بلجيكا.. يوم وطني بتاج ملكي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

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توجت احتفالات مملكة بلجيكا بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي، اليوم السبت، بزيارة ملكية من الملك فيليب ليوبولد لويس ماري، ملك البلجيكيين، وقرينته الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين دوكيم دكوز، حيث تم إجراء المراسم الرسمية لرفع علمي دولة الإمارت العربية المتحدة وبلجيكا على منصة الأمم في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، مع عزف النشيدين الوطنيين للدولتين، بالإضافة إلى تقديم عروض موسيقية فريدة عكست الإبداع الفني للثقافة البلجيكية.



ضم الموكب الملك فيليب ليوبولد لويس ماري، وقرينته جلالة الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين دوكيم دكوز، وكان معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، في استقبالهما هما والوفد المرافق لهما والذي ضم كلا من بيير إيف درمان، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتوظيف؛ وصوفي فيلميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية، وأنيليس فيرليندن، وزير الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي، وبيتر كلايس، سفير بلجيكا في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال الملك فيليب ليوبولد لويس ماري: "لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل فخر، مركزاً عالمياً على مفترق طرق الثقافة، مع حفاظها على ثقافتها الفريدة. وتفخر بلجيكا بأنها كانت إلى جانبها كشريك وصديق وتتطلع إلى المساهمة في تحقيق الحلم الإماراتي. يعد إكسبو 2020 دبي أحد الأحداث الرئيسية الأولى التي يتم تنظيمها على المستوى العالمي منذ تفشي وباء كوفيد -19، وما حققتموه مثير للإعجاب حقاً".



وأضاف: "تم تصميم جناحنا البلجيكي ليكون مكاناً للقاء، ويرمز إلى دعوتنا المشتركة لبناء الجسور بين الثقافات، وتعزيز الحوار، وتعزيز الابتكار، والملكة ماتيلد وأنا سعداء بمشاركة ذلك واستكشافه معكم".



وقال معالي الشيخ نهيان: "تستعرض بلجيكا من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي انفتاحها على عقد الشراكات، وبالأخص كونها دولة خضراء وذكية تمضي قدماً نحو ابتكار أنظمة تنقل ذكية للمستقبل".



وأضاف معاليه: "نحن فخورون بالعلاقات الثنائية المميزة التي تربطنا ببلجيكا، والتي تحولت لشراكة استراتيجية في العديد من القطاعات القابلة للنمو مثل الخدمات اللوجيستية، وعلوم الحياة والسياحة، ونأمل في توسعة نطاق عملنا لكي يشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".



يجسد جناح بلجيكا الذي يقع في منطقة التنقل بإكسبو 2020 دبي، مسيرة تقدمها التقني وإمكاناتها المبتكرة، حيث يعكس تصميم "القوس الأخضر" الذي يزين المبنى، البراعة البلجيكية في الصناعة والتقنية والعلوم، وهو ما يعكس الهوية البلجيكية التي تتميز بالمزج بين الرومانسية اللاتينية في الفن، والدقة التقنية الأنجلوساكسونية في الصناعة.



يعرض الجناح كيف اجتمع المفكرون ورجال الأعمال البلجيكيون معاً لرسم رؤيتهم لعام 2050، وكيف ستوفر الابتكارات الإبداعية اليوم حجر الأساس للتنقل الذكي والآمن والنظيف في السنوات القادمة. من المدن الذكية والتنقل الحضري إلى النقل المستدام، ونماذج تحويل مناظر المدينة الاستثنائية، يعرض الجناح البلجيكي ابتكارات مذهلة ستحدث ثورة في التنقل كما نعرفه اليوم.



تعتبر الأيام الوطنية والأيام الفخرية في إكسبو 2020 دبي أوقاتاً مهمة للاحتفال بجميع المشاركين الدوليين الذين يزيد عددهم عن 200 مشارك، حيث تسلِّط الضوء على ثقافاتهم، وإنجازاتهم، وتُعرَض خلالها ملامح بارزة من أجنحتهم وبرامجهم.



ويُقام إكسبو 2020 دبي حتى 31 مارس 2022، وهو يدعو الزوار من جميع أنحاء العالم لصنع عالم جديد، في احتفالية استثنائية بالإبداع البشري، والابتكار، والتقدم، والثقافة تمتد ستة أشهر.