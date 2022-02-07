موزمبيق .. الإدارة المستدامة للطبيعة

المصدر: البيان

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ركزت جمهورية موزمبيق خلال احتفالها بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي على الإدارة المستدامة للطبيعة التي تأخذ في الحسبان الحاضر والمستقبل.

حضر الاحتفال الذي أقيم اليوم في إكسبو، معالي كارلوس أغوستينو دو روزاريو، رئيس مجلس وزرائها والوفد الرسمي المرافق له، حيث أقيمت مراسم رفع العلم في ساحة الوصل، إلى جانب فعاليات عكست ثقافة هذه الدولة الإفريقية العريقة.



وقد رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بـمعالي كارلوس أغوستينو دو روزاريو لدى وصوله إلى الحدث الدولي.



وقال معالي كارلوس أغوستينو دو روزاريو: "لدى كل من جمهورية موزمبيق، ودولة الإمارات، ومعنا بلدان في العالم، رؤية مشتركة حول الحاجة إلى دعم حثيث للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمستدامة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لشعوبنا".



وأضاف: "نركّز في إكسبو 2020 دبي على الموضوعات المرتكزة إلى التنمية المستدامة التي تأخذ في الحسبان الحاضر والمستقبل، وهو ما يتجلى في شعار (الإدارة المستدامة للطبيعة.. الإرث الأفضل للأجيال المقبلة)، الذي اختارته دولتنا للمشاركة في هذا الحدث الدولي".



وأكد رئيس الوزراء الموزمبيقي: "من أجل تعزيز تنمية دولتنا، نضع تنوع اقتصادنا على رأس قائمة أولوياتنا، عبر التركيز على المجالات التي نتمتع فيها بإمكانيات هائلة، كالزراعة بسلسلة قيمها الكاملة، وصيد السمك، والتصنيع، والطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، ولوجستيات النقل على وجه الخصوص".



وقال، في إيجاز إعلامي بعد جولته في جناح موزمبيق: "إن مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي مهمة للغاية لأننا نقدم موزمبيق إلى العالم ونأخذ العالم إلى الموزمبيق. لقد أتينا إلى هنا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الإمارات، ونود زيادة التعاون الاقتصادي مع هذا البلد العظيم، ومع العالم كله. في الخمسين عاما الماضية، كانت التطورات التكنولوجية في دولة الإمارات ملفتة للغاية، ونحن نود زيادة التعاون التكنولوجي بيننا، حتى يتمكن كلا البلدين من التطور بطريقة مستدامة".

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: "يرسّخ جناحُ موزمبيق مكانتها كبلد فتيّ، يملك فكراً يستشرف آفاق المستقبل برؤية واضحة تجاه أهداف مستدامة قابلة للتنفيذ. يسلط الجناحُ أيضا الضوء على المبادرات التي أطلقتها الموزمبيق في مجال الزراعة، ومن بينها الإنتاج الغذائي المستدام، ويروّج كذلك لمواردها الطبيعية الوفيرة، والآفاق الواسعة للاستثمار في الدولة".



وأضاف: "تعتز دولة الإمارات بالعلاقات الثنائية المزدهرة التي تربطها بالموزمبيق، وما بُني على هذه العلاقات من شراكات فاعلة بين البلدين في جانبيْ التعليم وتطوير المشروعات. إننا على ثقة تامة في أن مشاركة الموزمبيق في إكسبو 2020 دبي تحمل في طيّاتها فرصا كبيرة لمواصلة التعاون فيما بيننا عبر مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة".



وقدمت فرقة "Mirrors of the World" عرضا، خلال فعاليات اليوم الوطني، أوضح الأصول المتعددة الثقافات للدولة، وقُدَّم لمحات من مزيج الفنون الموسيقية، وعروض الرقص التقليدية والعصرية التي تابعها جمهور إكسبو 2020 دبي ليتعرفوا على ثقافات جديدة من جنوب إفريقيا الغني بالتنوع.



وأُقيم ضمن احتفالية اليوم الوطني، منتدى ثنائي للأعمال في جناح الدولة المشارك في إكسبو 2020 دبي بين جهات إماراتية وموزمبيقية عدة، بحثت فرص الأعمال والاستثمار والتعاون في مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة في القطاعين الحكومي والخاص.



ويقع جناح موزمبيق في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، وهو يرسم طريقا نحو مستقبل مستدام، إذ تتعهد عبره الجمهورية الكائنة في جنوب شرق أفريقيا بصون الطبيعة الساحرة للبلاد، عبر إيلاء الأولوية لحاجات الأجيال المقبلة في جميع القطاعات.



وتُعرف الدولة الموزمبيقية بساحلها الطويل على المحيط الهندي، الذي يتميز بشواطئ ومحميات بحرية شهيرة، وتتميز بثرواتها الطبيعية الشاسعة، واقتصاد قائم على الزراعة إلى حد كبير.

أما قطاع السياحة الموزمبيقي فهو في طور النمو إلى جانب قطاعات صناعية مهمة، ومن ضمنها صناعات الأطعمة والمشروبات، والصناعات الكيميائية، وقطاع إنتاج الألمنيوم والنفط.



وتعتبر الأيام الوطنية، والأيام الفخرية، في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً للاحتفاء بكل من مشاركينا الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلط الضوء على ثقافتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، ويدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لنصنع معاً عالماً جديداً، في احتفال بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة يمتد ستة أشهر.

