إيران تحتفل بيومها الوطني في إكسبو

المصدر: البيان

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رحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بمعالي الدكتور سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والمعادن والتجارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إكسبو 2020 دبي ضمن احتفال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيومها الوطني، وذلك بحضور نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وهومان رازدار، المدير العام لشركة إيران للمعارض الدولية والمفوض العام لجناح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى إكسبو 2020 دبي.



بدأ الاحتفال بمراسم رفع علمي دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على منصة الأمم في ساحة الوصل في موقع إكسبو 2020 دبي، وإلقاء كلمات بهذه المناسبة.



وقال نجيب العلي: "إنّ مشاركة إيران في إكسبو 2020 تربط حداثتها بتاريخها العريق؛ وفي جناحها، يطّلع الزوار على الإنجازات التاريخية والحالية والطموحات المستقبلية لإيران، عبر عروض متنوعة عن الاقتصاد الإيراني، والتنمية الاجتماعية والثقافة وكثير غير ذلك".



وقال هومان رازدار: "إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة للحوار، وتعارف الدول، وعرض الأفكار والثقافات... وبالطبع التقنيات والصناعات وفرص التجارة بين البلدان. هذا الحدث يعزز التعاون بين المفكرين وأصحاب الأعمال في قطاعي الصناعة والتجارة".



بهذه المناسبة، قدّم الفنان الإيراني سالار أقیلي والأوركسترا الوطنية الإيرانية "راز ونياز" حفلا غنائيا مميزا في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي.



الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي هي مناسبات متميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم على 200 مشارك، إذ يُسلَّط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويشمل الاحتفال بكل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.

