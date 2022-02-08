12.4 مليون زيارة لإكسبو في 130 يوماً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل إكسبو2020 دبي 12.401.497 زيارة في 130 يوماً منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر 2021 حتى 7 فبراير الجاري، فيما بلغت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية 110 ملايين زيارة.

ويواصل الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا في جذب آلاف الزوار أسبوعيا من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الإمارات وخارجها بفضل تنوع العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية للعائلات.

وأكدت شونا ماكغي نائب رئيس الاتصال في "إكسبو2020دبي" أن الحدث العالمي سيختتم فعالياته في 31 مارس المقبل وأنه لا مجال للتمديد فيه، داعية الجمهور لمزيد الاستمتاع بما يقدمه من عروض استثنائية.