عيد الحب في إكسبو .. العشاء في السماء

المصدر: البيان

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في أجواء مليئة بالحب والمرح، سيكون بوسع زوار إكسبو 2020 دبي الاستمتاع هذا الشهر بالعديد من خيارات تناول العَشَاء المميزة والعروض التي لا يمكن تفويتها بمناسبة عيد الحب، الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.

وسيكون الاحتفال بهذه المناسبة في إكسبو 2020 دبي هذا الشهر فرصة مناسبة لمشاركة الأهل والأحبة أسعد وأجمل اللحظات في موقع الحدث الدولي، عبر عدد كبير من خيارات تناول العشاء، ومن بينها "العشاء في السماء".

ويتزامن الاحتفال بعيد الحب مع انطلاق مهرجان الطعام في إكسبو 2020 دبي، حيث العروض الرائعة لعشاق الطعام، والتي ستستمر حتى شهر مارس. وسيكون أسبوع المطاعم في الفترة من 14 إلى 27 فبراير جزءا من مهرجان الطعام في إكسبو 2020 دبي؛ يُضاف إلى هذا أيضا مهرجان الشواء، في الفترة من 18 فبراير حتى السادس من مارس، و"العشاء حول العالم" في الفترة من 21 فبراير حتى 13 مارس.



نادي 2020 من إعمار

سيقدم نادي 2020 من إعمار في فترة المساء فرصة لتناول الشاي لشخصين، بالإضافة إلى عشاء رومانسي مؤلف من أربعة أطباق، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في موقع الحدث الدولي، حيث تطل المنطقة الداخلية والشرفة المفتوحة مباشرة على ساحة الوصل من جانب، وعلى جناح المملكة العربية السعودية المبهر من الجانب الآخر. وسيبدأ ضيوف العَشَاء تناول مقبّلات البطيخ المُتبَّل، يليها حساء البازلاء والجبن، وواحد من خيارَي كونفيت السلمون أو كريب الفطر للطبق الرئيسي، وكاسترد الفانيليا بالفراولة للتحلية.

المكان: ساحة الوصل



أدريفت برغر

هذا الشهر، سيرفع أدريفت من حرارة الأجواء مع إطلاق برغر "ه.و.ت"، أكثر برغر حار في قائمة طعامه حتى الآن، والذي سيكون متوفرا حتى 31 مارس. سيُقدَّم البرغر مع فلفل حار (هالبينو) مقلي ومقرمش، ومايونيز شيبوتل، وجبنة بيبر جاك. ويوجد كذلك طبق جانبي يحتوي على صلصة حارة جدا لإضافة المزيد من المذاق الحار على الطعام.

المكان: منطقة التنقل



الكيبولان - صالة الطعام الأفريقية

تحتفل قائمة طعام عيد الحب الخاصة في الكيبولان، المتاحة من 1 إلى 14 فبراير، بموسم عيد الحب عبر تقديم أطباق فاخرة، مثل طبق "سيمبي تاكو" المكون من شرائح لحم مشويّة على نار هادئة، وطبق قطع لحم الضأن بقشور الأعشاب، وحلوى الشوكولاتة المطحونة اللذيذة من نيانغبو مع كاراميل التونكا، وسابليه الفانيليا المدخّن.

المكان: حديقة اليوبيل



بارون

تضم قائمة الطعام الحصرية لشخصين في مطعم بارون، يوم 14 فبراير، المحار المطهو على الفحم وزبدة الميسو، وسلطة الكرنب، والمشروم كينغ كمُقبّلات، وواحد من خيارَي سمك الراهب (مونكفيش) أو لحم الواغيو للطبق الرئيسي، تتبعه حلوى الميل فوي الخفيفة واللذيذة.

المكان: ساحة الوصل



بومباي براسيري

يقدم مطعم "بومباي براسيري" للأزواج فرصة للاحتفال بعيد الحب على الطريقة الجنوب آسيوية، حيث يقدم لزواره قائمة من ثلاث وجبات مع تشكيلة رائعة من المأكولات الكلاسيكية والمعاصرة، بالإضافة إلى عدد غير محدود من المشروبات. ويتميز المطعم بديكوراته الشاعرية على أضواء الشموع التي تهيئ المناخ لتجربة لا تُنسى. ويقدم المطعم علبة من الشوكولاتة لتُختم الأمسية بمذاق خاص.

المكان: جناح الهند، حديقة الفرسان



بريد أهيد

إذا كنت تتطلع إلى تجربة طهي خاصة، فإن ورشة طهي عيد الحب من "بريد أهيد" هي المكان الأمثل، حيث يمكن لكل زوجين التفاعل مع بعضهما البعض. ويوفر المطعم تعليما للمبتدئين والخبازين المهرة أيضا لإتقان تحضير كب كيك الريد فيلفيت مع التوت اللذيذ في المنتصف، والكعك المحضر على شكل قلب.

المكان: منطقة التنقل



كانفاس من كوفي + كلتشر

يُعدّ هذا المقهى المتخصص مكانا مثاليا للتوقف قليلا في عيد الحب والاستمتاع بعرض شراء قطعة والحصول على الثانية مجانا المتوفر على القهوة والحلوى المجانية مع جميع الأطباق الرئيسية. ومع اللاتيه الوردي المعد خصيصا لعيد الحب، والمحضّر من مياه الورد والمزخرف ببتلات الورد، تنتظرك تجربة ممتعة لاحتساء القهوة.

المكان: منطقة الفرص



دي 2 هاف

من موقعه في جناح الدنمارك، حيث يلتقي بحر الشمال مع بحر البلطيق لتقدم تجربة طهي ساحرة المذاق من المنتجات الموسمية الطازجة، يقدم "دي 2 هاف" في عيد الحب قائمة خاصة من ثلاث وجبات. سيبدأ العشاق بسمك السلمون المقدم مع الشبث والخيار، يليه لحم العجل مع الكرفس بالإضافة إلى البراوني المغطى بطبقة من البندق المزينة بالتوت الأحمر.

المكان: جناح الدنمارك، منطقة التنقل



إيفوك

إذا ذُكر عيد الحب ذُكرت الشوكولاتة، ولهذا السبب، سوف يبيع "إيفوك" من موقعه في جناح كولومبيا عُلبا خاصة من بونبون الشوكولاتة بـ 13 نكهة مختلفة مع مزيج من الأعشاب والتوابل والفواكهة للاحتفال بهذه المناسبة. وسيتاح هذا العرض من 11 حتى 15 فبراير.

المكان: جناح كولومبيا، منطقة الفرص



فلوزي كوكي

تشارك العلامة التجارية "فلوزي" الحب في كعكات "بحشوات" نباتية مع إبداعاتهم لهذا الشهر، والتي تشمل فطيرة الشوكولاتة بالكرز الحلو وقاعدة البسكويت، مع الفطيرة المحشوة بالكرز الحلو المنعش، مغطاة بالشوكولاتة الداكنة ومزيّنة بالكرز المجفف. إنها فرصة مغرية للغاية ولا تفوت للحجز في عيد الحب فقط.

المكان: جناح الاستدامة، منطقة الاستدامة



اليوبيل لفن الطهو والمزج

يُعد اليوبيل أحد الأماكن الأكثر إثارة في إكسبو 2020 دبي، ويفتح أبوابه للأزواج للاستمتاع بتصميمه الداخلي الجميل أو الشرفة على السطح، مع إطلالاته الفريدة من نوعها على أرجاء ساحة الوصل، والاستمتاع بقائمة فاخرة من خمس وجبات. يمكنكم تناول المحار مع رغوة التفاح لضبط إيقاع الأمسية، متبوعة بالهليون الأخضر، والأخطبوط مع الجزر الأبيض، وشرائح سمك الراهب (مونك فيش) مع زبدة الزعفران ولحم التندرلوين مع الكيمتشي. ولمحبي الحلوى، يقدم المطعم حلوى قوامها الشوكولاتة البيضاء مزينة باللون الأحمر.

المكان: ساحة الوصل



كوتير

يوفر مطعم كوتير تجربة هندية راقية من بنات أفكار الطاهي الشهير روهيت غاي، حيث يقدم قائمة ثابتة مختارة من المأكولات مع مشروب، ومع المقبلات التي تشمل سمك السلمون مع سمك المولي (العملاق)، والدجاج المقلي. سيستمتع رواد المطعم بعد ذلك بمجموعة مختارة من سمك القاروس المشوي أو دجاج تكا ماسالا أو بانير ماخاني، مع ثلاثة أنواع من طبق الكولفي، من أجل تجربة حلوى لا تُقارن.



المكان: منطقة الفرص



لونغ تشيم

يضاعف مطعم لونغ جهوده مع عرض "عيد حب خاص مع لونغ تشيم"، الذي يقدم فيه لزواره قائمة من تسع وجبات مختلفة تشمل قطع الدجاج "ساتيه"، والروبيان الحلو والحامض، مع كعكة جوز الهند المتماسكة، مع التمر بالكراميل.

المكان: منطقة التنقّل



المطبخ الفلبيني المانغروف

الاحتفال بعيد الحب أمر مهم جدا في الفلبين؛ لذا، سيبذل مطعم "المطبخ الفلبيني المانغروف" قصارى جهده في هذه المناسبة من أجل زواره. سيقدم المطعم، ابتداء من 12 حتى 14 فبراير، قائمة مشاركة لشخصين، عامرة بالمأكولات الفلبينية المفضلة، بما في ذلك وجبة لومبيا دي سيبو (عبارة عن خمس لفائف سبرينغ من اللحم و الخضروات) ووجبة بانسيت كانتون (عبارة عن نودلز بيض مقلي مع الروبيان) وفوق كل ذلك وردة حمراء خاصة للسيدات.

المكان: منطقة الاستدامة



إم-إيتينغ إيطاليا

إذا كان هناك شيئان تشتهر بهما إيطاليا، فهما الشغف والإبداع – وهما عنصران جوهريان للرومانسية. ولن يخيّب مطعم إم-إيتينغ إيطاليا الآمال في عيد الحب هذا. يقدم المطعم قائمة رائعة من المأكولات، تضم شرابا ترحيبيا مع طبق جانبي من السمك المدخن، تليه مجموعة مختارة من أسماك البحر المتوسط. ثم يقدم المطعم أرز كارنارولي مع الجبن المدخن مع الراديكيو، بينما الطبق الرئيسي عبارة عن لحم التندريون اللذيذ، يُقدم مع السبانخ وكريمة البطاطا. يُنصح رواد المطعم بترك مساحة للحلوى، حيث يقدم المطعم حلوى البودنغ المصنوعة من الخبز مع الآيس كريم.

المكان: منطقة الفرص



مودرا

سيحظى رواد المطعم بفرصة تناول وجبة العشاء ضمن أجواء مبهجة في السماء، حيث يوفر سطح مودرا إطلالات سحرية بنطاق 360 درجة، بالإضافة إلى قائمة طعام تتضمن مجموعة متنوعة من الخيارات. تشمل وجبة العشاء المُعدة بطريقة مُبتكرة على طبق من مقبلات تارتار التونة مع الأفوكادو والكروستيني، يعقبها سلطة الربيع المُعدة من اللفت والجوز المُحلى، ومن ثم طبق رافيولي الفطر مع هريس الكرفس، بجانب كعكة الفراولة.

