نون النسوة تواجه «كوفيد 19» بأعمال فنية إبداعية

المصدر: البيان

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بالفن الإبداعي الناعم، والراقي، قررت مجموعة من العالمات من مختلف أنحاء العالم، مواجهة كوفيد 19 بالأعمال الفنية الإبداعية، حيث تُعرض الآن في إكسبو 2020 دبي أعمال فنية لعالمات تعكس تجاربهن في التصدي لجائحة كوفيد-19 قبيل انطلاق فعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم المقرر إقامته يوم 11 فبراير الجاري.



وتحت عنوان "المرونة الإبداعية"، يرى معرض منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن "العالمات الفنانات" يقدّمن خير دليل على كيفية تحوير جائحة كوفيد-19 للتفاعل البشري والمجتمعات، عبر الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم الرقمي، وطباعة القوالب، والنقش، والكروشيه، والأفلام السينمائية.



ويضم المعرض مقتطفات مقدمة من جانب 54 إمراة من مختلف الأعمار السّنية من شتى أرجاء العالم، منهن أخصائيات أعصاب، وأخصائيات ميكروبيولوجيا "الأحياء الدقيقة"، وطبيبات، وممرضات، وطالبات كلية طب، وباحثات، وأخصائيات تواصل علمي، ومهندسات وعالمات رياضيات.



وفي أعقاب انطلاق فعالياته في باريس خلال أكتوبر 2021، أصبح بالإمكان للجميع الاطلاع على فعاليات المرونة الإبداعية عبر #UNHub "ملتقى الأمم المتحدة" الواقع في منطقة الفرص خلال الفترة من 7-24 فبراير الجاري. وسيكون المعرض متاحا أيضا عبر ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، 11 فبراير الجاري، في إطار برنامج متنوع لأنشطة وفعاليات اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم من إكسبو 2020 دبي.



ويهدف اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم إلى تحقيق وصول كامل وعادل إلى العلوم والمشاركة فيها للمرأة والفتاة على حد سواء، ومواصلة تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتاة.

