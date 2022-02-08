تجارب لا تُنسى.. إكسبو منصة فريدة لنجوم وثقافات العالم العربي

المصدر: البيان

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بفضل برنامجه العامر بالثقافات العربية التي تجتمع لتتواصل وتصنع تجارب فريدة، يواصل إكسبو 2020 دبي بث البهجة في نفوس زواره من جميع أنحاء العالم.

ويولي إكسبو 2020 دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لإبراز إسهامات المنطقة في الثقافة والتقدم البشري عالمياً. وتسلط النسخة الأولى التي تُقام في العالم العربي من إكسبو الدولي الضوء على تراث العالم العربي وثقافاته، وتوفر منصة لتعريف العالم بالرؤى التي وضعتها الدول العربية للمستقبل.



وفي أول إكسبو دولي تشارك فيه كل الدول العربية بجناح مستقل لكل منها، تواصل أجنحة الدول العربية حصد أعداد كبيرة من الزيارات، إذ تحظى أجنحة دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والمغرب، بين غيرها، بإقبال كبير من زوار الحدث الدولي.



وقد احتفل إكسبو 2020 دبي باليوم العالمي للغة العربية، واستضاف قمة اللغة العربية، التي ضمت "إعلان الإمارات للغة العربية"، الذي وقع عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".



وشملت لائحة نجوم الفن الذين قدموا تجارب لا تُنسى في إكسبو 2020 دبي منذ بداية العام الجديد الملحن وعازف البيانو والموسيقار المصري عمر خيرت، والموسيقي السوري إياد الريماوي الذي استعرض "الرابسودي السوري" الآسر.



وتكمّل عروضهم الفنية حفلات مجموعة لافتة من الفنانين الذين احتفلوا بأفضل ما في الموسيقى العربية من جميع الألوان الموسيقية. ومن نجوم الفن الذين اعتلوا المنصات في أنحاء إكسبو 2020 الفنانان الإماراتيان الوسمي وعيضة المنهالي، والنجم السعودي محمد عبده، إلى جانب فنانين آخرين من أنحاء المنطقة، كالنجمة التونسية لطيفة، وقيصر الأغنية العربية كاظم الساهر.



ويعرض في إكسبو 2020 دبي عدد كبير من فعاليات الثقافة العربية، بما في ذلك الأعمال الفنية للفنانين الإماراتيين عفراء الظاهري، وعبدالله السعدي، وأسماء بالحمَر، وشيخة المزروع، التي شكلت جزءا من "برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة"، وهو معرض دائم في الهواء الطلق مستلهم من "كتاب المناظر" لعالِم الرياضيات والفلك والفيزياء العربي الشهير ابن الهيثم، بقيادة المنسق الفني طارق أبو الفتوح.



ويضم موقع الحدث الدولي كذلك "منصة"، وهي منصة التصميم الإماراتي التي تحتضن أكثر من 40 مصمما من دولة الإمارات، وأنحاء المنطقة، يستعرضون خلالها قصصا محلية عبر مجموعات فنية مصممة حصرية.



ومن ضمن الفعاليات الأخرى العالمية التي جذبت الزوار مؤخرا، المسرحية الموسيقية "لماذا؟" التي لاقت استحسانا كبيرا، والتي لا تزال تُعرض من إخراج الشهير شيكار كابور وألحان إيه. آر. رحمان، إلى جانب الحفل الموسيقي الرائع الجديد ضمن سلسلة حفلات أوركسترا الفردوس النسائية من إكسبو 2020، الذي تشارك فيه هذه المرة أنوشكا شانكار، عازفة آلة السيتار المرشحة عدة مرات لجائزة غرامي.



ومن عوامل الجذب كذلك، فعاليات أسبوع الصحة واللياقة، وهو الأسبوع الأحدث ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات لبرنامج إكسبو 2020 للإنسان وكوكب الأرض، الذي جمع جهات معنية من مختلف المستويات للتعاون في إعادة ابتكار نظام صحي عالمي شامل، وبحث عدداً من الموضوعات، بدءا من التأهّب للأوبئة المستقبلية، وصولا إلى أهمية الصحة النفسية والعقلية، والرعاية الصحية بصفتها حقا أساسا لحياة الجميع.



وفي الوقت الذي بلغ عدد الزوار، أخيراً، رقماً مبهِراً، وهو 12,401,497 زيارة، تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي 110 مليون زيارة، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة "لايف من إكسبو"، فضلا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق لفعاليات برنامج الإنسان وكوكب الأرض من إكسبو 2020.



ومع ما يزيد قليلا عن 50 يوما حتى انتهاء فعاليات إكسبو 2020 دبي في 31 مارس، يعي الزوار أنه لم يتبق سوى بضعة أسابيع قصيرة لزيارة إكسبو 2020 قبل انتهاء فعاليته، وأنه عليهم المسارعة إلى اغتنام الفرصة، وزيارة الحدث الدولي. فلن يرغب الزوار في توفيت هذه التجربة الرائعة، التي تتضمن أجنحة متنوعة، وعروضا بصرية آسرة، وحفلات موسيقية عالمية مستوى، فضلا عن الكثير من الفعاليات المنتظرة، التي تشمل الاحتفالات بالأيام الوطنية لكل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين وجامايكا، وجنوب أفريقيا وأيرلندا، بالإضافة إلى فعاليات أسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش، واليوم الدولي للمرأة، وإطلالات لنجوم الجمباز، وكرة السلة، والتنس، والملاكمة التايلاندية.

