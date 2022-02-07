25 درهما أو أقل.. 10 حلويات عالمية يمكنك تجربتها في إكسبو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ليس هناك أفضل من قطعة حلوى بعد وجبة طعام، أو تناولها وحدها لتجديد النشاط والحيوية. ولهذا يوفر إكسبو 2020 دبي لزواره خيارات لا حصر لها لإرضاء الأذواق المختلفة لعشاق الحلويات. فسواء كنت بصحبة أطفالك أو بمفردك، يمكنك الاستمتاع بمجموعة مختارة من الكعك والبسكويت والوجبات الحلوة الخفيفة من جميع أنحاء العالم، وبأسعار في المتناول.

وفيما يلي عشرة خيارات مميزة للحلوى يمكنك الحصول عليها في إكسبو 2020 دبي مقابل 25 درهما إماراتيا أو أقل.



1- حلوى اللامينغتون في ملبورن لين (10 دراهم إماراتية)

من الوجبات الخفيفة المتاحة في جناح أستراليا حلوى اللامينغتون الأسترالية الشهيرة التي يحلو للأستراليين والنيوزيلنديين الجدل بشأن موطنها الأصلي. وبصرف النظر عن مكان نشأتها، فإن اللامينغتون عبارة عن قطعة كبيرة ومزيج لذيذ من الكيك الإسفنجي المغطى بطبقة خارجية من الشوكولاتة وجوز الهند المبشور.



2-أصابع كولفي في كولفيليشوس (15 درهما إماراتيا)

هل تبحث عن حلوى لذيذة تمنح شعورا بالترطيب والانتعاش أثناء الحركة؟ جرب آيس كريم كولفي المعد على الطريقة الهندية، والذي يقدم في صورة ماصّة طويلة ورقيقة على عصا خشبية. وفي كولفيليشوس، الموجود مقابل جناح الجزائر، يمكنك الحصول على هذا المزيج من الحلوى الكريمية بنكهات متنوعة مثل المانجو والفستق والشوكولاتة والورد. ولا تفوّت فرصة الاستمتاع بخصلات الزعفران الرقيقة داخل الحلوى، وبخاصة كولفي الزعفران العطري الذي يعد الصفقة الأفضل.



3- الكعك في كوب باي واكاب كافيه (15 درهما إماراتيا)

عندما يحين الوقت لتناول القهوة وقليل من الحلوى في مكان مميز، فليس أمامك خيار سوى "كوب باي واكوب كافيه" في حديقة الفرسان. في هذا المقهى، يمكنك أن تستمتع بفنجان القهوة الإماراتية الخاصة ذات الرائحة العطرية مع إضافة الزعفران المستوحى من المنطقة أو قطع من كعك التمر، أو يمكنك تناول قطعة كعك "ريد فيلفيت" ذات المذاق الرائع.



4. كعكة نباتية في فلوزي كوكي (16 درهما إماراتيا)

يهتم إكسبو 2020 دبي بجميع زواره على اختلاف أذواقهم، نظرا لأن الأشخاص النباتيين يحتاجون كذلك إلى أطعمة جديدة وغير مألوفة. يمكنك الحصول على وجبة خفيفة حلوة من "فلوزي كوكي" في تيرّا - جناح الاستدامة، والذي يقدم كعكات "بحشوات" نباتية خالصة، تحتوي على زبدة الفول السوداني المملوءة بمربى التوت والشوكولاتة المقرمشة، والغنية بالحليب وقطع الشوكولاتة الداكنة وكريمة الشوكولاتة غاناتشي وإضافات أخرى.



5- لوف كيك في ألِف كافيه باي فارم تو تيبل (17 درهما إماراتيا)

يعد المقهى الموجود في ألِف - جناح التنقل مكانا مميزا لتناول شاي المساء بأسعار معقولة. ففي مقابل 17 درهما إماراتيا فقط، بإمكانك الحصول على صندوق من اللوف كيك مع ثلاث شرائح يمكنك مشاركتها مع غيرك. وليست هذه كعكة إسفنجية فحسب، بل إنها تتيح لك استكشاف عالم كامل من النكهات المتميزة وخيارات متنوعة للكيك مثل كيك البرتقال وشاي إيرل غري؛ وكيك اليقطين والجريب فروت والكراميل المملح؛ وكيك الهيل وجوز الهند.



6-الكرواسان في لا باتيسيري (17 درهما إماراتيا)

يمنحك هذا المقهى الموجود بمنطقة الاستدامة متعة الانغماس في تشكيلة فريدة ولذيذة من الكرواسان التي تستلذُ برؤيته عيناك قبل أن يستلذ بتذوقه لسانك. وتتنوع هذه التشكيلة بين كرواسان التوت الوردي الفاتح، والكرواسان المغطى بقطع البسكويت والأوريو. أما إذا كنت تبحث عن أقل مقدار من الحلويات، فيمكنك الحصول على كعكة الدونات الصغيرة بحشوة التفاح أو التوت مقابل أربعة دراهم فقط.



7-لبن الإبل في مقهى مجلس النسيم (19 درهما إماراتيا)

إذا كنت تتطلع إلى تجربة إماراتية فريدة، فليس أمامك سوى منتجات حليب الإبل التي تصنّعها هذا الشركة الإماراتية بعد أن تجلبها من مزرعتها المحلية. اجلس براحة تامة في مقاعد مصممة على طراز "المجلس" العربي واستمتع بمشروبك المنعش من حليب الإبل البارد إما بدون نكهات أو بنكهة الشوكولاتة أو التمر أو الزعفران أو الفراولة. من المعروف أن حليب الإبل يحتوي بطبيعته على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية التي لا تتوفر في حليب الأبقار، لذا، يمكنك حتى أن تشعر بالرضا وأنت تتناول هذا المشروب الحلو أيضاً.



8-فشار بزبدة كايا في سكاي ماركت بجناح سنغافورة (20 درهما إماراتيا)

ما أن تصل إلى قمة جناح سنغافورة المزدان بالأشجار الخضراء، يمكنك تناول بعض الوجبات الخفيفة في المقهى الموجود بالطابق العلوي، حيث يتم إعداد الفشار بمذاق خبز كايا المحمص المصنوع بالزبدة، وهو عنصر رئيسي على مائدة الإفطار في سنغافورة يُصنع من مربى جوز الهند والبيض والتي تعرف باسم "كايا". يتيح لك المكان إمكانية تناول الفشار، بينما تستمتع بالمناظر الخلابة في إكسبو 2020 دبي، إلى جانب الشاي المثلج التقليدي المصنوع من الحليب المكثف.



9-كعك الدونات في مدرسة بريد أهيد للمخبوزات (23 درهما إماراتيا)

من موقعه بمنطقة التنقل، يمنح هذا المخبر ذو الأداء الفني عشاق كعك الدونات خيارات متنوعة كل يوم من خلال قائمة ثريّة ومبتكرة من نكهات الدونات. بإمكانك اختيار الدونات "الكلاسيكية" المملوءة بحشوة كاسترد بالفانيليا، أو طلب الدونات "البرية" بطعم تشيز كيك الكشمش الأسود، أو كراميل البحر المملح مع قرص العسل.



10- الكنافة في حلويات فراس (25 درهما إماراتيا)

يعد متجر "حلويات فراس"، الكائن في منطقة التنقل، أيقونة حقيقية للحلويات بمنطقة الشرق الأوسط، ويشتهر بإعداد كنافة رائعة المذاق من خلال فروعه المنشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى فرعه الحالي في موقع إكسبو 2020 دبي. لا تفوت فرصة تجربة هذا المزيج اللذيذ من الشعيرية المقرمشة والجبن الكريمي الطازج والقطْر الذي يحبه الجميع في المنطقة.

