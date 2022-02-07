كيرلا.. بيئة صديقة للأعمال

المصدر: دبي - البيان

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افتتح بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، القسم المخصص لولاية كيرلا في جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي».

وحضر الحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وب. راجيف وزير القانون والصناعات والتيل في حكومة ولاية كيرلا، وسونجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات.

وفي حديثه عن فرص الاستثمار في ولاية كيرالا، قال بيناراي فيجايان، «لطالما كانت ولاية كيرلا من بين الولايات الخمس الأولى في الهند، من حيث مؤشرات التنمية الاجتماعية والاستدامة، وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث حققت مؤشر تنمية بشرية مرتفعاً، وأطلقت مجموعة من الإصلاحات في القطاع الصناعي، كما آمل أن تستفيد الشركات والمؤسسات في الإمارات من البيئة الصديقة للأعمال في ولاية كيرلا لتعزيز شراكتنا».

وأضاف: «تلتزم حكومة ولاية كيرلا بتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. كما تم إطلاق العديد من المبادرات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتمكين قنوات المشاركة الرقمية لتعزيز اقتصاد الدولة».

وتابع فيجايان قائلاً: إن هناك جالية ضخمة تعيش في دولة الإمارات تضم نحو 1.2 مليون شخص من المالايالي، لذلك، سيسهم معرض إكسبو 2020 دبي في تقوية القاعدة وتعزيز مستقبل كلتا المنطقتين.

بدوره قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، «تحتل الهند المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ تستحوذ على 40% من الصادرات غير النفطية. تُعد الهند شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية، لا سيما من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة».

أما ب. راجيف، وزير القانون والصناعات والتيل، في حكومة ولاية كيرالا فقال، «تتميز ولاية كيرلا اليوم عن غيرها، من حيث الخطوات المبتكرة المتخذة نحو التحول الصناعي للدولة، فقد قمنا بتعزيز المنظومة لجذب المزيد من الاستثمارات كما نعمل على خلق المزيد من فرص العمل».