أجمل المعاني.. «البيان» تفكك شعارات أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو»

المصدر: دبي - وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعكس شعارات الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، روح العنوان الرئيس للحدث العالمي. كلمات مثل، الحلم والمستقبل والابتكار والجمال والأفكار والطبيعة والتنوع، روافد تنساب من النبع الفكري المتجسد في «تواصل العقول وصنع المستقبل». «البيان» غاصت في شعارات الأجنحة وفككت رموزها ومقاصدها والقيم التي تمثلها من التقاء هذه الشعارات في الأهداف العالمية الكبرى.

«موطن الحلم والإنجاز»

يروي جناح دولة الإمارات قصة الدولة تحت شعار «موطن الحلم والإنجاز» من خلال رحلة مميزة، تعكس التطور السريع الذي شهدته الدولة في مختلف المجالات، عبر محتوى متنوع يترجم ثقافة وإرث الدولة الحضاري، إذ يتعرف الزائرون إلى مميزات بيئة الإمارات والشخصيات الملهمة التي ساهمت في تشكيل ملامح قصة نجاح دولة اللامستحيل، ويسرد الجناح قصة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية التي تستند إلى منظومة القيم وجهود الآباء المؤسسين وتعكس طموح الدولة وفكرها الإنساني وانفتاحها على الآخرين، والتعرف إلى الحالمين الذين بإنجازاتهم يصنعون مستقبلاً أفضل للجميع.

ويرى الأستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية، أن الشعار يعكس حقيقة أن أبناء الإمارات أصحاب حضارة وتاريخ، يحملون قيم هذه الحضارة إلى العالم، لتكون نقطة التقاء وتواصل بين الشعوب والثقافات.

«رؤية ملهِمة لمستقبل مشترك»

ويقدم جناح السعودية تحت شعار «رؤية سعودية ملهِمة لمستقبل مشترك» لمحة عن مستقبل المملكة في ظل رؤية 2030، ويأخذ الزائر في جولة باستخدام التقنية الحديثة، للتعبير عن طموحات المملكة، إذ يعكس الجناح الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية، التي توزعت على أربع ركائز رئيسية تضم: الطبيعة والناس والتراث والفرص الاستثمارية. ويقول الدكتور عطا عبد الرحيم إن الشعار تجسيد لتاريخ المملكة ومسيرتها ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل.

«الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل»

ويعيش زوار الجناح الأمريكي تجربة فريدة يطلعون من خلالها على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها والابتكارات والاختراعات التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعرض الجناح تحت شعار «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل» ملامح المجتمع الديناميكي الذي صاغ شكل العالم الحديث، ودعم الحرية والازدهار للجميع. كما يقدم معروضات مبهرة في مجال علوم الفضاء، ويلهم الأجيال كيف تصنع الحرية فرصاً للجميع. وبحسب الدكتور عطا عبد الرحيم يشير الشعار إلى أن المجتمع الأمريكي مجتمع ديناميكي يدعم الحرية ويمكن الإبداع ويطلق العنان للفرص.

«الابتكار لمستقبل مشترك»

يتوقف الزوار في الجناح البريطاني الذي يترجم شعاره «الابتكار لمستقبل مشترك» ليطلعوا على كيفية تعاون بريطانيا مع الدول الأخرى لتطوير حلول للمشكلات العالمية المعقدة، حيث تقدم المملكة رسالة جماعية دائمة التغير، وتطلع الزوار على لمحة مذهلة عن المستقبل، واستكشاف كل شيء بدءاً بالتجارة في الفضاء ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، وتشتهر المملكة المتحدة برعاية المواهب والمساعدة في إنشاء مبتكرين ومفكرين رائدين.

ويشير مدير مركز التعليم المستمر والتطوير في الجامعة القاسمية إلى أن الشعار يحمل دعوة للتفكير العميق والمنطقي في الرسالة التي يجب أن نتبناها ككوكب واحد إذا واجهنا يوماً ما حضارات متقدمة أخرى في الفضاء.

«معسكر ألمانيا»

في ملتقى ألمانيا يخوض الزائرون تجربة ترفيهية ورقمية وتشاركية مذهلة، مع تصميم جناح مستوحى من حرم جامعي، ويضم أفكاراً بيئية مبتكرة ذات نتائج واقعية، ويحمل شعار «معسكر ألمانيا»، الذي يشير إلى مكان المعرفة والبحث والتواصل، وتستعرض ألمانيا معلومات شاملة عن القدرات التكنولوجية والصناعية والثقافية لديها بشكل جذاب وإبداعي. وبحسب الدكتور عطا عبد الرحيم، يحمل الشعار رسالة للعالم في أن ألمانيا هي مكان المعرفة والبحث والتواصل لضمان مستقبل مستدام.

«إبداع بسرعة الضوء»

ويضيء شعار الجناح الفرنسي «فرنسا إبداع بسرعة الضوء»، على مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي» وطرحها فرصاً مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية والثقافية مع العالم لصناعة مستقبل أفضل، ويعرض المواهب والشركات الفرنسية التي تلعب دوراً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تقدم البشرية، إضافة إلى تحفيز العمل الجماعي للتفكير في مستقبل العالم بالتنوع الذي يتميز به.

ويبين الدكتور عطا عبد الرحيم أن الشعار يدعو لاستكشاف الضوء بصفته مصدراً للإلهام والمعرفة لتسليط الضوء على مبادرات التنوع البيولوجي والمناخ والفضاء لتأسيس مجتمع مستدام والمساهمة في تقدم البشرية.

«الجمال يجمع الناس»

ويحمل جناح إيطاليا شعار «الجمال يجمع الناس» انطلاقاً من دور الجمال الإيطالي في التواصل بين مختلف المجتمعات والمواهب من خلال الإبداع والابتكار والثقافة الجامعة لدول البحر الأبيض المتوسط بما يشكل جسراً نحو المستقبل، ويبوح الجناح بتاريخ المستكشفين الإيطاليين الذين خاضوا خلال القرون الماضية عباب البحار ووصلوا إلى أماكن بعيدة وقاموا ببناء علاقات مع مختلف شعوب العالم. ويمكن للزائرين حوض تجربة مفعمة بالجمال، مع إطلالة على الماضي العريق، والحاضر الاستثنائي، والمستقبل المشرق لإيطاليا.

ويرى الدكتور في الجامعة القاسمية أن الشعار يبين أن الجمال لغة عالمية في التواصل بين مختلف المجتمعات والمواهب من خلال الإبداع والابتكار والثقافة.

«إرث تمكين المستقبل»

وفي رحاب الجناح المصري، يتوقف الزائر لاستكشاف تاريخ مصر، وحاضرها، ورؤيتها للمستقبل، وقصة المصريين وإنجازاتهم السابقة والراهنة، والتعرف إلى حقبة جديدة من الفرص، والاحتفال برؤية تؤسس لمستقبل مزدهر للسياحة، والبنى التحتية، والتعليم، وغير ذلك الكثير. ويترجم شعار الجناح «إرث تمكين المستقبل» ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني. ويبين الدكتور عطا عبد الرحيم أن الشعار يبرز تكامل مصر مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل عبر ما تملكه من قدرات ترشحها لتكون موطناً لفرص الازدهار.

«موروث للمستقبل.. من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة»

وتشارك المغرب تحت شعار «موروث للمستقبل.. من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة» وتبرز توهج أرضها الغنية بالمواهب والفرص، ومصدر الإلهام، إذ يمكن للزائر الاستمتاع بتجربة غامرة على منحدر يحاكي شوارع المدن المغربية العتيقة وفناء «وسط الدار»، والتزام المملكة من أجل مستقبل كوكب الأرض، ودينامية التطور في المغرب مملكة الشباب والابتكار وخطى التغيير المتسارعة، التي تلتزم بمستقبل مستدام لكوكب الأرض. ويرى الدكتور حسن مصطفى عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة الفلاح، أن الشعار يجسد تواصل الأجيال، استناداً إلى حضارة راسخة متنوعة وفكر مستنير مع توجه نحو المستقبل يسهم في الجهد الدولي نحو الاستدامة.

«حيث تلتقي الأفكار»

التوقف عند بلاد «الساموراي» بلد التكنولوجيا والابتكارات، يحتاج رحلة خاصة لمعرفة ما تملكه اليابان من الإرادة والعزيمة، والاعتزاز بإرث الماضي، ومد جسور الطموحات نحو المستقبل، فالجناح يحمل شعار «حيث تلتقي الأفكار» ويسلط الضوء على إرثها اليابان وتأسيس إرث جديد لاستشراف المستقبل، وتوفير الفرص للجيل القادم من المواهب، ويظهر إبداعات اليابانيين ويستعرض الجناح مجموعة متنوعة المحتوى في بيئة عرض ابتكارية تستخدم أحدث التقنيات العالمية، ودور التفاعلات الجديدة في استشراف مستقبل أفضل على نحو يحاكي المسار التاريخي الثقافي لليابان.

ويقول الدكتور حسن مصطفى: دائماً ما يطلق عليها «كوكب اليابان» ومن خلال الشعار نستنتج دعوة لتمازج الأفكار في بوتقة الإبداع والابتكار نحو المستقبل.

«حلم السماء الزرقاء»

يلخص شعار الجناح الأسترالي «حلم السماء الزرقاء» التفاؤل والطموح والإبداع في أستراليا، ويحتفل بالتعاون والتنوع بين الأستراليين، ويسلط الضوء على أهم نقاط قوة الاقتصاد والإمكانيات الاستثنائية التي تتمتع بها الدولة، التي تقدم الطبيعة الأسترالية مع روح البلاد الابتكارية وتاريخها كواحدة من أقدم الحضارات المستمرة في العالم. ويقول عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة الفلاح، إن استراليا استمدت شعارها من الانعكاس بين المياه والمساء في إشارة إلى جانب الرؤية التشاركية الدولية، إذ تظل السماء الكرة الأرضية في احتواء لهذا الجهد الجمعي.

«الطبيعة.. الرعاية.. المستقبل»

وتبرز سنغافورة ابتكاراتها الحضرية للعالم أجمع، تحت شعار «الطبيعة.. الرعاية..المستقبل»، ويستكشف رحلة البشرية اتجاه قابلية العيش والتكيف، ويجسد إنجاز نظام بيئي أخضر قائم على مبدأ الاكتفاء الذاتي، ويعد جناح سنغافورة من الأمثلة الحية على كيفية دمج الطبيعة في نسيجها الحضري لإنشاء مدن مرنة مكتفية ذاتياً. ويبين الدكتور حسن مصطفى أن ثمة إشارة ذكية للمدن الذكية من خلال دمج الطبيعة والتكنولوجيا لحياة أفضل بجعلها مستدامة للعيش.

«معاً من أجل التنوع»

في البرازيل يخوض الزائرون تجربة تفاعلية توظف الماء كعنصر رئيسي لتسليط الضوء على دور البرازيل الريادي في ‎الاستدامة، ويستعرض تعددها الطبيعي والثقافي الغني، وتجسد هذه التجربة شعار الجناح «معاً من أجل التنوع»، وينقسم الشعار إلى 3 محاور فرعية تتناول القضايا والتحديات التي تواجه الطبيعة والإنسانية والمستقبل. ويرى الدكتور حسن مصطفى أن الشعار يجسد المشاركة المعرفية لرسم مستقبل للأجيال القادمة.