باليه أندلسي.. فعاليات دولية وثقافية مدهشة في إكسبو حتى 9 فبراير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحظى زوار إكسبو 2020 دبي، بمجموعة من الفعاليات الدولية والرياضية والفنية والثقافية والترفيهية المدهشة خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني لموزمبيق

- 10:15، المراسم، ساحة الوصل

- 11:15، إحاطة إعلامية، جناح موزمبيق

- من أبرز المتحدثين:

-معالي كارلوس أغوستينو دو روزاريو، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق، سيوجه خطابا لوسائل الإعلام



منتدى الأعمال الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموزمبيق

-يمثل هذا المنتدى فرصة للالتقاء بروّاد الأعمال من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وموزمبيق، ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المُتاحة في موزمبيق

- 14:00-17:00، جناح موزمبيق



موزمبيق: فرقة موزمبيق الفنية والثقافية

-فرقة من موزمبيق ستؤدي عروضا موسيقة وراقصة، تقليدية وحديثة

- 18:00-18:30، منصة الأرض



اليوم الوطني لإيران

- 16:15، ساحة الوصل



استثمر في السعودية

-ويهدف المنتدى بقيادة وزارة الاستثمار إلى تعزيز فرص النمو والاستثمار عبر القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

- تشمل قائمة المتحدثين:

- السيد فيصل حمزة، وكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية

-راكان القرعاوي، مساعد مدير المكتب الدولي، وزارة الاستثمار، المملكة العربية السعودية

- السيدة نهى قطان، وكيل وزارة الثقافة للشراكات والتطوير، وزارة الثقافة

-الدكتور أحمد الزهراني، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل

- 09:00-16:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 1A و1C جنوب



أستراليا: ندوة عن علم الروبوتات الاجتماعية

-مؤتمر تفاعلي تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركاء من جناح أستراليا والجامعة الأسترالية لاستكشاف المستقبل الحتمي الذي يتفاعل فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات بحرّية مع البشر وفي ما بينهم

- 10:00-17:00، جناح أستراليا



جائزة أكبر سلسلة فيديو لشرطة دبي

-محاولة لدخول "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" لجائزة أطول مكالمة فيديو عبر الإنترنت

-11:30-12:30، مسرح دبي ميلينيوم



مهرجان طيران الإمارات للآداب

- أمسية شعرية يحييها كل من عفراء عتيق، وكارلوس أندريس غوميز، وبرنت شاتلوورث

- دعوة لحضور هذه الأمسية الشعرية التي يحييها الشعراء الحاصلون على جوائز: الدكتورة عفراء عتيق، وكارلوس أندريس غوميز، والمبدع برنت شاتلوورث؛ والاستمتاع بما سيقدمونه من عرض متعدد اللغات والأنماط احتفاء بقوة الكلمات وقدرتها على جمع الناس

-19:30-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



الرابسودي السوري

- ندعوكم للاستمتاع بملحمة موسيقية مبهرة وفريدة بعنوان "الرابسودي السوري"، تلغي الحدود بين القديم والمعاصر، وبين العالمي والمحلي، وتستلهم من قديم التراث لتربط التاريخ بالمستقبل

- 21:00-23:00، منصة اليوبيل



8 فبراير



اليوم الوطني لسلوفينيا

- 10:15، ساحة الوصل



عرض عازف الأكورديون السلوفيني ماركو هاتلاك

-ندعوكم للاستمتاع بما يقدمه ماركو هاتلاك من أنواع الموسيقى المختلفة في عرض واحد يتمتع فيه الجمهور بموسيقى التانغو، والإثنو، والباروك، والموسيقى المعاصرة، عبر الألحان والسرد القصصي الهادف لتكوين رابط حقيقي مع المستمعين

- 14:30-15:00، جناح سلوفينيا



الاستمتاع بالعزف ليلا مع فرقة إكسبوزونيكس الدولية

-دعوة للاستمتاع برحلة موسيقية لا تُنسى من جبال الألب إلى البحر الابيض المتوسط |سلوفينيا

- 16:00-17:00، ساحة الوصل



فرقة الجمباز الإيقاعي البلغارية الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

-فعالية ضمن احتفالات اليوم الوطني لبلغاريا تشمل عروض الجمباز الإيقاعي الآسرة التي تؤديها الفرقة الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

-8-9 فبراير، 18:00-20:00، ساحة إكسبو الرياضية



يو// نيفرس |بولند

-تعاون بين الفنان البولندي المعاصر، توماش أورجانيك، وهو مؤثر، وموسيقي ومغن وكاتب أغاني؛ وعازف الغيتار والملحن الموسيقي المسرحي كميل باتر

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



باليه الفلامنكو الأندلسي | إسبانيا

-فرصة للاستمتاع بالأداء الرائع للباليه "باليه فلامنكو الأندلسي" تقدمه شركة الرقص الرسمية في الأندلس، هو عرض للرقصات والرقص الذي كان من أعمال حياة الشاعر والكاتب الإسباني، فيديريكو غارثيا لوركا

- 20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



داي فيكسر – حفل موسيقي حي

- فرصة لا تُفوت للاستمتاع بعرض هذه الفرقة رفيعة المستوى من ألمانيا

- 20:00-21:00، جناح ألمانيا



9 فبراير



هذه بلغاريا

-لطالما كانا ناديجدا تسانوفا وبيتار مقدونسكي يعزفان كثنائي على آلتي البيانو والبوق لعدة سنوات على التوالي وحازا معا جائزة "موسيقيّ العام" في عام 2017

-21:30 – 20:00 مسرح دبي ميلينيوم



فرقة الأخوين عفيف وأصدقائهما

-دعوة للاستمتاع بواحدة من أشهر فرق الجاز في المنطقة، تنحدر من بيروت، لبنان

- 18:00 – 17:00، مسرح دبي ميلينيوم



مُصمم الأسبوع في "منصة" - مايكل رايس



-يتخصص مايكل رايس، الفنان والمصمم الأيرلندي المقيم في دبي، في أعمال الخزف، ويُعني عمله بالأسطح والملمس ومباديء الجشطالت (الشكل والتصميم) والنماذج الأولية للتصميم، إلا أن أهم ما تتأثر به أعماله هو مبدأ تعقيد وبساطة الطبيعة غير القابلين للتجزئة

- سيقدم ستة أعمال جديدة مستوحاة من اهتماماته المستمرة المتعلقة بالمذهب التصوري والتقنيات الجديدة المطورة أثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد– 19

-18:00 – 20:00، منصة (الطابق الأرضي، روف إكسبو)



حفل "تخريج دفعة الخمسين" لكلية الشرطة

-يُقام حفل تخرج طلاب كلية شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله

- 19:30 – 19:00، ساحة الوصل



جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في مجال العلوم

- تُكَرِم لوريال واليونسكو في هذه الفاعلية العالمات العرب في مجالات العلوم الطبيعية وعلوم الحياة في حفل الجوائز السنوي الذي تقيمه لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم

-19:30 – 21:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



الحفل الموسيقي لطارق يمني

-طارق يمني، هو عازف بيانو وملحن، الذي يستكشف السمات المشتركة بين الموسيقى الأمريكية الأفريقية "الأفروأمريكية" والموسيقى العربية، وقد ألَّف كتابين في الموسيقى، ونَشَرهما على مسئوليته وتكلفته الخاصة

-18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



جلسات في إكسبو 2020 – آلاء الهندي ومطرف المطرف

- دعوة لإعادة تصور سلسلة جلسات في وصلة غنائية صاخبة بالموسيقى الخليجية، حيث تدعو سلسلة جلسات الزوّار إلى مشاهدة مقدمة مميزة تعريفية على التقاليد العربية، يُقدَم فيها تشكيلا مميزا مؤلفا من 25 موسيقيا محليا، وينضم إليهم فنانين من مختلف الثقافات كضيوف خاصة

- 20:30 – 22:30، منصة اليوبيل

