الإمارات وبلجيكا.. تعاون أمني لمكافحة الجريمة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا الصديقة، تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الشرطية ومكافحة الجريمة، فيما وقع المذكرة عن الجانب البلجيكي أنيليس فيرليندن، وزيرة الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي.

وتبادل سموه مع الوزيرة البلجيكية، خلال لقاء جمعهما في «إكسبو 2020 بدبي»، الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وضرورة الاستمرار في عقد هذه اللقاءات المشتركة، لتطوير العلاقة والارتقاء بها.

تطوير العلاقات

وقال سموه عبر «تويتر»: «التقيت في إكسبو2020 دبي أنيليس فيرليندن وزيرة الداخلية في المملكة البلجيكية الصديقة، ووقعنا مذكرة تفاهم بين الإمارات وبلجيكا لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، واستعرضنا آفاق تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في دعم الاستقرار والازدهار».

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لدى الدولتين في المجالات الشرطية.

حضر مراسم التوقيع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وعدد من الضباط، فيما حضرها من الجانب البلجيكي بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وبيتر دي بوشير مدير التعاون الشرطي الدولي للشرطة الاتحادية، وآن أولدرس مساعدة وزيرة الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي.