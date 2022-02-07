شرطة دبي تدخل «غينيس» في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، احتفال كلا من القيادة العامة لشرطة دبي وإكسبو 2020 دبي، بتحطيمهما الرقم القياسي العالمي في "غينيس" للأرقام القياسية تمثل في أكبر عدد من الأشخاص شاركوا في أطول سلسلة مقاطع فيديو بمختلف اللغات العالمية (Video Chain)، يصور انتقال شعار "اكسبو 2020 دبي" عبر نطاق جغرافي محدد بمشاركة 265 شخص من مختلف الجنسيات في حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي.

وتسلمت القيادة العامة لشرطة دبي وإكسبو 2020 دبي شهادة غينيس رسمياً بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وسعادة اللواء احمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، والعميد صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية وعدد من الضباط ومسؤولي أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي.

من جهته ثمن المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، الدعم اللامحدود من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لفريق العمل، وأشاد بجهودهم التي تكللت بمشاركة 265 شخصاً منهم 146 من الاناث و119 من الذكور من 193 جنسية ممثلين في 192 جناحا مشاركا في اكسبو دبي 2020.

وأوضح المقدم الدكتور البلوشي ان المبادرة تهدف الى تعزيز سمعة دولة الامارات العربية المتحدة وريادتها في استضافة هذا الحدث العالمي وذلك بأسلوب ابداعي وابتكاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون بين موظفي القيادة العامة لشرطة دبي وطلبة الجامعات والمؤسسات التعليمية وعدد من المتطوعين في إكسبو.