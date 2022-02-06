الابتكارات تاج «نسخة دبي» 5G

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قدم إكسبو 2020 دبي، منذ انطلاقه في الأول من أكتوبر الماضي، أفكاراً وابتكارات مُلهمة للبشرية، وبات الحدث مكاناً تُعرض فيه الأفكار والمشروعات المُلهمة للأجيال المُقبلة والمُحفزة لهم على المزيد من الإبداع والابتكار. وتجاوز «إكسبو 2020 دبي» جميع التوقعات والنسخ التي سبقته، حيث قدم عدداً كبيراً من التقنيات والابتكارات الناشئة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

الجيل الخامس

تغطي شبكة الجيل الخامس للاتصال اللاسلكي الشاملة موقع الحدث الدولي بأكمله، ولا سيما مع وجود أكثر من 8500 نقطة وصول للهاتف المحمول، لتجعل من إكسبو 2020 دبي واحداً من أسرع المواقع وأكثرها اتصالاً على وجه الأرض.

ومع إحراز سرعة قياسية لشبكة الجيل الخامس، وصلت خلالها سرعات التحميل إلى 3.1 جيجابت في الثانية، فإن شبكة الإنترنت شكلت عامل تمكين رئيسياً للحلول الرقمية المبتكرة لإكسبو 2020 بما في ذلك منظومة إنترنت الأشياء والروبوتات، بالإضافة إلى تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

مايندسفير

يستضيف إكسبو 2020 دبي أكبر عملية تثبيت لنظام «مايندسفير» في أي مكان في العالم. وإذا شبهنا معرض إكسبو بجسم الإنسان، فسيكون نظام تشغيل «مايندسفير» من شركة «سيمنس» بمثابة الجهاز العصبي المركزي لمعرض إكسبو، حيث يقوم نظام التشغيل المفتوح هذا بربط أكثر من 130 مبنى تمتد على مساحة دستركت 2020 التي تعادل ضعف مساحة إمارة موناكو من «سيمنس».

البيانات

لأول مرة في حدث عالمي تتمكن التكنولوجيا الحديثة من تجميع المعلومات من 210,000 نقطة بيانات و5,500 بوابة وأكثر من 15,000 كاميرا من أجل تحسين العمليات التشغيلية للوظائف المختلفة خلال إقامة المعرض، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين تخزين الطاقة في البطاريات وشحن المركبات الكهربائية، وكل ذلك لتقديم تجربة غير مسبوقة من الراحة والتأمين لملايين الزوار بكل سلاسة.

أكبر مصعد

تميز جناح التنقل، من تصميم «فورستر أند بارتنرز»، بأكبر مصعد للركاب في العالم، من خلال قدرته على رفع أكثر من 160 شخصاً في المرة الواحدة. ويضم الجناح أيضاً مساراً تحت الأرض جزئياً ومفتوحاً جزئياً بطول 330 متراً لتتمكن من رؤية أجهزة التنقل المتطورة قيد التشغيل.

تطبيق إكسبو

يسمح هذا التطبيق الذكي للضيوف بتصميم برنامج زيارتهم إلى المعرض الدولي، وإنشاء جدول زمني شخصي لزيارة الفعاليات ومناطق الجذب التي تناسب اهتماماتهم وشراء التذاكر، وإنشاء حساب إكسبو 2020 خاص بهم، وربط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والاختيار من بين أكثر من 200 مطعم في موقع الحدث الدولي، والتسجيل في فعاليات الطهي الممتعة، بالإضافة إلى استخدام خريطة موقع إكسبو 2020 التفاعلية والمدعومة بنظام التموضع العالمي الـ «جي بي إس»، ومساعدة مستخدميه على تحسين زيارتهم إلى إكسبو 2020 من خلال زيارة كل جناح في الوقت الذي يناسبهم، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة.

الروبوتات

نشر إكسبو 2020 دبي أكثر من 150 روبوتاً قابلاً للبرمجة عبر أرجاء الموقع، تضطلع بطائفة متنوعة من الوظائف، بداية مع الروبوت المُجهز بتقنية التفاعل الصوتي، والذي يُرشد الزوار بتقديم المعلومات اللازمة لهم ويجيب عن الاستفسارات العامة المتعلقة بإكسبو 2020، وصولاً إلى روبوتات الدوريات الأمنية «باترول» – وهي عبارة عن حلول أمنية مبتكرة شاملة للمساحات الخارجية تُوفر تغطية بزاوية 360 درجة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن قدرتها على رصد الحرائق، واشتمالها على نُظم الإنذار المتنقلة المعنية بحالات الطوارئ، والتي تندرج ضمن إطار اختصاصاتها الرئيسية الأخرى.

مساعدة الزائر «أمل»

هو عبارة عن نظام ذكي مُصمم لإجراء المحادثات مع الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي، تم تطويره بالتعاون مع «سمارت دبي»، ويخزن معلومات حول العروض، وأماكن الجذب، ومواعيد العمل، وخيارات صفّ السيارات، وكيفية الوصول إلى موقع إكسبو 2020 دبي، باستخدام خيارات شبكة النقل العام الشاملة في دبي. كما يمكنه التواصل مع الزوار من جميع أنحاء العالم بسرعة فائقة، وبما يصل إلى عشر لغات، سواء على الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 أو على تطبيق الهواتف الذكية.

«بودواي»

تطبيق مطوَّر بالشراكة مع شركة «إس إيه بي»، مصمم لمعاونة الزوار من أصحاب الهمم على التنقل في أرجاء موقع إكسبو، من خلال توفير معلومات آنية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالحركة، وذلك عبر استخدام تقنيات إدارة التحليلات والتجارب، بالإضافة إلى الاستعانة بمدخلات من إنترنت الأشياء وتقنيات تتبع الهواتف المحمولة.

الواقع الافتراضي

تمكن إكسبو 2020 دبي، ولأول مرة على مستوى معارض إكسبو الدولية، من توظيف الواقع الافتراضي لربط الزوار الفعليين والافتراضيين من خلال سرد تفاعلي وقابل للاستكشاف، وذلك بتسليطه الضوء على الموضوعات الأساسية لإكسبو 2020. ولا يعزز الموقع الافتراضي لإكسبو تجربة الزوار في الموقع فحسب، بل يسمح أيضاً لملايين الزوار المتصلين من جميع أنحاء العالم بخوض غمار تجربة زيارة إكسبو 2020 دبي كما لو كانوا في الموقع.

مشروع باراسول

تقنية هاتفية رقمية ترفيهية منمقة لموقع إكسبو 2020 تحاكي العالم الافتراضي (Expo Xplorer) وتتيح للزوار فرصة استكشاف وخوض غمار التجربة التي تُسلط الضوء على التصميمات الداخلية لكل جناح من أجنحة الدول، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو بنطاق 360 درجة. كما تُتيح فرصة الانغماس في العالم الافتراضي، وذلك لكونها مُدعمة بعناصر سرد القصص التي يمكن تجربتها باستخدام الواقع المعزز عند الدخول للموقع الإلكتروني، والتي تتضمن كلاً من الشخصيات والمهام والأعمال الفنية المميزة التي يتفرد بها موقع الحدث الدولي، بالإضافة إلى إتاحة خاصية اختيار الصور الرمزية الخاصة (الأفاتار) للزوار الافتراضيين والفعليين.

برنامج «الاتصالات الآنية»

قدم جناح السويد الموجة المقبلة من ابتكارات تقنيات الجيل الخامس، وهي مجموعة أدوات برنامج «الاتصالات الآنية» (Time-Critical Communication) من إريكسون، وهو حل متكامل يلبي حاجة التطبيقات والخدمات الحساسة للوقت، الموجهة للمستهلكين والشركات ومؤسسات القطاع العام عبر توفير زمن استجابة منخفض وتعزيز الموثوقية. وبينما تستمر عمليات نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة، وتقنيات الحوسبة السحابية وتشريح الشبكات في توفير أساس متين لتقديم الخدمات التي يعد فيها الوقت عاملاً حاسماً، تمكّن مجموعة الأدوات هذه مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة من الإمكانيات الكاملة لشبكات الجيل الخامس، وتحقيق عوائد استثنائية على الاستثمار.

مقصورة استرخاء

يعرض جناح إستونيا ولأول مرة مقصورة الاسترخاء الذكية من شركة «سايلن» Silen التي تم تطويرها بالتعاون مع خبراء التأمل وأطباء الأعصاب، تتيح لك هذه المساحة المريحة والمحمولة تحقيق صفاء الذهن في غضون دقائق، مع توفير نظام دوران هواء فردي ومؤتمت بالكامل، ليشعر المستخدم بإعادة الشحن والتجدد في 25 دقيقة فقط بفضل مزيج فريد من أصوات الطبيعة ثلاثية الأبعاد، ونبضات الأذنين وتقنيات الاسترخاء.