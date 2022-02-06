"بتقول إيه" .. ميريام فارس تتألق على مسرح اليوبيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً مفعماً بالحركة والأداء المتميز مساء السبت على منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي.



استقبلت الحشود من زوار إكسبو 2020 دبي النجمةَ بترحاب شديد؛ وظهرت ميريام فارس على خشبة المسرح بإطلالة متميّزة وسط تصفيق شديد.



وقدمت الفنانة اللبنانية للجمهور حفلاً مميزاً واستعراضات حركية متنوعة مع أفضل أغانيها، بما في ذلك أغان من ألبوماتها الأكثر مبيعا مثل أغنية "بتقول إيه" و"أمان" و"من عيوني".



وفي مقابلة قبل الحفل، قالت ميريام فارس إن فرصة إحياء حفل غنائي في إكسبو 2020 دبي تسمح لها "بالوصول إلى العالم ومنح الجمهور الرائع ما يستحقه".

تشتهر ميريام فارس، التي يتابعها 16.5 مليون شخص على انستغرام ، بأغنياتها التي حققت رواجا كبيرا، مثل أغنية "غمرني"، و"أنت الحياة"، والأغنية التي أصدرتها مؤخرا بعنوان "غدّارة يا دنيا".

وقالت ميريام التي تملك في رصيدها الفني خمسة ألبومات غنائية: إن فرصة الغناء في إكسبو 2020 دبي ستُتيح لها "الوصول إلى العالم وأن تقدم للجمهور الرائع ما يستحقه".

بدأت ميريام فارس مسيرتها الفنية في سن 21 عاماً مع ألبومها الأول "ميريام" والذي بيعت كل نسخه في بضعة أيام. وكانت نقطة التحول في مسيرتها الفنية عندما أصدرت فيديو مصورا لأغنيتها "أنا والشوق" بالتعاون مع المخرج غسان قطيط، حيث بُثت الأغنية على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي.