الجبل الأسود .. معالم طبيعية ساحرة

المصدر: البيان

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سلطت احتفالات جمهورية الجبل الأسود بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، الضوء على الموارد الطبيعية المذهلة للبلاد والسياحة المزدهرة، كما سلطت الضوء على أفق التعاون بين جمهورية الجبل الأسود ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في قطاعات الصحة والاستثمار. كما سلط اليوم الوطني الضوء بشكل خاص على تراث الموسيقى الشعبية في البلاد.

بدأ برنامج الاحتفال اليوم في جناح الجبل الأسود، حيث استعرضت منظمة السياحة الوطنية في الجبل الأسود ، الموارد الطبيعية المذهلة للبلاد والسياحة المزدهرة؛ كما تم التأكيد على هدف الجبل الأسود في بناء على علاقتها مع الشرق الأوسط وتشجيع المزيد من الزوار من المنطقة لتجربة جمالها الطبيعي المذهل.

وقدمت فرقة الفولكلور كرنا غورا (الاسم الأصلي للجبل الأسود) أداء ثقافيا مبهرا في ساحة الوصل؛ وعرضت الفرقة تراث الجبل الأسود اللامع من الرقص الشعبي والموسيقى والأزياء مع مجموعة مختارة من الأغاني التقليدية التي تفخر الفرقة بأنها احتفظت بها للأجيال القادمة.

وكان في استقبال وفد جمهورية الجبل الأسود، الذي ضم معالي جاكوف ميلاتوفيتش، وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية الجبل الأسود، سعادة يعقوب يوسف الحوسني، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشئون المنظمات الدولية، بحضور سعادة نبيلة عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية الجبل الأسود.

وقال معالي الحوسني: "يُتيح جناح الجبل الأسود لزواره فرصة للتعرف على الإرث الثقافي وتعدد الأديان في الدولة، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية المتنوعة التي تنعم بها. ويحتفي الجناح أيضا بالجبل الأسود، بوصفه وجهة آمنة ومفتوحة للاستثمار، تتيح لقاصديها الاستمتاع بالكثير من المعالم الطبيعية الساحرة".

وأضاف:"جمهورية الجبل الأسود شريك مهم لدولة الإمارات في منطقة البلقان؛ لذا فإننا نتطلع إلى الاستفادة من مشاركتها في إكسبو 2020 دبي للبناء على الشراكات القائمة بين بلديْنا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة المتجددة، والبحث العلمي، والزراعة، والتعليم".

من جانبه، قال معالي ميلاتوفيتش: "على الرغم من أن جمهورية الجبل الأسود قدمت نفسها في واحد من أصغر الأجنحة، إلا أننا بذلنا كل ما بوسعنا لنحكي قصة عظيمة عن أنفسنا – ونرجو أن نكون قد نجحنا في ذلك؛ أولا، كوجهة سياحية لديها ما تقدمه للجميع، ولكن أيضا كوجهة جاذبة للاستثمارات يعرفها بالفعل مستثمرون من دولة الإمارات. وأخيرا، لقد أردنا أن نستعرض جهودنا في جعل نمونا الاقتصادي مستداما".

أضاف: "فرصة استعراض قيم بلدنا وطموحاته وقدراته، هنا في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة التي بنينا معها علاقات طيّبة بعناية وجد طوال السنوات الماضية، والتي نعتز معها بقيم السلام والتسامح والانفتاح والتعدد الثقافي، هي مصدر سعادة وفخر كبير لنا جميعا".

الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي هي مناسبات مميزة للاحتفال بكل المشاركين الدوليين، الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث يُسلّط الضوء على ثقافاتهم وإنجازاتهم، وتُعرَض أجنحتهم وبرامجهم. ويضم كل من هذه الأيام الوطنية والفخرية مراسم رفع العلم على منصة الأمم في ساحة الوصل، تليها خطابات وعروض ثقافية.

ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022. ويدعو الحدث الدولي الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صُنع عالم جديد، في احتفال بالإبداع البشري والابتكار والتقدم والثقافة يمتد ستة أشهر.