المكان: تيرّا - جناح الاستدامة، منطقة الاستدامة



مويومبو

يمكن لمتناولي وجبة العشاء الاستمتاع بعيد الحب على الطريقة الأنغولية، وذلك بتناول وجبة مبتكرة مكوّنة من ثلاثة أطباق في مويومبو. تبدأ قائمة الطعام مقبلات "لايت أب ماي فاير" المكونة من الروبيان المغطى بالبقسماط، يليها قائمة الطبق الرئيسي "فور ماي وان آند أونلي"، والتي يمكن من خلالها إما طلب طبق من شريحة لحم الخاصرة لسمك التونة أو طبق اللحم المُتبل المكون من ثلاثة أصناف من اللحوم الأنغولية؛ والختام بطبق "هابي ماريدج" وهو عبارة عن حلوى موس الباوباب والنعناع. سيحظى زوج من الأشخاص بفرصة حضور درس لتعلم رقصة كيزومبا الأفريقية.

المكان: جناح أنغولا ، منطقة التنقل



سالتيس بيتش بار آند غريل من غرينادا

يوفر سالتيس الأجواء الكاريبية ومزيجا من المأكولات المختلفة، مع جو رومانسي ينقل معه رواد المطعم إلى الشواطئ الرملية البيضاء. ويقدم سالتيس خصما بقيمة 20 في المئة على قائمة الطعام المنتقاة في 14 فبراير. تشمل الأطباق المميزة، فيليه سمك شي درام المخبوز، وبايلا سالتيس مع الروبيان الطازج والكاليماري وبلح البحر والسبانخ الصغير.

المكان: منطقة الفرص



شنغن لاونج

قائمة الطعام التي تحمل اسم "فالانتاين" (عيد الحب) في شنغن لاونج مكونة من أربعة أطباق، وهي مُتاحة للتقديم خلال الفترة المُمتدة من 12 إلى 14 فبراير، احتفاء بالمأكولات التي يشتهر به المطبخ اللوكسمبورغي، وتقدم مع كأس مجاني من المشروبات التقليدية.

المكان: جناح لوكسمبورغ، منطقة الفرص



سكاربيتا

قائمة المجموعة الاحتفالية في سكاربيتا هي مزيج مثالي يجمع بين البساطة والتعقيد، تتسم بنكهات جريئة ومُعدة من مكونات محلية المنشأ. يمكن لزوج من الأشخاص مشاركة طبق من أنواع المعكرونة المميزة، من ضمنها طبق سباغيتي بالطماطم والريحان الذي يشتهر به مطعم سكاربيتا، جنبا إلى جنب مع أطباق الأسماك واللحوم اللذيذة.

المكان: منطقة التنقل



سبرووت

من منطلق أن المشاركة تدل على الاهتمام، فإن مخفوق مافي مو سبرووت جيد جدا لمشاركته مع شريك حياتك، ولهذا السبب، وخلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير، فإن الزوار الذين يشترون مخفوقا واحدا مزود بالعناصر الغذائية وخالي من منتجات الألبان – متوفر بنكهتي الفراولة والموز وبنكهات الشوكولاتة – سيحصلون على مخفوق مجاني بنكهة ثانية. يمكن للأطفال أن يثيروا جلبة في المكان بفرصة مجانية لرسم وجه لعيد الحب.

المكان: منطقة التنقل



ذا آيرِش فيليدج

في أجواء أيرلندية ساحرة في الهواء الطلق، يمكن للرواد الاحتفال بحبهم بتناول وجبة مكونة من ثلاثة أطباق. تشمل الأطباق الأيرلندية التقليدية كوكتيل الجمبري المقدم على خبز الصودا الإيرلندي، في حين يمكن الاختيار بين طبقين رئيسيين، إما التورتيليني بالسبانخ أو شريحة من اللحم البقري مع جراتان البطاطا، يعقبها كيكة براوني بصلصة الشوكولاتة.

المكان: حديقة اليوبيل



ذا ناشيونال للطاهي جيفري زاكاريان

يبعث الطاهي الشهير جيفري زاكاريان الحياة في رؤيته المتمثلة بمقهى كبير معاصر في ذا ناشونال. تشمل قائمة طعامه المكونة من ثلاثة أطباق في هذا اليوم الخاص مجموعة من الأطباق الأمريكية الحديثة المميزة.

المكان: ساحة الوصل

