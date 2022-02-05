عبدالله بن زايد يستقبل مسؤولا في الفاتيكان

المصدر: وام

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ستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدجار بينيا بارا رئيس الأساقفة نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة ونائب وزير خارجية دولة الفاتيكان.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في العالم أجمع بما يسهم في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدي للتطرف.

كما بحث سموه وإدجار بينيا بارا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وعلى الساحتين الاقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان مشاركة الفاتيكان في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي المهم الذي يجمع نحو 192 دولة في نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية والتحفيز على العمل الدولي الجماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إدجار بينيا بارا، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الفاتيكان، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات والفاتيكان تعملان معا من أجل تحقيق السلام العالمي ونشر مبادئ وقيم التضامن الإنساني والإخاء والتعايش المشترك بين الشعوب وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المجتمعات كافة.

من جانبه أشاد رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا بالتنظيم المتميز لإكسبو 2020 دبي، مؤكدا على الجهود الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات لاسيما على الصعيد الإنساني والحرص على ترسيخ قيم التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الأديان وبناء جسور التفاهم المشتركة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي".