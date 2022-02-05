عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا في إكسبو 2020

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي صوفي ويلمز نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلجيكا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما ناقش سموه ومعالي صوفي ويلمز مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة مملكة بلجيكا الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودوره في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وتحفيز الابتكار على الصعيد العالمي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي صوفي ويلمز ..مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبها أشادت معالي صوفي ويلمز بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي ..مؤكدة على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أكدت معاليها خلال اللقاء إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

حضر اللقاء كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي" وسعادة محمد إسماعيل السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا.