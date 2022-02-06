جواهر دبي تلمع في «إكسبو»

المصدر: دبي – بشار باغ

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تشارك خمس من درر التاج الاقتصادي لدبي «في إكسبو 2020 دبي» بأجنحة خاصة، تعرض من خلالها تجربتها وطموحها بأسلوب تفاعلي يعكس عالمية دبي، ويلمع بها أمام ملايين الزوار و192 دولة تشارك بالمعرض. وقد مثلت مشاركة كل من «طيران الإمارات» و«دي بي ورلد» و«إينوك» ومؤسسة الاستثمارات الحكومية وهيئة الكهرباء والمياه، نموذج الإمارة العالمي ومعاييرها في التنافسية والتطور.



طيران الإمارات



يتميّز جناح طيران الإمارات، الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو، بتصميم إبداعي يعتمد على مبادئ الاستدامة باستخدام مواد محلية صديقة للبيئة وقابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وتقلل من استهلاك الطاقة والمياه.

ويقدم الجناح المكون من أربعة طوابق والواقع في منطقة الفرص بالقرب من قبة الوصل لمحة عامة عن مستقبل الطيران التجاري، والدور الذي سيلعبه العلم والتكنولوجيا خلال الخمسين عاماً المقبلة.



ومن خلال شعاره «إطلالة على طيران المستقبل» يتيح الجناح لزواره تجارب تقدم لمحة عن كيفية تطور السفر الجوي خلال الخمسين عاماً المقبلة ومن ضمنها أن كل زائر سيبدأ رحلته الشخصية باستلام «بذرة» عبارة عن كرة تتيح له الاطلاع على جميع التجارب في الجناح، ويتفاعل الزوار أثناء انتقالهم عبر الجناح مع مختلف المعروضات التي تغطي جوانب مختلفة من الطيران في المستقبل، ويتم تخزين هذه التفاعلات على «البذرة» واستعادتها في التجربة النهائية لضمان أن تكون تجربة كل زائر متميزة وفريدة.



ومن بين التجارب أيضاً تجربة باستخدام ثلاثية الأبعاد «هولوغرام» للطائرات المستقبلية تشرح للزوار علم الطيران ببساطة وتوضح كيف تطير الطائرة من خلال تصور الخصائص، وتجربة أجواء أنقى وهي تجربة غامرة توضح كيف ترتبط الابتكارات المستقبلية بالتحديات التي تواجه العالم، حيث يتمكن الزوار في هذه التجربة من خوض تحدٍ مع مرافقيهم في اختبار تفاعلي حول تقنيات الطيران التي يتم تطويرها لمواجهة تحديات الغد.



ويقوم الزائر خلال جولته بالاطلاع على مختبر المستقبل لاختبار التقنيات والدخول في سلسلة تجارب تُجرى بأذرع آلية وتعرض التقنيات التي ستجعل طائرات المستقبل أسرع وأقوى وأخف وزناً.





وتتيح زيارة جناح طيران الإمارات للزوار أيضاً تصميم طائراتهم المستقبلية الشخصية والتحليق بها، فمن خلال واجهة متطورة للغاية يقوم الزوار ببناء طائراتهم على أساس المدى ونوع المحرك والأجنحة وتشغيلها من خلال جهاز محاكاة، كما تقدم طيران الإمارات تصوراً لمطار المستقبل لمعرفة كيف ستعمل التقنية البيومترية (القياسات الحيوية) وتحليل البيانات والتقنيات الذكية على إحداث تحولات كبيرة في تجربة المسافرين.



ويقدم الجناح أيضاً فرصة الانغماس الكامل في قناع الواقع الافتراضي التفاعلي الذي يتيح لهم استكشاف قمرة طائرة المستقبل من الداخل.



وفي ختام الجولة يقوم الزائر بتسليم «بذرته» لكي يتم تحميل تجربته في فيلم كامل يجمع بين رواية القصص الديناميكية والرسومات المذهلة ثلاثية الأبعاد مع معلومات الزائر التي تم التقاطها خلال الجولة.





«دي بي ورلد»



,تقدم «دي بي ورلد»، شريك التجارة العالمية لإكسبو، عبر جناحها الذي يحمل عنوان «تعزيز تدفق حركة التجارة» فرصة للزوار لاستكشاف حركة التجارة في العالم، مما يعطي نظرة فريدة على التكنولوجيا المبتكرة لسلاسل التوريد، حيث تدير المجموعة شبكة من الموانئ والأعمال اللوجستية القائمة على البيانات حول العالم، ويجسد الجناح تحوّل الشركة من ميناء فردي في دبي إلى شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية تتمتع بشبكة من الموانئ ومحطات الحاويات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية والخدمات البحرية التي تتولى حركة 10% من التجارة العالمية.



وتقود «دي بي ورلد» الابتكار في المجال بما في ذلك تطوير تقنية «الهايبرلوب» للنقل فائق السرعة ونظام «بوكس باي»، فضلاً عن استخدام البيانات لتطوير المنصات والخدمات التي توفر مزيداً من الرؤية والتحكم والكفاءة لسلاسل التوريد أكثر من أي وقت مضى.



وسيتحوّل الجناح بعد إكسبو إلى معهد تعليمي ليصبح سمة دائمة في إرث «دستركت 2020» لمعرض إكسبو، مما يعزز مكانة دبي كاقتصاد قائم على المعرفة.







إينوك



وتشارك مجموعة إينوك في بصفتها الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة للحدث من خلال جناح تفاعلي يقوم على موضوع «إلهامٌ من الطاقة»، ويشكل الجناح تجسيداً حقيقياً لربط الطاقة بالبشرية ويجسّد رؤية إينوك وخططها المستقبلية للطاقة وحرصها على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي لرسم ملامح مستقبل الطاقة.

ويضم الجناح عدة مبانٍ، ويستلهم شكله العمراني من خزانات النفط التقليدية، وتبرز فيه مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: المبنى الأول «استكشف»، الذي يأخذ الزوار في رحلة استكشاف مبادئ الطاقة في شكل قوة ذرية، ويمكنهم من التعرف إلى النطاق المذهل لقصة الطاقة عبر تجربة سينمائية مشتركة.



أما المبنى الثاني، «تفاعل»، فيقدم معلومات عن كيفية الاستفادة من الطاقة، وهذه دعوة لزوار الجناح لاستكشاف مدى ارتباطنا بعضنا ببعض، وذلك من خلال التفاعل مع لوحة جدارية واسعة تشتمل على طلاء كهربائي يبعث الحياة في المَشاهد، ليحتفي بالنمط الذي نعيش ونعمل ونبتكر وفقه، ويضيء الجدار بطريقة تفاعلية ليسرد قصة إينوك للارتقاء بقطاع الطاقة في الدولة.



أما «تواصل» فهو المبنى الثالث، والذي يمنح الزوار فرصة مشاهدة الطاقة من منظور التواصل الشخصي، إذ يمكنهم التفاعل مع الطاقة بطريقة تجمع بينهم وبين الآخرين. فيما يقدم المبنى الرابع «تخيّل» قصة ملهمة عن إمكانات الطاقة الواعدة، وسرد محفّز لإعمال الفكر باستخدام التأثيرات الضوئية والصوتية.









الاستثمارات الحكومية



وتقوم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عبر جناحها بتعريف الزوار على مساهمة المؤسسة في دعم الاقتصاد الديناميكي لإمارة دبي باستراتيجيتها الاستثمارية عبر استعراض بعض الشركات التي تندرج ضمن محفظة المؤسسة ومنها شركة كيرزنر، ومركز دبي للسلع المتعددة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة دوبال القابضة، وشركة لينك من أليك، وشركة إماراتك، وشركة دبي غلوبال كونيكت.



كهرباء دبي



وتشارك هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الحدث الدولي بجناح ذي تصميم عصري ينسجم مع دور الهيئة كشريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وتعرض الهيئة في جناحها أبرز مشروعاتها ومبادراتها الرائدة والمبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة.



