الرابسودي السوري.. فعاليات ممتعة في إكسبو حتى 9 فبراير.. عيشوا الفرح

المصدر: البيان

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ينظم إكسبو 2020 دبي، مجموعة متنوعة من الفعاليات الدولية والرياضية والترفيهية والفنية الممتعة، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري، أبرزها:



اليوم الوطني للجبل الأسود

-16:15، ساحة الوصل



مؤتمر عالمي بعنوان "العلوم الإنسانية وازدهار الذكاء الاصطناعي"

-مؤتمر دولي تنظّمه جامعة لكسمبرغ، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة

- 09:30 – 18:00، جناح لكسمبرغ



سلسلة عالم المستقبل لنظام مايندسفير من سيمنس

-تهدف هذه السلسلة إلى إلهام التغيير في عالمنا للأفضل، عبر مجموعة من ورش العمل والندوات وجلسات الهاكاثون، التي ستتوَّج بـ"حلقة ختامية" في مارس 2025

- 09:00 – 21:00، سيمنس إكسبيرينس سنتر



مهندسو الهواء - دوديكاليس لوميناريوم

-استمتعوا بتجربة من الأضواء، والألوان، والأصوات، حيث تدخلون في عالم من العجائب داخل هيكل "لومينيريوم". وهو متاهة رائعة من الممرات المتعرجة، والقباب العالية ذات الأشكال الطبيعية، والعمارة الإسلامية، والأجسام الأرخميدية، والكاتدرائيات القوطية

- 11:00 – 23:00، حديقة الاحتفالات



نيجيريا: نَيجا تريو

- يمكن لهواة الملاكمة والفنون القتالية حضور عروض ملاكمة، وإجراء محادثات ودّية مع ثلاثة من أشهر الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية في نيجيريا

-14:00-16:00، منصة اللياقة البدنية العالمية



ليلة موسيقية إيرانية وإيطالية لإنيو موريكوني

- ندعوكم لمشاهدة عرض سالار عقیلی وأوركسترا إيران الوطنية، حيث تُعزف مقطوعات موسيقية فريدة للملحن الراحل الشهير إنيو موريكوني

- 17:30-19:30، مسرح دبي ميلينيوم



أوركسترا الفردوس مع أنوشا شنكار

-أنوشكا شانكار هي عازفة على آلة السيتار الموسيقية، ومنتجة، وملحنة، وناشطة، تحمل الجنسية البريطانية والهندية والأمريكية. كانت أصغر وأول امرأة تحصل على درع مجلس العموم البريطاني. كذلك رُشحت سبع مرات لنيل جوائز غرامي، وكانت أول موسيقية هندية الأصل تُحيي عرضا مباشرا وتكون مُقدّمة في حفل الجوائز

-18:15-19:45، منصة اليوبيل



عرض فني لماريا كاتسارافا وأرجنتينا دوران

-أدت هذه السوبرانو أدوارا رئيسة على المسارح الأوروبية الشهيرة. ستُقدم عرضها بصحبة أرجنتينا دوران.

- لإجراء المقابلات، يرجى التواصل مع مسؤول التنسيق الإعلامي في جناح المكسيك

- 21:00-22:30، مسرح دبي ميلينيوم



فعاليات مرتقبة



7فبراير



اليوم الوطني لموزمبيق

-10:15، المراسم، ساحة الوصل

- 11:15، إحاطة إعلامية، جناح موزمبيق



منتدى الأعمال الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموزمبيق

-يمثل هذا المنتدى فرصة للالتقاء بروّاد الأعمال من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وموزمبيق، ومناقشة فرص الأعمال والاستثمار المُتاحة في موزمبيق

- 14:00-17:00، جناح موزمبيق



موزمبيق: فرقة موزمبيق الفنية والثقافية

-فرقة من موزمبيق ستؤدي عروضا موسيقة وراقصة، تقليدية وحديثة

- 18:00-18:30، منصة الأرض



اليوم الوطني لإيران

- 16:15، ساحة الوصل



مذكرة تفاهم بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وتاتا للخدمات الاستشارية

-تهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى ضمان الدعم الثنائي في مختلف القضايا، بدءا من تفعيل الحكومة المرنة وصولا إلى تطبيق الحوكمة الجيدة، وغيرها من المسائل مثل التعليم، والبحث، والتدريب التنفيذي، بالإضافة إلى تسهيل التبادل بين المؤسستين، وتوفير الدعم المتبادل لتعزيز تنمية المهارات

- تشمل قائمة المتحدثين:

-سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

- السيد سومانتا روي، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط

-السيدة رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة فينتك هايف

- السيد أنجاي سينغ، المدير العام الإقليمي (الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان) لشركة تاتا للخدمات الاستشارية

- 9:00، جناح الهند، القاعة متعددة الأغراض



استثمر في السعودية

-"استثمر في السعودية" مؤتمر يُعقد ليوم واحد، وتتخلله مجموعة من الجلسات العامة وغيرها تُعقد على هامش المؤتمر. يستطيع الجمهور الانضمام للمؤتمر إما بالحضور شخصيا أو افتراضيا

- 09:00-16:30، مركز دبي للمعارض





أستراليا: ندوة عن علم الروبوتات الاجتماعية

-مؤتمر ممتع تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركاء من جناح أستراليا والجامعة الأسترالية لاستكشاف المستقبل الحتمي الذي يتفاعل فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات بحرّية مع البشر وفي ما بينهم

-10:00-17:00، جناح أستراليا



جائزة أكبر سلسلة فيديو لشرطة دبي

-محاولة لدخول "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" لجائزة أكبر سلسلة فيديو على الإنترنت

- 18:00-19:00، مسرح دبي ميلينيوم



مهرجان طيران الإمارات للآداب:

- أمسية شعرية يحييها كل من عفراء عتيق، وكارلوس أندريس غوميز، وبرنت شاتلوورث

-دعوة لحضور هذه الأمسية الشعرية التي يحييها الشعراء الحاصلون على جوائز الدكتورة عفراء عتيق، وكارلوس أندريس غوميز، والمبدع برنت شاتلوورث، والاستمتاع بما سيقدمونه من عرض متعدد اللغات والأنماط احتفاء بقوة الكلمات وقدرتها على جمع الناس

-19:30-20:30، مسرح دبي ميلينيوم



الرابسودي السوري

-ندعوكم للاستمتاع بملحمة موسيقية مبهرة وفريدة بعنوان "الرابسودي السوري"، تلغي الحدود بين القديم والمعاصر، وبين العالمي والمحلي، وتستلهم من قديم التراث لتربط التاريخ بالمستقبل

- 21:00-23:00، منصة اليوبيل



8 فبراير



اليوم الوطني لسلوفينيا

- 10:15، ساحة الوصل



عرض عازف الأكورديون السلوفيني ماركو هاتلاك

-ندعوكم للاستمتاع بما يقدمه ماركو هاتلاك من أنواع الموسيقى المختلفة في عرض واحد يتمتع فيه الجمهور بموسيقى التانغو، والإثنو، والباروك، والموسيقى المعاصرة، عبر الألحان والسرد القصصي الهادف لتكوين رابط حقيقي مع المستمعين

- 14:30-15:00، جناح سلوفينيا



الاستمتاع بالعزف ليلاً مع فرقة "إكسبوزونيكس" الدولية

- دعوة للاستمتاع برحلة موسيقية لا تُنسى من جبال الألب إلى البحر الأبيض المتوسط |سلوفينيا

- 16:00-17:00، ساحة الوصل



سلسلة الاستثناءات | مشهد الأقمشة والموضة في نيجيريا

-ندعوكم للانضمام إلى حلقة نقاشية تركز على سبل تسخير الفرص والمهارات والموارد في المجال للمساهمة الفاعلة في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية لأفريقيا

- 16:00-18:00، جناح المرأة



فرقة الجمباز الإيقاعي البلغارية الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

-فعالية ضمن احتفالات اليوم الوطني لبلغاريا تشمل عروض الجمباز الإيقاعي الآسرة التي تؤديها الفرقة الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

-8-9 فبراير، 18:00-20:00، ساحة إكسبو الرياضية



باليه الفلامنكو الأندلسي | إسبانيا

-فرصة للاستمتاع بالأداء الرائع للباليه "باليه فلامنكو الأندلسي" تقدمه شركة الرقص الرسمية في الأندلس، هو عرض للرقصات والرقص الذي كان من أعمال حياة الشاعر والكاتب الإسباني، فيديريكو غارثيا لوركا

- 20:00-21:30، مسرح دبي ميلينيوم



داي فيكسر – حفل موسيقي حي

-فرصة لا تُفوت للاستمتاع بعرض هذه الفرقة رفيعة المستوى من ألمانيا

- 20:00-21:00، جناح ألمانيا



9 فبراير



اليوم الوطني لبلغاريا

- 10:15، ساحة الوصل



هذه بلغاريا

-لطالما كانا ناديجدا تسانوفا وبيتار مقدونسكي يعزفان كثنائي على آلتي البيانو والبوق على الترتيب لعدة سنوات وحازا معا جائزة "موسيقيّ العام" في عام 2017

- 20:00 – 21:30، مسرح دبي ميلينيوم



فرقة الأخوان عفيف وأصدقاؤهما

-دعوة للاستمتاع بواحدة من أشهر فرق الجاز في المنطقة، تنحدر من بيروت، لبنان

-17:00 – 18:00، مسرح دبي ميلينيوم



حفل "تخريج الدفعة الخمسين" للشرطة

- يُقام حفل تخرج طلاب كلية شرطة أبوظبي وأكاديمية شرطة دبي وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

- 19:00 – 19:30، ساحة الوصل



جائزة لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم

-تزامنا مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، تكرِّم لوريال العالمات العربيات البارزات في مجالات علوم الفيزياء والحياة

- 19:30 – 21:30، مركز دبي للمعارض، القاعة 2A جنوب



دعوة للاستمتاع بالموسيقيّ المدهش الذي علم نفسه طارق يمني من بيروت

-طارق يمني عازف بيانو وملحن يستكشف ملتقى الموسيقى الأمريكية الأفريقية "الأفروأمريكية" والموسيقى العربية، وقد ألَّف كتابين في الموسيقى أشرف على نشرهما بنفسه

- 18:00 – 19:00، مسرح دبي ميلينيوم



أمسيات جلسات – آلاء الهندي ومطرف المطرف

-دعوة لإعادة تخيل جلسات في ثوب حفلة مؤسيقية صاخبة يحييها ألمع المطربين الخليجيين، حيث تبهر أمسيات جلسات الزوّار وتقدم لهم مقطوعة مميزة للتقاليد العربية تستعرض تشكيلا مميزا مؤلفا من 25 موسيقيا محليا ينضم إليهم فنانين ضيوف خاصين من ثقافات أخرى

- 20:30 – 22:30، منصة اليوبيل

