسبوع في "منصة" - مايكل رايس

-يتخصص مايكل رايس، الفنان والمصمم الأيرلندي المقيم في دبي، في أعمال الخزف

- سيقدم ستة أعمال جديدة مستوحاة من اهتماماته المستمرة المتعلقة بالمذهب التصوري والتقنيات الجديدة المطورة أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد– 19

-18:00 – 20:00، منصة (الطابق الأرضي، روف إكسبو)



الحفل الموسيقي لطارق يمني

-طارق يمني، هو عازف بيانو وملحن، يستكشف السمات المشتركة بين الموسيقى الأمريكية الأفريقية "الأفروأمريكية" والموسيقى العربية، وقد ألَّف كتابين في الموسيقى، ونَشَرهما على مسئوليته وتكلفته الخاصة

-18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل "تخريج دفعة الخمسين" لكلية الشرطة

-يُقام حفل تخرج طلاب كلية شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله

- 18:30 – 19:35، ساحة الوصل



جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في مجال العلوم

-تُكَرِم لوريال واليونسكو في هذه الفاعلية العالمات العرب في مجالات العلوم الطبيعية وعلوم الحياة في حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم

- 19:00 – 22:00، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



جلسات في إكسبو 2020 – آلاء الهندي ومطرف المطرف

-تدعو سلسلة جلسات الزوّار إلى مشاهدة مقدمة مميزة تعريفية على التقاليد العربية، يُقدَم فيها تشكيلا مميزا مؤلفا من 25 موسيقيا محليا، وينضم إليهم فنانين من مختلف الثقافات كضيوف خاصة

- 20:30 – 22:30، منصة اليوبيل



10 فبراير



اليوم الوطني للمملكة المتحدة

– زيارة وزيرة الثقافة تستعرض فيها العام الرئيسي للرياضة والثقافة في المملكة المتحدة

-من المقرر أن يقوم كلٌ من نادين دوريس، وزيرة الثقافة البريطانية، ووزير الصادرات، مايك فرير، بالترويج للعام الحافل بالفعاليات الرياضية والثقافية في المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي في أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة

-في إطار استعراض دورة ألعاب برمنغهام 2022 في إكسبو، يحضر كوينز باتون ريلاي "تتابع باتون الملكة" فعاليات اليوم الوطني للمملكة المتحدة برفقة صاحب السمو الملكي، الأمير ويليام، دوق كامبريدج لجمع دول الكومنولث الموجودة في إكسبو 2020 دبي معا استعدادا لانطلاق النسخة القادمة من دورة الألعاب

-من 11:00، ساحة الوصل، مسرح دبي ميلينيوم

-للحصول على التفاصيل الكاملة حول الحركة الثقافية في المملكة المتحدة، قم بزيارة https://eu.eventscloud.com/website/4034/



فعاليات أخرى



المجلس العالمي l توليفة السعادة: الصحة العقلية وعلم السعادة

-يناقش قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير ما يسهم بقدر في الرفاهية العقلية والنفسية والعاطفية والدور الكامن الذي تلعبه التقنية في الحد من مشكلات الصحة العقلية والنفسية

- 16:00 – 18:00، جناح المملكة المتحدة



11 فبراير

اليوم الوطني للفلبين

-16:15، ساحة الوصل



الاحتفال باليوم الوطني للفلبين

-تأتي هذه الفعالية الاحتفالية في شكل استعراض تجريدي يمثل رحلة هذا البلد الساحر بدءا من التاريخ الجغرافي لأراضيه إلى تطوره الثقافي ومعتقدات شعبه وتقاليده وتطلعاته

- 19:00 – 20:15، منصة اليوبيل



بامبو l الفلبين

-يشتهر فرانسيسكو مانالاك بعذوبة صوته وأغانيه، التي تجمع بين موسيقى الروك والأسلوب السلس. وقد جعلت منه مواهبه الموسيقية والصوتية، إلى جانب صوت فرقته العذب، أيقونة موسيقى الروك في الفلبين

-22:00 – 23:30، منصة الوصل



فعاليات أخرى



اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

- يحتفل هذا اليوم الدولي في إكسبو 2020 دبي بإسهامات المرأة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وإنجازاتها، ويشجع الجيل القادم من الشابات والفتيات على الاشتغال بالعلوم كمسيرة مهنية

- تضم قائمة المتحدثين البارزين:

-معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس وكالة الإمارات للفضاء

-السيدة سيمونيتا دي بيبو، عالمة الفيزياء الفلكية الإيطالية والمديرة الحالية لمكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة (عن بُعد)

-السيدة زينب عظيم، المؤسس المشارك في مؤسسة غيف "المبادرة العالمية والرؤية للتعليم" وأصغر مرشدة/قدوة في برنامج "يو إن سبيس فور وومن" المقدم من مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة، وأصغر عضو في برنامج روّاد فضاء المستقبل التابع لمؤسسة فيرجن غالاكتيك

-كارين هالبيرغ، بروفيسورة، وباحثة، مركز باريلوش الذري ومعهد بالسيرو، باريلوش، الأرجنتين (عن بُعد)

- 14:00 – 18:00، ملتقى الإنسان وكوكب الأرض

أيام العلوم البيلاروسية

-يسلط هذا العرض التقديمي الضوء على الإمكانات العلمية التي تتمتع بها بيلاروسيا، إلى جانب إتاحة الفرص لبدء المناظرات وعقد المناقشات مع قادة الصناعة في بيلاروسيا

- 10:00 – 13:00، جناح بيلاروسيا



المجلس العالمي | صانعات التغيير: تعزيز التنوع في عالم التقنية

- يجتمع قادة الفكر وأصحاب الرؤى وصناع التغيير لمناقشة كيفية ضمان سعي عدد أكبر من الشابات الموهوبات للحصول على وظائف وأدوار قيادية في الصناعات الهندسية والتقنية

- 12:30 – 14:30، مدرج تيرّا



فعالية لعبة الأبطال (تستضيفها بيبسيكو)

- إلى جانب بيبسيكو، سيستضيف لاعب كرة القدم الإيفواري ديدييه دروغبا والمدربة إقرا إسماعيل (توتنهام هوتسبير فاونديشن) مباراة كرة قدم ودية مختلطة بين الجنسين: لعبة الأبطال

-تأمل شركة بيبسي، بتنظيمها لهذه الفعالية، في إثارة النقاش الجاد حول المساواة بين الجنسين في الرياضة، وتسليط الضوء على أن كرة القدم يجب أن تكون شاملة وخالية من التمييز

- يشارك في تقديم هذه الفعالية بريتي مالك وكريس فيد من راديو فيرجين

-15:50 – 17:30، مركز الرياضة



لماذا؟ المسرحية الموسيقية لشيخار كابور وإيه. آر. رحمان

-أنتم مدعوون لحضور ومشاهدة هذه المسرحية الغنائية الساحرة التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، من إخراج المخرج العالمي شيخار كابور، وتلحين الموسيقار الحائز على جائزتي غرامي وأوسكار إيه. آر. رحمان

- 19:00 – 19:45، ساحة الوصل



دي جي بلاك كوفي

-ندعوكم للرقص طوال الليل على إيقاعات منسق الأغاني الجنوب أفريقي بلاك كوفي، وهو يمزج الأنماط الموسيقية المختلفة والإيقاعات والنغمات، ويشاركه فريدريك ستون وبول سفينسون

- 22:00 – 03:00، منصة اليوبيل

