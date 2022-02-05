رئيس وزراء الكونغو: علاقاتنا متميزة مع الإمارات ونتطلع إلى توسيع التعاون

المصدر: وام

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قال أناتول كولينيه ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو إن بلاده تتمتع بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتتطلع الكونغو إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز إكسبو الإعلامي على هامش احتفال جمهورية الكونغو أمس بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

وتحدث أناتول كولينيه ماكوسو عن الاتفاقيات والاستثمارات التي يُتوقع الاتفاق عليها بين البلدين ...مشيرا إلى ان الكونغو لديها ما تحتاجه لإدارة الاستثمارات كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين لبحث سبل التبادل التجاري التي تسمح للمستثمرين من الإمارات بالقدوم إلى الكونغو والاستثمار فيه.

وأضاف أن جمهورية الكونغو تتعدد إمكانياتها في مجالات الاقتصاد والصناعة والتبادل المالي والرقمنة والزراعة وتمتلك 340 ألف كيلومتر مربع من المساحة القابلة لزراعة أي منتج، ولديها بيئة مزدهرة ومصادر طبيعية وأنشطة سياحية كثيرة جاذبة كما تتوفر لديها العديد من الموانئ التي تحتاج إلى من يكتشفها ويستثمر فيها.

وأفاد أن جمهورية كونغو تمكنت من مواجهة الصعوبات بعد عامين من الجائحة إذ بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 1.6 بالمائة وعمدت إلى تطعيم ما يقارب 30 ألف شخص شأن سائر دول العالم تسعى بكل إمكانياتها للانتقال من مرحلة الخوف إلى مرحلة المرونة والتكيف .