«لبيه» و«لا يحلم».. انتظروا مطرف المطرف وآلاء الهندي في إكسبو 9 فبراير

المصدر: البيان

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في التاسع من فبراير الجاري، يعتلي النجمان مطرف المطرف، وآلاء الهندي، منصة اليوبيل، ضمن الفعاليات المقبلة من سلسلة "أمسيات جلسات" المقامة في إكسبو 2020 دبي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، والتي تبرز مواهب مهمة على مستوى المنطقة.



ويتميز النجمان، اللذان ولدا وترعرعا في دولة الكويت، بإبداعتهما الموسيقية، إذ بدأ مطرف المطرف، وهو ابن المطرب يوسف المطرف، الغناء في سن المراهقة أمام أصدقائه، ومن ثمَّ أمام العامة ليُنشئ قاعدته الجماهيرية.

وفي عام 2013، فاز بالمركز الأول في مهرجان الفنون الموسيقية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وفي عام 2014، وقع عقدا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإنتاج أعماله وتوزيعها؛ وفي عام 2015، شارك الممثلان فؤاد علي، وهيا عبدالسلام في مقطع فيديو موسيقي لأغنيته "لبيه".



يأمل المطرف في استعراض الموسيقي الكويتية والخليجية، ويؤمن بأن إكسبو 2020 دبي يعد منصة مهمة للفنانين. وقال مطرف: "إن الحدث الدولي يقدم لونا فنيا من كل بلد. إنها طريقة يسيرة وجميلة للتعرف على ثقافة دول العالم عبر الحدث الدولي".



وركّزت الدراسات التي أجرتها الممثلة والمطربة آلاء الهندي على التمثيل والإخراج، وقد استهلت مسيرتها المهنية في عام 2014 من خلال مشاركتها في مسرحية "عودة التجنيد". ومنذ ذلك الحين، تمكنت من صُنع مكانة في مسقط رأسها الكويت، وسائر دول الخليج، في العديد من الأفلام، ومن ثمّ توجّهت صوب اللون الغنائي من خلال أغانيها "يا وليدي"، و"محد يحبك"، و"لا يحلم". وفي ديسمبر 2017، قدمت أداء غنائيا مهما لمسيرتها في حفل افتتاح كأس الخليج العربي الثالث والعشرين بمشاركة المطربين نبيل شعيل، وعبد الكريم عبد القادر ومحمد المسباح.



وتصف الهندي موسيقاها بأنها تعبر عن صوتها الخاص، والتي تحرص على مشاركته مع جمهور إكسبو 2020 دبي. وقالت: "إن المشاركة في إكسبو تتيح للفنانين اتصالا مباشرا بجنسيات مختلفة، وتعكس طريقة جديدة للوصول إلى العالم".



وتأتي "أمسيات جلسات" الشهرية، التي تستعرض بعض المواهب العربية والخليجية الرائدة في المنطقة، في ثوب حفلات موسيقية صاخبة يحيها نخبة من ألمع الفنانين الخليجيين، وأثبتت نجاحاً كبيراً لدى الزوار.

