عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الكونغو في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وزراء جمهورية الكونغو أناتول كولينيه ماكوسو، وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض سموه وأناتول كولينيه ماكوسو مشاركة جمهورية الكونغو في إكسبو 2020 دبي، ودور هذا الحدث العالمي البارز في إيجاد فرص واعدة للتعاون والشراكة بين كافة الدول المشاركة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أناتول كولينيه ماكوسو، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد أناتول كولينيه ماكوسو بالتنظيم المبهر لإكسبو 2020 دبي، مؤكداً المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.