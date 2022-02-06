الروائية والشاعرة الأمريكية كوينا بيرغن من إكسبو: الإمارات بلد التسامح

المصدر: البيان

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أشادت الروائية والشاعرة الأمريكية المبدعة كوينا بيرغن بروح التسامح والتعايش والمحبة والتنوع الكبير في الجنسيات والثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن "الناس تعيش هنا في أجواء يسودها التسامح ومن دون مشكلات مع بعضهم البعض".

وأضافت" أزور دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وفي الحقيقة وجدت الناس هنا ودودين للغاية؛ كما بهرني حجم الإبداع الكبير الموجود في إكسبو 2020 دبي، وهو بالفعل مكان أكثر من رائع".

جاء ذلك على هامش الفعالية الثقافية التي نظّمها جناح الولايات المتحدة مساء السبت السبت ضمن أنشطته في إكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من الجمهور والمهتمين بالشعر والقصص الروائية.

وذكرت كوينا بيرغن، صاحبة التأثير الكبير في الشعر الأدائي، في تصريحات خاصة لفريق أخبار إكسبو، أن إكسبو 2020 دبي نجح بالفعل في أن يجمع ما يزيد على 192 دولة من كافة أنحاء العالم لمناقشة كافة المعضلات التي تواجه البشرية، وتوحيد الجهود لإيجاد حلول فاعلة وجذرية لها.

وكانت الروائية الأمريكية قد ألقت مجموعة من القصائد الشعرية الشهيرة لها في مستهل الفعالية، وسط تصفيق وإعجاب شديد من الجمهور، الذي تفاعل مع كل قصائدها الشعرية التي ألقتها بأسلوب إبداعي مشوق، ومنها: إميغرانت شايلد، حب الشعر، سوشيال بنش، هاف تو رايت، أكروفوبيا، بامبو سيزون.

كوينا بيرغن (27 عاماً) هي أيضا مهندسة برمجيات؛ ولدت في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، واشتهرت بكتابة القصص الروائية والقصائد الشعرية وهي في التاسعة من عمرها. وفي عام 2019 حصلت على جائزة (Day Job To Dream).